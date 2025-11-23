Новини
От дискетна мечта с 256 KB RAM до футуристичния свят на изкуствения интелект

23 Ноември, 2025 11:15 1 203 19

40 години Windows

От дискетна мечта с 256 KB RAM до футуристичния свят на изкуствения интелект - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На 20 ноември 1985 година, технологичният свят се промени завинаги. На този паметен ден, Microsoft пусна Windows 1.0 – софтуер, който постави първия камък в основите на операционната система, доминираща днес пейзажа на персоналните компютри. За да заработи това чудо на ранната компютърна мисъл, беше необходим процесор 8088, скромните 256 KB RAM и две дискови устройства. Windows 1.0 не беше пълноценна операционна система, а по-скоро графична обвивка върху суровия MS-DOS, която въведе първите плочки на прозорците, падащи менюта и, най-важното, контрол чрез мишката. Една дискета побираше началото на ерата, в която живеем.

Платформата демонстрира забележителна скорост на развитие. Само две години по-късно, Windows 2.0 (декември 1987 г.) въведе революционната концепция за припокриващи се и променящи се по размер прозорци, оформяйки визуалната логика на работния плот, която все още познаваме. По това време на бял свят се появиха и първите издания на офис приложенията Word и Excel, поставяйки крайъгълния камък на офисния софтуер. В началото на 90-те, Windows 3.0 и 3.1 донесоха свежа визия на интерфейса, с въвеждането на програмния мениджър, пълноценни икони и шрифтовете TrueType. Windows 3.11 for Workgroups пък направи истински пробив, позволявайки на обикновените потребители да свързват машините си в peer-to-peer мрежи – практична стъпка към свързания свят.

Август 1995 година донесе златния стандарт. Windows 95 въведе емблематичното меню „Старт“, Explorer-а, лентата на задачите и дългоочакваната поддръжка за 32-битови програми. Системата най-сетне добави поддръжка за дълги имена на файлове и технологията Plug and Play, която драстично опрости свързването на хардуера. Следващите версии, Windows 98 и Windows Me, усъвършенстваха поддръжката за USB и управлението на захранването. Windows 2000 бележи важен вододел, въвеждайки стабилното 32-битово NT ядро с пълна многозадачност и автоматични системни актуализации. Тази стабилност беше кулминирана в Windows XP (2001 г.), която съчета най-доброто от потребителския и бизнес сегмента, печелейки си 13 години официална поддръжка. След краткото, но тежко разочарование, предизвикано от Windows Vista (поради високите ѝ изисквания и нестабилност), Windows 7 (2009 г.) доведе всичко до съвършенство, превръщайки се в еталон за идеалната операционна система за милиони.

В по-късните си издания, акцентът рязко се измести към обединяване на преживяванията. Windows 8 се опита да прегърне света на таблетите с новия стартов екран Metro, използвайки плочки на цял екран вместо класическото меню „Старт“. Този рязанен преход беше смекчен от 8.1, което улесни достъпа до познатия работен плот. През 2015 г., Windows 10 възстанови хибридното меню „Старт“ с "живи плочки" и премина към модела на разпространение „Windows като услуга“, превръщайки DirectX 12 в основен API за модерния гейминг.

Днешният флагман, Windows 11 (октомври 2021 г.), запазва мощното NT ядро, но въвежда коренни промени в потребителския интерфейс и значително повишава хардуерните изисквания. Най-важното обаче е дълбокото проникване на изкуствения интелект. Microsoft ясно очертава пътя към операционна система, базирана на агенти, където интелигентният софтуер ще замени хората в изпълнението на повечето рутинни задачи. От една дискета и 256 KB RAM преди четири десетилетия, Windows извървя внушително пътешествие до една футуристична платформа, задвижвана от AI.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Име

    4 0 Отговор
    Към Дипломната ми работа имаше дискета с графично изображение на изчисленията. За който му се рови. А който чужд гроб копае, сам пада в него!

    11:23 23.11.2025

  • 2 слон

    5 2 Отговор
    Уиндоус 1.0 нищо не променя. С уоиндоус 3.10 започва истинската промяна и едва 3.11 получава по-широко разпространение.

    11:28 23.11.2025

  • 3 ИИзяден

    6 4 Отговор
    Така изглеждаше изгревът, а залеза виждате всички.

    Коментиран от #10, #14

    11:31 23.11.2025

  • 4 Помнещ

    2 0 Отговор
    Виндовс 1, 2 и 3 не са пускани на пазара. Пуснаха направо 3.1

    Коментиран от #6

    11:33 23.11.2025

  • 5 Малък и мек

    4 2 Отговор
    Бил Гейтс задигна и дос и уиндолс от Макинтош

    11:37 23.11.2025

  • 6 Не съвсем

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Помнещ":

    Имах Windows 2.5 на оригинални дискети 1.4" 720к закупени от разпродажба, бели на цвят със стикери. Идваха по-евтино от новите и за това ги взех, но съм свидетел, че се е продавал.

    Коментиран от #7

    11:38 23.11.2025

  • 8 Ето

    1 1 Отговор
    Виндовс 2.5 likely refers to Windows 95 OSR 2.5, the final version of Windows 95, which was released in November 1997.

    Коментиран от #9

    11:49 23.11.2025

  • 9 Не съвсем

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ето":

    Трябва да вярвам на камбаната, така ли?

    Коментиран от #11

    12:02 23.11.2025

  • 10 Фют

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "ИИзяден":

    Няколко години по-рано трябваше да бъде изяден ИИ.

    12:13 23.11.2025

  • 11 Можеш да вярваш на мен

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не съвсем":

    Майкрософт се стремят да удължат историята си. Първата версия е 3.11, където 3 е от годината 1993, нямаше Уиндолс 1 и 2. При това бяха едни от последните с графичен интерфейс, дори Питър Нортън изкара ПС Тулс година преди тях. По същия начин си присвоиха ДОС, който съществуваше години преди тях, те го комерсиализираха под името МС ДОС. Просто го записаха на дискети и го продаваха. Така че МС ДОС е комерсиализирана от Майкрософт ДОС, но не е създаден от тях, днес пишат как Гейтс бил изобретил операционните системи по принцип. Ами не е!

    Коментиран от #12, #13

    12:16 23.11.2025

  • 12 Шишеджам

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Можеш да вярваш на мен":

    Изобретил е маркетинга и продажбата на графично приложение за юзъри, което работи с мишка, вместо с клавиатура.

    12:29 23.11.2025

  • 13 Не съвсем

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Можеш да вярваш на мен":

    Не знаеш вица за камбаната, но ме замерваш с Питър Нортън, светило на светилата тогава. Имам и книгата на Крам за неговите инструменти от 1992г. Виж ДОС 1.0 наистина не е на Били, но той го е купил за 80000 долара. А дискетите си стоят някъде в скрина, пробити с дрелка, за да станат 1,44Мб.

    Коментиран от #16

    12:42 23.11.2025

  • 14 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИИзяден":

    Откога чакаме!

    12:49 23.11.2025

  • 15 поръчвкова статия

    2 0 Отговор
    това изречение е невярно:
    "който постави първия камък в основите на операционната система, доминираща днес пейзажа на персоналните компютри"
    уиндоус е играчка използвана от деца за д аиграят видео игри

    12:49 23.11.2025

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Не съвсем":

    Ако някои хора се прекарали живота си в охрана ложето на Георги Илиев, това не е наша вина!

    12:55 23.11.2025

  • 17 УдоМача

    3 0 Отговор
    Еххх, и ДОС вършеше много добра работа и Уин3 и следващите до 7... След 7 Уин не съм имал на компа си и всеки ден се радвам за това си решение. Отказвал съм работни позиции, където изискват Уиндоус... До началото на този век си изигра своята златна роля. Към днешно време все повече хора преминават към алтернативите - МакОС, Линукс, БСД - за всекиго има по нещо според нуждите и вкуса.

    13:49 23.11.2025

  • 18 Първият контрол с мишка

    4 0 Отговор
    Първият контрол с мишка е показан от Ксерокс през 1981 година в Xerox Star 8010 Information System. Концепцията за мишката е била изобретена по-рано от Дъглас Елбърг за внедряване в системата Xerox Alto. На Ксерокс принадлежи и първият графичен потребителски интерфейс с прозорци. На практика до Уиндоус 95 Майкрософт не е показал нищо ново.

    14:06 23.11.2025

  • 19 Мда

    1 0 Отговор
    Аз все още имам някъде вкъщи дискове с Уиндоус 95,98,го Уиндоус 7 и 10, антика
    Сега като има backup, вече не ти трябва диск за инсталиране наново

    14:28 23.11.2025