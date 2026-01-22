Freelander се завръща като самостоятелна марка с китайско ДНК

С обединени китайско-британски усилия Jaguar Land Rover и Chery искат да съживят едно от най-обичаните имена в офроуд историята – Freelander. Вместо просто като модел в гамата на Land Rover обаче, името се завръща през 2026 година като напълно самостоятелна автомобилна марка. Този смел ход е плод на сътрудничеството между Jaguar Land Rover (JLR) и Chery, които решиха да изтупат праха от легендата, но с коренно различна стратегия. Първоначалните планове за фокус върху Китай претърпяха неочакван обрат и сега Близкият изток се очертава като „плацдарм“ за глобалната експанзия на новия бранд.

Голямата премиера е насрочена за април 2026 година по време на автосалона в Пекин, където ще видим първото дете на този индустриален брак. Забравете за компактния SUV, който познавахме от края на 90-те – новият Freelander ще бъде внушителен всъдеход с дължина от цели 5.1 метра. Под ламарините му ще работи модерната модулна платформа E0X на Chery (използвана за луксозните модели Exeed), а интериорът ще предлага три реда седалки в комфортна конфигурация 2+2+2. С мощност от 553 конски сили и хибридно задвижване, колата обещава да бъде колкото брутална на пътя, толкова и интелигентна благодарение на системите за автономност от второ ниво.

Интересното е още, че дизайнът на новите модели е поверен на главния творчески директор на JLR, Джери Макговърн – човекът, който стоеше зад оригиналния Freelander през 1997 година. Целта е ясна: да се запази британският дух и приключенски характер, но обвити в китайска „опаковка“. Освен хибриди, гамата ще включва и напълно електрически версии, които ще се възползват от 800-волтовата архитектура на Chery за светкавично зареждане.

Изглежда, че JLR са намерили идеален начин да запълнят празнината, оставена от поскъпването на Defender и Discovery. Freelander няма да се продава в лъскавите шоуруми до Range Rover, а ще разполага със собствена мрежа, насочена към по-младите и технологично ориентирани клиенти. Ако всичко върви по план, след Близкия изток марката вероятно ще почука и на вратите на Европа, предлагайки лукс и проходимост на далеч по-разумна цена.