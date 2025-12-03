Скутер в стил IKEA (ВИДЕО)

Китайският производител на микромобилни превозни средства Scoox представи своя най-нов модел електрическа тротинетка – Zero X7, който обещава да разчупи стереотипите в сегмента на достъпните двуколесни. Вместо да следва утъпканите пътеки на дизайна, Zero X7 привлича погледите с авангарден и нестандартен външен вид, който медиите бързо оприличиха на "IKEA стил".

Това, което веднага отличава новия Scoox Zero X7 от конкурентите, е неговият оригинален, "нарязан" дизайн, който едновременно изглежда минималистичен и дързък. Тази геометрична естетика, напомняща за популярните мебели сглоби си сам, е допълнена от ярки и контрастни цветови схеми. Моделът ще се предлага в жълто-черна и зелено-черна комбинация, което още повече подчертава неговия младежки и модерен дух.

Въпреки че е класифициран като тротинетка, Scoox Zero X7 заимства ключови елементи от мотоциклетите, за да предложи по-добро изживяване. Водачът ще се наслади на кормило и седалка тип велосипед, които обещават повече комфорт при по-дълги пътувания.

По отношение на бордовата техника, моделът е оборудван със 7-инчов цветен дисплей, който предоставя цялата необходима информация. Вградената алармена система, както и електронните помощници ABS (антиблокираща спирачна система) и системата за контрол на сцеплението (traction control), са впечатляващи допълнения за такъв клас превозно средство, които поставят сигурността на първо място.

С дължина от едва 1,85 метра, Scoox Zero X7 е лек и компактен, идеален за навигиране в градския трафик. Лекотата му позволява на малък електрически мотор Bosch с мощност 4 к.с. (3 kW) да развие максимална скорост от 90 км/ч – доста сериозна динамика за градски скутер. За момента капацитетът на батерията и съответният пробег се пазят в тайна, но се очаква тези данни да бъдат разкрити скоро.

Окачването на модела също е любопитно: то е с нестандартен дизайн, включващ един амортисьор отпред и един амортисьор отзад, което предполага, че инженерите са търсили баланс между комфорт и запазване на минималистичния дизайн. Спирачната система разчита на дискови спирачки както отпред, така и отзад.

Очаква се Scoox Zero X7 да започне продажбите си в Китай в началото на 2026 година, като по-късно същата година ще стартира и износът му към други международни пазари.