Папата продава ексклузивен мотоциклет BMW

Ексклузивен мотоциклет BMW R 18 Transcontinental, принадлежал на папа Лъв XIV, ще бъде предложен на търг в Германия. Този уникален двуколесен модел е подарен на папата от мотоциклетното подразделение на BMW след мотоциклетно състезание от Бавария до Рим.
Мотоциклетът е боядисан в специален перленобял цвят и е украсен с герба на Ватикана и табелка с името на папа Лъв XIV. Преди да бъде пуснат на търг от RM Sotheby's в Австрия, моторът ще бъде изложен в музея на BMW в Мюнхен от 15 септември до 7 октомври.
Всички средства, събрани от продажбата на мотоциклета, ще бъдат предоставени за благотворителност в помощ на децата на Мадагаскар.
За модела BMW R 18 Transcontinental
BMW R 18 Transcontinental е тежък туристически мотоциклет, предназначен за пътувания на дълги разстояния. Моделът е най-големият и луксозен в гамата на BMW Motorrad.
Характеристики на мотора:
Тегло: 433 кг
Двигател: 1,8-литров боксер с мощност 91 к.с.
Максимална скорост: 180 км/ч
Продажбата на мотоциклета на папата е не само възможност за колекционерите да се сдобият с уникален екземпляр, но и шанс да подкрепят важна благотворителна кауза.
