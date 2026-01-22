Новини
Авто »
Freelander се завръща като самостоятелна марка с китайско ДНК

Freelander се завръща като самостоятелна марка с китайско ДНК

22 Януари, 2026 11:50 594 1

  • chery-
  • jaguar-
  • land rover-
  • freelander

Jaguar Land Rover и Chery атакуват световните пазари с нов 5-метров SUV

Freelander се завръща като самостоятелна марка с китайско ДНК - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С обединени китайско-британски усилия Jaguar Land Rover и Chery искат да съживят едно от най-обичаните имена в офроуд историята – Freelander. Вместо просто като модел в гамата на Land Rover обаче, името се завръща през 2026 година като напълно самостоятелна автомобилна марка. Този смел ход е плод на сътрудничеството между Jaguar Land Rover (JLR) и Chery, които решиха да изтупат праха от легендата, но с коренно различна стратегия. Първоначалните планове за фокус върху Китай претърпяха неочакван обрат и сега Близкият изток се очертава като „плацдарм“ за глобалната експанзия на новия бранд.

Голямата премиера е насрочена за април 2026 година по време на автосалона в Пекин, където ще видим първото дете на този индустриален брак. Забравете за компактния SUV, който познавахме от края на 90-те – новият Freelander ще бъде внушителен всъдеход с дължина от цели 5.1 метра. Под ламарините му ще работи модерната модулна платформа E0X на Chery (използвана за луксозните модели Exeed), а интериорът ще предлага три реда седалки в комфортна конфигурация 2+2+2. С мощност от 553 конски сили и хибридно задвижване, колата обещава да бъде колкото брутална на пътя, толкова и интелигентна благодарение на системите за автономност от второ ниво.

Интересното е още, че дизайнът на новите модели е поверен на главния творчески директор на JLR, Джери Макговърн – човекът, който стоеше зад оригиналния Freelander през 1997 година. Целта е ясна: да се запази британският дух и приключенски характер, но обвити в китайска „опаковка“. Освен хибриди, гамата ще включва и напълно електрически версии, които ще се възползват от 800-волтовата архитектура на Chery за светкавично зареждане.

Изглежда, че JLR са намерили идеален начин да запълнят празнината, оставена от поскъпването на Defender и Discovery. Freelander няма да се продава в лъскавите шоуруми до Range Rover, а ще разполага със собствена мрежа, насочена към по-младите и технологично ориентирани клиенти. Ако всичко върви по план, след Близкия изток марката вероятно ще почука и на вратите на Европа, предлагайки лукс и проходимост на далеч по-разумна цена.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    1 0 Отговор
    Този модел още като излезе беше страшна тоалетна. Пиньона на раздаткатката се изронваше заради често блокиращо виско. Двигателите умираха понеже бяха слаби за това купе. Този уж джип се разпадаше при лек офроуд. Един доволен не познавам, те щели да го възраждат.

    12:33 22.01.2026