Кино легендата Кърт Ръсел е роден на 17 март 1951 година в Спрингфилд, щата Масачузетс, САЩ, пише Дарик. Днес той навръшва 75 години.
Холивудският актьор започва кариерата си едва на 10 години, а днес има 100 роли във филмови и телевизионни продукции.
Сред най-популярните ленти с него участие са „Танго и Кеш“, „Извънредно решение“, „Бягство от Ню Йорк“, "Обратна тяга“, „Капитан Рон“, „Тумбстоун“, „Старгейт“, „Бягство от Ел Ей“, „Войник“, „Ванила Скай“, „Мръсно синьо“, „Посейдон“, „Омразната осморка“, "Имало едно време в Холивуд", "The Christmas Chronicles", поредицата "Бързи и яростни".
Кърт Ръсел има един брак зад гърба си - от 1979 до 1983 година е женен за актрисата Сийзън Хъбли, с която имат син.
От 1983 година има връзка с актрисата Голди Хоун. Двамата имат син и до днес живеят заедно. Връзката им е една от най-дълготрайните в актьорските среди, въпреки че мнозина неведнъж са им предричали раздяла.
Кърт Ръсел на 75 г.: Актьорът с над 100 роли в киното и телевизията зад гърба си
17 Март, 2026 07:28
Вижте любопитни подробности от биографията му
