Стартира петото юбилейно издание на конкурса за иновативно прилагане на технологични решения Transform IT Awards 2026

Компаниите и публичните организации, внедрили иновативни технологични проекти с измерима оптимизация на процесите или продуктите си през 2025 година, вече могат да кандидатстват за участие в Transform IT Awards 2026. Петото юбилейно издание на конкурса, организиран съвместно от А1 и DigitalK, тази година се провежда под надслов „Еволюция на дигиталната трансформация“. Заявки могат да бъдат подавани до март 2026 година.

„Днешната бизнес реалност се характеризира с ускорени промени и нарастваща сложност. В този контекст все повече лидери осъзнават необходимостта от дългосрочно устойчиви стратегии и по-ефективна организация на процесите. Успешната трансформация изисква не просто внедряване на технологиите, а тяхното интелигентно и смело прилагане като двигател на развитието. Вече пета година А1 е съорганизатор на наградите Transform IT Awards, които отличават визионерския подход на собственици и ИТ ръководители в България, дават възможност за споделяне на реални успешни проекти и допринасят за изграждането на общност, която насърчава технологичните иновации в бизнеса“, заяви Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България.

Участниците могат да кандидатстват с проекти в трите конкурсни категории „ИТ решение, внедрено в организацията“, „Вътрешни решения“ и „Стартъп“. Проектите ще бъдат оценявани по специално разработена от Price Waterhouse Cooper методология, основана на четири основни критерия: „Стратегия и визия“, „Имплементация, ефективност и резултати“, „Иновативност и креативност“ и „Въздействие и перспективи за развитие“. Сред членовете на журито са опитни лидери в сферата на иновациите, представители на бизнеса, академичните среди, организациите с нестопанска цел, стартъп общността и др.

Вече пета година Transform IT се утвърждава като водеща платформа за открояване на успешните примери за дигитална трансформация в българския бизнес. Като най-голямата технологична и ICT компания и водещ системен интегратор, А1 е съорганизатор на наградите в рамките на своята дългосрочна мисия да подкрепя иноваторите, които превръщат технологиите в реална бизнес стойност. Чрез отличаването и споделянето на най-добрите IT решения конкурсът допринася за изграждането на силна екосистема от компании и професионалисти, които заедно движат напред дигиталната трансформация и устойчивото икономическо развитие на страната.