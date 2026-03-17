Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена скорост и минаване на червено

17 Март, 2026 07:37, обновена 17 Март, 2026 08:35 816 15

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьори на линейки в Бургас излизат на протест. Причината е, че масово получават глоби от полицията за превишена скорост и преминаване на червен светофар, докато са на спешни повиквания, съобщи БНТ.

Според служителите на Центровете за спешна помощ в Бургаска област, стотици са фишовете и актовете, които са получили през последните месеци.

В края на миналата година се е провела среща с институциите за решаването на проблема, но по думите им, това не е дало резултат.

Някои от шофьорите за застрашени да останат без книжки и да загубят работата си, заради натрупаните системни нарушения, по думите им, докато са обслужвали пациенти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това

    34 0 Отговор
    може да става само в България !

    07:39 17.03.2026

  • 2 шурея

    13 0 Отговор
    Да си залепят тиксо на регистрационните номера и готово.

    07:42 17.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    12 14 Отговор
    по нагли от линейкаджийте нема

    мене ме караха с майка ми която има болен кръст да смъкваме баба ми от 3тия етаж (викат не били дльжни), че и да я качваме у линейката. още малко щяха да ме карат аз да карам

    ама накрая с триста псуфни по адрес на майка ми я смъкнаха и качиха на линейката

    абе българска (проклета) му работа

    Коментиран от #6, #7

    07:44 17.03.2026

  • 4 Ово е

    10 0 Отговор
    ЕС стандарт

    07:52 17.03.2026

  • 5 Факт

    13 3 Отговор
    Линейките трябва да имат абсолютен приоритет. Това че се връщат след случай няма значение, за да са ефективни. И всички да им дават път, а не някои глупаци да казват че ги засичали.

    08:03 17.03.2026

  • 6 123

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    И аз имах подобен случай, казах им поне да докарат инвалидната количка от линейката за да я свалим по лесно, но на тях не им се занимавало. Интересно ми е ако болния е сам в апартамента и няма кой да го свали до линейката какво ще правят. Не стига, че са големи мързели, но и пускат сирените за щяло и нещяло, например кумшията ми го взимат за работа с линейка и сирените винаги са пуснати /спешния център е на 5 мин пеша/.

    Коментиран от #9

    08:11 17.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 SDEЧЕВ

    7 3 Отговор
    Става въпрос за едни линейки тип копърки. Всички спешни обаждания през 112 минават през МВР и съответно са защитени от преследване . Линейките към спешна помощ имат специален режим, такситата линейки не. Нещо неясно?

    08:12 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МВР ново начало

    5 0 Отговор
    Системата на МВР с дрегерите, камерите и конфискациите не е съвсем законна. Линейките са със специален режим на движение и също имат сини буркани и сирени, както пожарните, патрулките и жигитите от НСО.

    08:24 17.03.2026

  • 11 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Големи джигити тия бе... Защо не протестирахте когато жиляскоф луковата глава беше министър председател? Сами казахте че проблема е от 2 години! Мълчите и мишкувате при гербарите защото да не ви пропусне следващото увеличение на заплатките

    08:30 17.03.2026

  • 12 теримут

    2 0 Отговор
    Трябва да карат бавно, защото по тези лунни пътища ще убият и себе си и пациента

    08:37 17.03.2026

  • 13 Сиси

    0 0 Отговор
    Абсолютен резил.по правилник, пожарни линейки полицейски коли, не трябва да се съобразяват с останалите. Как така ще глобявате линейки спасяващи човешки животи! А да забравих, че в бг кочината кучето е по важно от човека!

    08:40 17.03.2026

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор
    много диванни отрепкии пишат тука, били им длъжни шофьорите как да цялата държава не ви е длъжна бе мишки мириризливи?

    08:41 17.03.2026

  • 15 Фикри

    0 0 Отговор
    Само да питам, в бургаската полиция всички ли са с умствени проблеми ? Защо в другите градове няма такъв проблем ?

    08:42 17.03.2026

