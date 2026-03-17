България с шест златни медала на скокове във вода в Австрия

България с шест златни медала на скокове във вода в Австрия

17 Март, 2026 07:30 663 2

Ива Ереминова стана абсолютна шампионка

България с шест златни медала на скокове във вода в Австрия - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските състезатели по скокове във вода спечелиха шест златни и един сребърен медал от шампионата на Австрия, който се проведе в столицата Виена през уикенда.

Ива Ереминова стана абсолютна шампионка. Възпитаничката на Георги Чобанов беше безапелационна на 1-метров, 3-метров трамплин и кула при девойки старша възраст.

Йоан Вълков взе два златни медала съответно на 1 и 3 метра трамплин и остана втори на кула в най-малката възраст. Крис Йорданов завоюва злато на кула при 12-13 годишните.

При юноши старша възраст Йоан Янев е шести на 1 метър трамплин, Лазар Рачич седми, а при мъжете Тома Каймаканов се нареди пети на 3 метра трамплин и шести на 1 метър, където на седма позиция остана Георги Хасанов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 българина

    2 0 Отговор
    браво! еро в такива спортове трябва да инвестира държавата! не във футбол, където се харча стотици млн за стадиони и школи и накрая ни е срам целогодишно. В тениса водните спортове зимни спортове и др по евтини дисциплининима реални резултати, с нищожни средства. Футбола е пълна измекярщина и трябва да му се спре държавното финансиране!

    Коментиран от #2

    08:23 17.03.2026

  • 2 Скок от трън на глог

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Що бе, националите по футбол отиват на екскурзия по южните морета и дори могат да победят някой отбор от канибалските острови, където не са виждали топка.

    08:28 17.03.2026

