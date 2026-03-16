Vivo патентова телефон с плъзгащ се нагоре дисплей

16 Март, 2026 10:16 634 2

Ще бъде ли това смартфонът на бъдещето?

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато компании като Samsung и Tecno от години усъвършенстват екрани, които се разгъват настрани, най-новата заявка на Vivo описва смартфон, който се разгъва вертикално, като става по-висок, а не по-широк. Това е радикално отклонение от тенденцията за „мини-таблети“ и макар засега да остава само патент, то подчертава променящата се философия за това как бихме могли да боравим със смартфона на бъдещето.

Скептицизмът около „супервисокия“ телефон е основателен, но патентът на Vivo подсказва, че индустрията започва да дава приоритет на вертикалното съдържание пред хоризонталните широкоформатни медии. Повечето съвременно взаимодействие се случва в TikTok, Instagram Reels и вертикално превъртащи се новинарски емисии. Екран, който се простира нагоре, предлага значително повече „пространство за превъртане“, без да прави устройството по-широко и по-трудно за държане с една ръка.

По-висок екран би позволил съотношение на страните 21:9 или дори 25:9, което е идеално за мултитаскинг с няколко прозореца – да се възпроизвежда видео в YouTube в горната част, докато в долната част има пълноразмерна клавиатура и прозорец за чат. Когато е сгънато, устройството вероятно ще бъде по-късо от стандартен iPhone 17, което го прави „мини“ телефон, който може да се превърне в еквивалент на „pro max“ само когато е необходимо.

Механичното предимство на вертикалното сгъване е именно вътрешният обем. При хоризонтално сгъваемите устройства моторът и „разгъващият се“ екран заемат ценна ширина, което често води до много дебело или тежко устройство. Чрез вертикално сгъване механизмът може да бъде поместен в горната част на телефона, което потенциално позволява по-тънко шаси и по-добро разпределение на теглото.

Както при Galaxy XR или слуховете за iPhone Fold на Apple, патентът не е сигурна карта за продукта. Производителите често „заграбват“ дизайни, за да попречат на конкурентите да ги използват. Въпреки това, след като Galaxy Z TriFold в момента доказва, че потребителите са готови да платят близо 3000 долара за експериментални форм-фактори, Vivo е под натиск да превърне това от чертеж в прототип.


Подобни новини


  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Имах такъв 2006г Sony Ericsson W850. Мацките мигаха на парцали в института и се облизваха.

    Коментиран от #2

    10:22 16.03.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тръби имаше ли поне? Иначе, язък, че си го имал.

    10:47 16.03.2026