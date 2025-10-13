Деактивирането на инсталациите на Windows 11 с локални акаунти не проработи

Microsoft продължава да се бори с методи, които позволяват на потребителите да създават локален акаунт в Windows 11 и да инсталират операционната система без задължителна интернет връзка. В новите бета версии на операционната система разработчиците блокираха един от популярните заобиколни методи, използван за тази цел.

Въпреки това, бяха необходими само няколко дни на потребителите, за да намерят нови решения, които им позволяват да завършат процедурата „out-of-box experience“ (OOBE) без задължително създаване или въвеждане на акаунт в Microsoft.

Потребител в социалната мрежа X, @TheBobPony, публикува кратко ръководство, което включва прекъсване на интернет връзката преди стартиране на настройката на Windows и след това изпълнение на серия от специфични команди.

Друг метод беше предложен от потребителя @GreepTheSheep. Той също изисква изпълнение на специфични команди и позволява успешно създаване на локален акаунт в Windows 11.

И накрая, много работещи методи за инсталиране на Windows с локален акаунт могат да бъдат намерени в блога на продуктовия специалист на Microsoft Вадим Стеркин.

Microsoft вероятно скоро ще се опита да блокира и новите решения за създаване на локален акаунт в Windows 11. Това не е изненадващо, тъй като според софтуерния гигант настройването на операционната система с локален акаунт можело да повлияе негативно на производителността на устройството. Засега обаче новите заобиколни решения остават актуални дори в най-новите версии на Windows 11.