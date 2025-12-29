Bosch превръща автомобила ви в личен асистент, който мисли по-бързо от вас

Докато автомобилният свят се събира в Конгресния център в Лас Вегас за CES 2026, Bosch се готви да представи радикална трансформация на интериора на автомобила, която превръща колата от пасивен инструмент в проактивен дигитален партньор. Глобалният гигант в доставките за автомобилната индустрия ще представи новата си AI Extension Platform, сложен високопроизводителен изчислителен асистент, проектиран да се интегрира безпроблемно в съществуващите архитектури на автомобилите. Този ход сигнализира за значителна промяна към „софтуерно дефинирания автомобил“, при който шофирането вече не се определя само от механичните характеристики, а от сложността на цифровия мозък на колата. Използвайки усъвършенствани модели за визуално-езиково разпознаване, платформата се отдалечава от строгите гласови команди и се насочва към по-плавен, разговорен интерфейс, който може да декодира намеренията и контекста на водача с безпрецедентна точност.

В сърцевината на този цифров кокпит се намира изчислителната мощност на системата Drive AGX Orin на Nvidia, която осигурява между 150 и 200 тераоперации в секунда. Тази огромна изчислителна мощност позволява на автомобила да действа като интелигентен втори шофьор, предвиждащ нуждите, а не само реагиращ на команди. Например, ако шофьорът просто спомене, че му е студено, AI ще активира автоматично климатичната система с две зони и ще включи отоплението на седалките, без да са необходими допълнителни команди. Тъй като системата използва CUDA архитектурата на Nvidia, производителите на автомобили могат да персонализират изживяването със свои собствени AI агенти, гарантирайки, че специфичната за марката „личност” на автомобила остава непроменена, дори когато основната технология става все по-стандартизирана в цялата индустрия.

В голяма оферта да завладее професионалния пазар, Bosch също така си сътрудничи с Microsoft, за да интегрира платформата Foundry и пълния пакет Microsoft 365 директно в таблото. Това партньорство ефективно позволява на шофьорите да се присъединяват към срещи на Microsoft Teams чрез гласови команди, докато са в движение. От решаващо значение е, че системата е проектирана с логика „безопасността на първо място“: когато шофьорът инициира конферентен разговор, автомобилът може автоматично да включи адаптивен круиз контрол, за да намали когнитивната натовареност на шофьора и да поддържа безопасно разстояние. Това взаимодействие между инфоразвлекателната система и контрола на движението на автомобила е ясен показател за това колко дълбоко интегрирани стават тези нови AI системи с основните функции на автомобила.

От бизнес гледна точка залогът е изключително висок. Председателят на Bosch Mobility Маркус Хейн е поставил амбициозната цел фирмата да генерира повече от 2 милиарда евро годишни продажби от инфоразвлекателни решения за автомобили до 2030 година. Тъй като се очаква глобалният пазар на интелигентни системи за кокпит да нарасне до 17 милиарда евро до края на десетилетието, Bosch позиционира своята AI Extension Platform като най-доброто „plug-and-play“ решение за производители, които искат да модернизират своите автопаркове без цялостна подмяна на хардуера. С официалната пресконференция, насрочена за 5 януари, индустрията очаква да види дали този нов AI асистент наистина може да изпълни обещанието си да направи ежедневното пътуване до работа толкова продуктивно, колкото един час в офиса.