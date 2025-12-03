Новини
Скутер в стил IKEA (ВИДЕО)

3 Декември, 2025

Scoox представи своя най-нов модел електрическа тротинетка – Zero X7

Радослав Славчев

Китайският производител на микромобилни превозни средства Scoox представи своя най-нов модел електрическа тротинетка – Zero X7, който обещава да разчупи стереотипите в сегмента на достъпните двуколесни. Вместо да следва утъпканите пътеки на дизайна, Zero X7 привлича погледите с авангарден и нестандартен външен вид, който медиите бързо оприличиха на "IKEA стил".

Това, което веднага отличава новия Scoox Zero X7 от конкурентите, е неговият оригинален, "нарязан" дизайн, който едновременно изглежда минималистичен и дързък. Тази геометрична естетика, напомняща за популярните мебели сглоби си сам, е допълнена от ярки и контрастни цветови схеми. Моделът ще се предлага в жълто-черна и зелено-черна комбинация, което още повече подчертава неговия младежки и модерен дух.

Въпреки че е класифициран като тротинетка, Scoox Zero X7 заимства ключови елементи от мотоциклетите, за да предложи по-добро изживяване. Водачът ще се наслади на кормило и седалка тип велосипед, които обещават повече комфорт при по-дълги пътувания.

По отношение на бордовата техника, моделът е оборудван със 7-инчов цветен дисплей, който предоставя цялата необходима информация. Вградената алармена система, както и електронните помощници ABS (антиблокираща спирачна система) и системата за контрол на сцеплението (traction control), са впечатляващи допълнения за такъв клас превозно средство, които поставят сигурността на първо място.

С дължина от едва 1,85 метра, Scoox Zero X7 е лек и компактен, идеален за навигиране в градския трафик. Лекотата му позволява на малък електрически мотор Bosch с мощност 4 к.с. (3 kW) да развие максимална скорост от 90 км/ч – доста сериозна динамика за градски скутер. За момента капацитетът на батерията и съответният пробег се пазят в тайна, но се очаква тези данни да бъдат разкрити скоро.

Окачването на модела също е любопитно: то е с нестандартен дизайн, включващ един амортисьор отпред и един амортисьор отзад, което предполага, че инженерите са търсили баланс между комфорт и запазване на минималистичния дизайн. Спирачната система разчита на дискови спирачки както отпред, така и отзад.

Очаква се Scoox Zero X7 да започне продажбите си в Китай в началото на 2026 година, като по-късно същата година ще стартира и износът му към други международни пазари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Имат и коледно дръвче в икеа, трябва сам да си го сглобиш игличка по игличка

    11:08 03.12.2025

  • 2 Харесва ми

    1 0 Отговор
    Ще си го купя

    11:14 03.12.2025

  • 3 Коиловци брадърс

    1 1 Отговор
    Китайците дръпнаха светлинни години пред европейските мързели. Жесток дизайн!

    Коментиран от #5

    11:29 03.12.2025

  • 4 Механик

    1 0 Отговор
    Това НЕ е тротинетка. С дължина от 1.80 изобщо не се вписва в категорията.
    Това си е малък, но пълноценен електрически мотоциклет.
    И точно такива електрически машинки са, това което може реално да е полезно и практично. Имам предвид от ел-превозните средства.
    Тротинетката няма да я коментирам, защото е ясно ,че за нищо не става. А ел автомобилите при сегашните батерии са не само непрактични, ами са направо уловка за модерни шарани.
    А това мотоциклетче си е супер. Особено за града. Вместо да разкаравам 6-цилиндров Мерцедес, само за да си закарам задните части до сервиза, спокойно мога да ползвам подобна машинка.
    п.п.
    Само да не е в тоя джендърски цвят де. Но пък и пребоядисването не е кой знае какво.

    11:32 03.12.2025

  • 5 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коиловци брадърс":

    Чак жесток не е . За моят вкус е прекалено крещящ, но това се търпи.
    Това което повече не ми харесва и намирам за огромен недостатък е предното окачване. Прекалено усложнено, при положение че може да си е с класически "телескопи".

    11:34 03.12.2025

  • 6 АБЕ КВА ИКЕЯААААБЕЕЕЕ

    1 0 Отговор
    ............. С ТЯХНИТЕ ТАЛАШИТИ......

    11:41 03.12.2025