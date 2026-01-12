Пазарът за смартфони остана силен през 2025-та, но с промяна в челните места

Световният пазар на смартфони през 2025 година за първи път от години показа промяна в класирането на върха на лидерската таблица. Според предварителните данни, публикувани днес от Counterpoint Research, общите доставки са нараснали със скромните 2% за цялата година, което бележи втората поредна година на възстановяване за индустрията. Макар че през последното тримесечие на 2025 година се наблюдава слаб ръст от 1%, истинската история се крие в представянето на отделните производители. Apple официално изпревари Samsung и се превърна в най-големия производител на смартфони в света, заемайки 20% пазарен дял – което означава, че едно от всеки пет устройства, продадени в световен мащаб през миналата година, е било с логото на Купертино.

Ръстът на Apple беше подхранван от 10% годишен ръст, най-високият сред „Голямата петорка“ в индустрията. Анализаторите посочват перфектна комбинация от фактори: силното приемане на серията iPhone 17 и продължаващото „дългосрочно“ търсене на iPhone 16 в огромни развиващи се пазари като Индия и Югоизточна Азия. Освен това, индустрията е свидетел на настъпването на „цикъла на обновяване в ерата на COVID“; милиони потребители, които са закупили устройства по време на бума през 2020-2021 година, достигнаха точката на прелом за подмяна през 2025 година, което даде огромен тласък на премиум хардуера на Apple.

Samsung, който трябваше да се задоволи с второто място с 19% пазарен дял, все пак отбеляза завиден 5% растеж. Стратегията му „премиум на първо място“ доведе до това Galaxy S25 и Galaxy Z Fold7 да надминат предшествениците си, докато серията Galaxy A с голям обем остана гръбнакът на защитата му в средния ценови диапазон. Междувременно в средата на класацията се наблюдаваше пренареждане, като vivo (8% пазарен дял) изпревари Oppo и зае четвъртото място, главно благодарение на агресивната експанзия на vivo в Индия. Xiaomi запази третата си позиция. Извън най-високото ниво, производители като Nothing и Google отбелязаха експлозивен ръст от съответно 31% и 25%, като започнаха да отнемат пазарен дял от основните производители.

Въпреки това, прогнозите за 2026 година са значително по-умерени. Изследователският директор Тарун Патак предупреждава, че се задава „буря във веригата на доставки“. Тъй като производителите на чипове насочват ограничените си производствени мощности към доходния бум на центровете за изкуствен интелект, секторът на потребителската електроника е засегнат от сериозен недостиг на DRAM и NAND памети. С цените на паметите, които вече са скочили с 40% до 60%, Counterpoint превантивно намали прогнозата си за доставките през 2026 година с 3%. За потребителите това означава, че ерата на стабилните цени на технологиите може да приключва, като производителите вероятно ще бъдат принудени да прехвърлят тези нарастващи разходи директно върху цената на следващото поколение флагмани.