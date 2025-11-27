Seagate създаде диск с капацитет 6,9 TB, който може да се използва за създаване на SSD с капацитет 69 TB

Въпреки неудържимия възход на светкавичните SSD устройства, старите, добри твърди дискове (HDD) остават абсолютно критичен компонент и гръбнакът на центровете за данни по света. Сега Seagate вдига летвата до невиждани висоти, демонстрирайки колосален пробив в лабораторни условия, който може да промени из основи пейзажа на съхранението на данни.

Компанията е постигнала смайващ капацитет от 6,9 TB на една-единствена магнитна плоча. Според информацията от IT Home, този експериментален резултат отваря възможността за създаването на търговски твърди дискове с финални капацитети между 55 и 69 TB!

Постижението на Seagate е изключително драматично, тъй като капацитетът на тази експериментална плоча от 6,9 TB е повече от два пъти по-голям от този на плочите, използвани в момента в масовите търговски продукти.

За сравнение, предишните флагмански модели на Seagate, като 30 TB HAMR твърд диск, използваха десет плочи, всяка с капацитет от 3 TB. С новите плочи от 6,9 TB, компанията ще може да произвежда дискове с два пъти по-голям капацитет в същия физически форм-фактор – без да се налага увеличаване на обема или броя на компонентите.

За да постигне този рекорден скок, Seagate е комбинирала две ключови иновации:

Технология за термично подпомогнат магнитен запис (HAMR): Това е основният метод за запис, който позволява много по-плътно съхранение на данни.

Технология Mozaic 3+: Тя допълнително намалява размера на зърната на записващата медия, позволявайки невероятна гъстота на данните в сравнение с конвенционалните HDD плочи.

Въпреки че резултатите са вдъхновяващи, плочите с капацитет 6,9 TB все още са далеч от масовото производство. Според пътната карта на Seagate, тези плочи ще се появят в официалните продукти едва до 2030 г. – тоест, след поне пет години на допълнително развитие и оптимизация.

Междувременно, компанията не бездейства: разработва плочи с капацитет от 4, 5 и 6 TB, които се очаква да влязат в производство съответно през 2027, 2028 и 2029 г. Амбициите на Seagate обаче не спират дотук. Компанията прогнозира, че плочи с капацитет между 7 и 15 TB ще бъдат налични до 2031 г. Ако тези прогнози се потвърдят, Seagate може да произвежда твърди дискове с капацитет от петабайти (1024 TB) до 2040 година.

Продължаващото увеличаване на капацитета на HDD е жизненоважно за посрещане на неудържимо растящото търсене. Въпреки че SSD устройствата печелят популярност, HDD остават основата за дългосрочно съхранение на данни, благодарение на по-ниската си цена за гигабайт и по-високата надеждност при мащабно архивиране. Дори текущият бум на изкуствения интелект "поглъща" поръчките за нови HDD, като някои производители вече обещават доставки само с двегодишно закъснение за моделите, предназначени за центрове за данни.