Новини
Технологии »
Деактивирането на инсталациите на Windows 11 с локални акаунти не проработи

Деактивирането на инсталациите на Windows 11 с локални акаунти не проработи

13 Октомври, 2025 11:08 764 6

  • windows-
  • windows 11-
  • microsoft

Потребителите намериха нови решения

Деактивирането на инсталациите на Windows 11 с локални акаунти не проработи - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Microsoft продължава да се бори с методи, които позволяват на потребителите да създават локален акаунт в Windows 11 и да инсталират операционната система без задължителна интернет връзка. В новите бета версии на операционната система разработчиците блокираха един от популярните заобиколни методи, използван за тази цел.

Въпреки това, бяха необходими само няколко дни на потребителите, за да намерят нови решения, които им позволяват да завършат процедурата „out-of-box experience“ (OOBE) без задължително създаване или въвеждане на акаунт в Microsoft.

Потребител в социалната мрежа X, @TheBobPony, публикува кратко ръководство, което включва прекъсване на интернет връзката преди стартиране на настройката на Windows и след това изпълнение на серия от специфични команди.

Деактивирането на инсталациите на Windows 11 с локални акаунти не проработи

Друг метод беше предложен от потребителя @GreepTheSheep. Той също изисква изпълнение на специфични команди и позволява успешно създаване на локален акаунт в Windows 11.

Деактивирането на инсталациите на Windows 11 с локални акаунти не проработи

И накрая, много работещи методи за инсталиране на Windows с локален акаунт могат да бъдат намерени в блога на продуктовия специалист на Microsoft Вадим Стеркин.

Microsoft вероятно скоро ще се опита да блокира и новите решения за създаване на локален акаунт в Windows 11. Това не е изненадващо, тъй като според софтуерния гигант настройването на операционната система с локален акаунт можело да повлияе негативно на производителността на устройството. Засега обаче новите заобиколни решения остават актуални дори в най-новите версии на Windows 11.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    На нас в РФ ни казаха да инсталираме Win7, не казаха защо обаче.

    11:14 13.10.2025

  • 2 цифровия концлагер

    2 0 Отговор
    Скоро без дигиталното АйДи на Баце няма ни да можем да бачкаме, нито пък интернет да ползваме.

    11:15 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Те нека се опитат

    3 1 Отговор
    да спрат локалните акаунти и народа ще избяга от платформата им "Виндоус"
    Все повече хора наблюдавам, че успешно се справят с телефона или таблета си с всички задачи. Десктопа умира като машина за бъдещето.
    Има си специализирани компютри за игри, чертане, друго... аааа ония скъпите играчки на Ейпъл., ама те са за сноби и ге,ьо.ве дето нищо не разбират, те там обичат да ги щавят.
    Един обикновен компютър за игри, с хубава видеокарта, дъно, памет, процесор излиза около от 7-10000 лева и след 2 години цената му е под 1/3 от това, което си купил, а и са с нарочни фабрични дефекти, които леко ако се отклони от параметрите и отива за кофата. Мерси, частите и цените са ваши, ползвайте си ги.

    11:21 13.10.2025

  • 5 Един

    9 0 Отговор
    Наглостта на Майкросот да ми казва как точно ми е добре да си ползвам машината винаги ме е дразнела!

    11:28 13.10.2025

  • 6 Джон

    3 1 Отговор
    Оф, докога ще се борите с този Уиндуос? И онези другите, дето се мъчат с драйвери за Линукс... Защо не си вземете един компютър, който просто работи и спрете да се занимавате със странични неща?

    11:28 13.10.2025