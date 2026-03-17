Кърт Ръсел на 75 г.: Актьорът с над 100 роли в киното и телевизията зад гърба си

17 Март, 2026 07:28 8 813 4

Вижте любопитни подробности от биографията му

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кино легендата Кърт Ръсел е роден на 17 март 1951 година в Спрингфилд, щата Масачузетс, САЩ, пише Дарик. Днес той навръшва 75 години.

Холивудският актьор започва кариерата си едва на 10 години, а днес има 100 роли във филмови и телевизионни продукции.

Сред най-популярните ленти с него участие са „Танго и Кеш“, „Извънредно решение“, „Бягство от Ню Йорк“, "Обратна тяга“, „Капитан Рон“, „Тумбстоун“, „Старгейт“, „Бягство от Ел Ей“, „Войник“, „Ванила Скай“, „Мръсно синьо“, „Посейдон“, „Омразната осморка“, "Имало едно време в Холивуд", "The Christmas Chronicles", поредицата "Бързи и яростни".

Кърт Ръсел има един брак зад гърба си - от 1979 до 1983 година е женен за актрисата Сийзън Хъбли, с която имат син.

От 1983 година има връзка с актрисата Голди Хоун. Двамата имат син и до днес живеят заедно. Връзката им е една от най-дълготрайните в актьорските среди, въпреки че мнозина неведнъж са им предричали раздяла.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Честито

    8 0 Отговор
    Дано Силвестър Сталоун му намери роля, дори и малка, в следващия филм за "Непобедимите" - от едно поколение екшън-герои са.

    10:54 18.03.2021

  • 3 Мишо

    8 0 Отговор
    Страхотен актьор. Гледал съм всичките му филми. Само забравихте да споменете за Инцидентът. Един също много готин филм с него. Надявам се да го видим в още готини роли за в бъдеще.

    16:46 18.03.2021

  • 4 Гларус

    8 0 Отговор
    Голем, ма много голем. Недостижим. Казах. И сега се питам ..дали Къртю е чувал някога за наша Бакалова и за онуй нищожество-Борат?

    11:59 19.03.2021