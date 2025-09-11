Новини
Папата продава ексклузивен мотоциклет BMW

11 Септември, 2025 11:37 1 205 5

Моделът е BMW R 18 Transcontinental

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ексклузивен мотоциклет BMW R 18 Transcontinental, принадлежал на папа Лъв XIV, ще бъде предложен на търг в Германия. Този уникален двуколесен модел е подарен на папата от мотоциклетното подразделение на BMW след мотоциклетно състезание от Бавария до Рим.

Мотоциклетът е боядисан в специален перленобял цвят и е украсен с герба на Ватикана и табелка с името на папа Лъв XIV. Преди да бъде пуснат на търг от RM Sotheby's в Австрия, моторът ще бъде изложен в музея на BMW в Мюнхен от 15 септември до 7 октомври.

Всички средства, събрани от продажбата на мотоциклета, ще бъдат предоставени за благотворителност в помощ на децата на Мадагаскар.

За модела BMW R 18 Transcontinental

BMW R 18 Transcontinental е тежък туристически мотоциклет, предназначен за пътувания на дълги разстояния. Моделът е най-големият и луксозен в гамата на BMW Motorrad.

Характеристики на мотора:

Тегло: 433 кг
Двигател: 1,8-литров боксер с мощност 91 к.с.
Максимална скорост: 180 км/ч

Продажбата на мотоциклета на папата е не само възможност за колекционерите да се сдобият с уникален екземпляр, но и шанс да подкрепят важна благотворителна кауза.


  • 1 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Ще му звънна да го питам колко му иска.

    11:43 11.09.2025

  • 2 1488

    4 1 Отговор
    папата продава мотори, бг премиер строи хотели с водопади по време на суша, а аз ходя гладен, жаден и бос

    11:46 11.09.2025

  • 3 Качил

    1 0 Отговор
    се дядо поп на моторетка...
    а расото отзад се мятка, метка...

    11:48 11.09.2025

  • 4 Хахаха

    0 2 Отговор
    Хахаха..... Папата е разбойник ! Започва да ме кефи !

    11:53 11.09.2025

  • 5 Папомобил

    0 0 Отговор
    Този папоциклет има по-голям двигател от повечето автомобили в бг.

    13:00 11.09.2025