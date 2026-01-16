Новини
Забравете за стандартната пластмаса – бъдещето на 3D принтирането може би се крие в бутилка вкиснало мляко

16 Януари, 2026

Или как една екологична катастрофа в млечната индустрия може да се превърне в революция за адитивното производство

Забравете за стандартната пластмаса – бъдещето на 3D принтирането може би се крие в бутилка вкиснало мляко - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато по време на пандемията американските фермери бяха принудени да изхвърлят милиони литри мляко поради срив в доставките, екип от Университета на Уисконсин-Платвил видя в тази бяла река не просто отпадък, а ресурс. Под ръководството на Джон Обиелодан и д-р Джоузеф Ву, изследователите успяха да направят нещо почти алхимично: превърнаха развалената суровина в иновативен композитен материал за 3D печат.

В основата на този пробив стои сложен процес на извличане на основните млечни компоненти – казеин и суроватка. След години на прецизни лабораторни опити, учените откриха идеалната „рецепта“, комбинирайки тези протеини със съществуващи полимери. Резултатът? Филамент, който е достатъчно здрав, за да замени традиционните пластмаси, но същевременно достатъчно нежен към хардуера, за да не запушва дюзите на стандартните принтери.

Най-голямата болка на съвременния 3D печат е неговата тежка зависимост от изкопаемите горива. Повечето детайли, които излизат от машините днес, са практически вечни и неразградими. „Млечната нишка“ обаче предлага коренно различен сценарий. Тъй като се базира на биологични отпадъци, тя е биоразградима, което решава един от най-големите екологични ребуси на индустрията.

Ако тази технология излезе от лабораторията и стъпи на пазара, тя ще удари „с един куршум два заека“:
За природата: Драстично намаляване на пластмасовото замърсяване.
За икономиката: Нов източник на доходи за фермерите, които досега просто губеха пари от непродадената продукция.
За индустрията: Пълна съвместимост с текущата техника, без нужда от скъпи ъпгрейди.

В свят, който отчаяно търси устойчиви решения, превръщането на киселото мляко в инженерен компонент звучи по-скоро като гениален прагматизъм, отколкото като научна фантастика.


  • 1 Лудост

    4 0 Отговор
    Мляко вместо петрол? Премерете си температурата, това би било трагедия за природата, а не спасение!

    13:35 16.01.2026

  • 2 Пламен

    2 0 Отговор
    МНОГО ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАМ 3Д-ПРИНТЕР .
    НАПИСАНОТО В СТАТИЯТА Е ПЪЛНА ДИВОТИЯ ПОРАДИ МНОГО ПРИЧИНИ .

    13:41 16.01.2026

  • 3 Само да кажа

    1 0 Отговор
    PLA филаментите са направени главно от царевица и се водят за екологично чисти.

    13:51 16.01.2026

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    Тоест, няма да ядем мляко, а ще правим от него пластмаси, щото са екологични????
    Ма млякото идва от кравите, а те "отделят метан (въглеводороди).

    13:53 16.01.2026