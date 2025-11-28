Близо 5 GB на квадратен милиметър: Kioxia и SanDisk подготвят флаш памет с рекордна плътност

Инженерните титани Kioxia (японският партньор) и американската SanDisk (част от Western Digital) са на път да представят на Международната конференция за твърдотелни схеми (ISSCC) нов 3D QLC NAND чип, който постига умопомрачителна плътност, поставяйки нов еталон в индустрията.

Очаква се този нов чип да предложи плътност от 37,6 Gbit/mm², което в превод прави близо 4,7 GB на квадратен милиметър. Това е колосално постижение, което на практика означава, че на площта на един кибритена клечка ще могат да се съхраняват терабайти информация. Инженерите ще представят доклад, озаглавен „Двутерабитова 3D флаш памет с четири бита на клетка, шестплоскостна архитектура, плътност от 37,6 Gbit/mm² и скорост на запис над 85 MB/s“, който разкрива ключовите параметри на технологията.

Става въпрос за десетото поколение BiCS (BiCS10), използващо четири бита на клетка (QLC) и впечатляващ 332-слоен дизайн. За сравнение, TLC (три бита на клетка) вариантът на BiCS10 постига изчислена плътност с една трета по-ниска – около 29,1 Gbit/mm². Докато новият QLC чип, подобно на предшественика си, предлага капацитет от 2 терабита (256 GB) на кристал, значително по-високата плътност може да позволи създаването на чипове с капацитет, достигащ до 8 TB. При тази плътност и капацитет, площта на самия кристал може да се изчисли на скромните 55 mm².

Освен чистата гъстота, новият чип обещава и сериозен скок в скоростта. BiCS10 TLC версията ще разполага с 4,8 Gbps интерфейс, което е значително подобрение спрямо 3,6 Gbps на BiCS8. Въпреки че QLC винаги е малко по-бавен от TLC, шестслойната архитектура на BiCS10 QLC ще осигури скорост на запис над 85 MB/s, което го позиционира пред конкуренцията, като например 75 MB/s при V9 QLC на SK hynix.

С достигането на 332 слоя, Kioxia и SanDisk влизат в пряка конкуренция с бъдещите планове на Samsung, които обещават да достигнат до 400 слоя с техния V10. В тази технологична надпревара всеки слой, всеки бит и всеки квадратен милиметър имат значение. Сегашната победа на Kioxia и SanDisk е сигурен знак, че скоро ще видим SSD дискове с невиждан досега капацитет, които ще направят настоящите терабайтови решения да изглеждат като реликва от миналото.