iOS 26 вече е наличен за изтегляне

15 Септември, 2025 18:22 601 1

Очаква се актуализацията да е достъпна и в България от тази вечер

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Софтуерната актуализация iOS 26 вече е налична, като пускането ѝ започна днес, на 15 септември. Това е значителна актуализация, която внася съществени промени във външния вид и функционалността на iPhone.

Актуализацията е съвместима с iPhone 11 и всички по-нови модели, включително iPhone SE от второ поколение.По-старите устройства, по-специално iPhone XS Max, iPhone XS и iPhone XR, не отговарят на изискванията за актуализацията.

Актуализацията бе пусната глобално в 10:00 часа тихоокеанско време, като в София очакваното време на пускане е 20:00 часа днес.

iOS 26 се фокусира върху визуален редизайн, подобрения в използваемостта и мощни ъпгрейди на Apple Intelligence. Основните промени включват няколко новости. Приложението „Камера“ вече има минималистичен интерфейс с отделни режими за снимки и видео. Safari предлага дизайн на цял екран без отвличащи елементи. Приложението „Телефон“ обединява любимите и последните обаждания и добавя функция за филтриране на обажданията, за да блокира неизвестни номера. Приложението „Съобщения“ получава функции като филтриране на съобщения, анкети и групови плащания.

Apple Intelligence включва набор от функции като Live Translation, подобрен Visual Intelligence, Genmoji и творчески инструменти като Image Playground. Apple Music добавя AutoMix за плавни преходи и функции за превод и произношение на текстове на песни.

Други подобрения включват, Maps, който предлага проактивно маршрутизиране, Wallet организира поръчки и цифрови ключове, а CarPlay получава компактен интерфейс с подобрени джаджи. Актуализацията включва и подобрения в достъпността и оптимизация на батерията с помощта на изкуствен интелект.


  • 1 Дядо Митьо

    0 0 Отговор
    Довечера след 8ч.

    19:01 15.09.2025