Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена скорост и минаване на червено

Шофьори на линейки в Бургас излизат на протест. Причината е, че масово получават глоби от полицията за превишена скорост и преминаване на червен светофар, докато са на спешни повиквания, съобщи БНТ.



Според служителите на Центровете за спешна помощ в Бургаска област, стотици са фишовете и актовете, които са получили през последните месеци.

В края на миналата година се е провела среща с институциите за решаването на проблема, но по думите им, това не е дало резултат.

Някои от шофьорите за застрашени да останат без книжки и да загубят работата си, заради натрупаните системни нарушения, по думите им, докато са обслужвали пациенти.