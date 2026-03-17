Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена скорост и минаване на червено

Шофьори на линейки в Бургас излизат на протест. Причината е, че масово получават глоби от полицията за превишена скорост и преминаване на червен светофар, докато са на спешни повиквания, съобщи БНТ.
Според служителите на Центровете за спешна помощ в Бургаска област, стотици са фишовете и актовете, които са получили през последните месеци.
В края на миналата година се е провела среща с институциите за решаването на проблема, но по думите им, това не е дало резултат.
Някои от шофьорите за застрашени да останат без книжки и да загубят работата си, заради натрупаните системни нарушения, по думите им, докато са обслужвали пациенти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 кой мy дpeмe
мене ме караха с майка ми която има болен кръст да смъкваме баба ми от 3тия етаж (викат не били дльжни), че и да я качваме у линейката. още малко щяха да ме карат аз да карам
ама накрая с триста псуфни по адрес на майка ми я смъкнаха и качиха на линейката
абе българска (проклета) му работа
07:44 17.03.2026
До коментар #3 от "кой мy дpeмe":И аз имах подобен случай, казах им поне да докарат инвалидната количка от линейката за да я свалим по лесно, но на тях не им се занимавало. Интересно ми е ако болния е сам в апартамента и няма кой да го свали до линейката какво ще правят. Не стига, че са големи мързели, но и пускат сирените за щяло и нещяло, например кумшията ми го взимат за работа с линейка и сирените винаги са пуснати /спешния център е на 5 мин пеша/.
