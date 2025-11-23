На 20 ноември 1985 година, технологичният свят се промени завинаги. На този паметен ден, Microsoft пусна Windows 1.0 – софтуер, който постави първия камък в основите на операционната система, доминираща днес пейзажа на персоналните компютри. За да заработи това чудо на ранната компютърна мисъл, беше необходим процесор 8088, скромните 256 KB RAM и две дискови устройства. Windows 1.0 не беше пълноценна операционна система, а по-скоро графична обвивка върху суровия MS-DOS, която въведе първите плочки на прозорците, падащи менюта и, най-важното, контрол чрез мишката. Една дискета побираше началото на ерата, в която живеем.
Платформата демонстрира забележителна скорост на развитие. Само две години по-късно, Windows 2.0 (декември 1987 г.) въведе революционната концепция за припокриващи се и променящи се по размер прозорци, оформяйки визуалната логика на работния плот, която все още познаваме. По това време на бял свят се появиха и първите издания на офис приложенията Word и Excel, поставяйки крайъгълния камък на офисния софтуер. В началото на 90-те, Windows 3.0 и 3.1 донесоха свежа визия на интерфейса, с въвеждането на програмния мениджър, пълноценни икони и шрифтовете TrueType. Windows 3.11 for Workgroups пък направи истински пробив, позволявайки на обикновените потребители да свързват машините си в peer-to-peer мрежи – практична стъпка към свързания свят.
Август 1995 година донесе златния стандарт. Windows 95 въведе емблематичното меню „Старт“, Explorer-а, лентата на задачите и дългоочакваната поддръжка за 32-битови програми. Системата най-сетне добави поддръжка за дълги имена на файлове и технологията Plug and Play, която драстично опрости свързването на хардуера. Следващите версии, Windows 98 и Windows Me, усъвършенстваха поддръжката за USB и управлението на захранването. Windows 2000 бележи важен вододел, въвеждайки стабилното 32-битово NT ядро с пълна многозадачност и автоматични системни актуализации. Тази стабилност беше кулминирана в Windows XP (2001 г.), която съчета най-доброто от потребителския и бизнес сегмента, печелейки си 13 години официална поддръжка. След краткото, но тежко разочарование, предизвикано от Windows Vista (поради високите ѝ изисквания и нестабилност), Windows 7 (2009 г.) доведе всичко до съвършенство, превръщайки се в еталон за идеалната операционна система за милиони.
В по-късните си издания, акцентът рязко се измести към обединяване на преживяванията. Windows 8 се опита да прегърне света на таблетите с новия стартов екран Metro, използвайки плочки на цял екран вместо класическото меню „Старт“. Този рязанен преход беше смекчен от 8.1, което улесни достъпа до познатия работен плот. През 2015 г., Windows 10 възстанови хибридното меню „Старт“ с "живи плочки" и премина към модела на разпространение „Windows като услуга“, превръщайки DirectX 12 в основен API за модерния гейминг.
Днешният флагман, Windows 11 (октомври 2021 г.), запазва мощното NT ядро, но въвежда коренни промени в потребителския интерфейс и значително повишава хардуерните изисквания. Най-важното обаче е дълбокото проникване на изкуствения интелект. Microsoft ясно очертава пътя към операционна система, базирана на агенти, където интелигентният софтуер ще замени хората в изпълнението на повечето рутинни задачи. От една дискета и 256 KB RAM преди четири десетилетия, Windows извървя внушително пътешествие до една футуристична платформа, задвижвана от AI.
1 Име
11:23 23.11.2025
2 слон
11:28 23.11.2025
3 ИИзяден
Коментиран от #10, #14
11:31 23.11.2025
4 Помнещ
Коментиран от #6
11:33 23.11.2025
5 Малък и мек
11:37 23.11.2025
6 Не съвсем
До коментар #4 от "Помнещ":Имах Windows 2.5 на оригинални дискети 1.4" 720к закупени от разпродажба, бели на цвят със стикери. Идваха по-евтино от новите и за това ги взех, но съм свидетел, че се е продавал.
Коментиран от #7
11:38 23.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ето
Коментиран от #9
11:49 23.11.2025
9 Не съвсем
До коментар #8 от "Ето":Трябва да вярвам на камбаната, така ли?
Коментиран от #11
12:02 23.11.2025
10 Фют
До коментар #3 от "ИИзяден":Няколко години по-рано трябваше да бъде изяден ИИ.
12:13 23.11.2025
11 Можеш да вярваш на мен
До коментар #9 от "Не съвсем":Майкрософт се стремят да удължат историята си. Първата версия е 3.11, където 3 е от годината 1993, нямаше Уиндолс 1 и 2. При това бяха едни от последните с графичен интерфейс, дори Питър Нортън изкара ПС Тулс година преди тях. По същия начин си присвоиха ДОС, който съществуваше години преди тях, те го комерсиализираха под името МС ДОС. Просто го записаха на дискети и го продаваха. Така че МС ДОС е комерсиализирана от Майкрософт ДОС, но не е създаден от тях, днес пишат как Гейтс бил изобретил операционните системи по принцип. Ами не е!
Коментиран от #12, #13
12:16 23.11.2025
12 Шишеджам
До коментар #11 от "Можеш да вярваш на мен":Изобретил е маркетинга и продажбата на графично приложение за юзъри, което работи с мишка, вместо с клавиатура.
12:29 23.11.2025
13 Не съвсем
До коментар #11 от "Можеш да вярваш на мен":Не знаеш вица за камбаната, но ме замерваш с Питър Нортън, светило на светилата тогава. Имам и книгата на Крам за неговите инструменти от 1992г. Виж ДОС 1.0 наистина не е на Били, но той го е купил за 80000 долара. А дискетите си стоят някъде в скрина, пробити с дрелка, за да станат 1,44Мб.
Коментиран от #16
12:42 23.11.2025
14 Факт
До коментар #3 от "ИИзяден":Откога чакаме!
12:49 23.11.2025
15 поръчвкова статия
"който постави първия камък в основите на операционната система, доминираща днес пейзажа на персоналните компютри"
уиндоус е играчка използвана от деца за д аиграят видео игри
12:49 23.11.2025
16 Анонимен
До коментар #13 от "Не съвсем":Ако някои хора се прекарали живота си в охрана ложето на Георги Илиев, това не е наша вина!
12:55 23.11.2025
17 УдоМача
13:49 23.11.2025
18 Първият контрол с мишка
14:06 23.11.2025
19 Мда
Сега като има backup, вече не ти трябва диск за инсталиране наново
14:28 23.11.2025