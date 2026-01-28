Първи поглед към новия Android за компютри

Google неволно разкри следващото поколение на своята платформа за компютри, давайки на ентусиастите първи поглед върху проект, който може да промени фундаментално цифровата гама на марката. В това, което изглежда като сериозна грешка в Chromium Issue Tracker, доклад за бъг, свързан с табовете в режим „Инкогнито“, послужи като пряк път към световната премиера на „Aluminum OS“ – вътрешното кодово име на пълномащабен Android десктоп интерфейс. Това не е просто основна актуализация за огледално отразяване на екрана, а дълбока преработка, работеща на архитектурата Android 16, която в момента се „тества“ на шасито на HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook. Под капака тази версия, специално обозначена като ZL1A.260119.001.A1, се захранва от Intel Core i5 сърце, което доказва, че Google сериозно се занимава с преминаването на Android към високопроизводителните компютри.

Визуално, Aluminum OS се отдалечава от мобилните оформления, които сме виждали в миналото, като избира променена лента за състояние, която е ясно оптимизирана за обширното пространство на десктоп монитор. В лявата част на това виждаме усъвършенствано отчитане, показващо времето до секундата, последвано от пълно показване на датата. Дясната страна е пълна с технически индикатори, включително модерната икона на батерията Android 16 M3E, Wi-Fi сигнал и нов сигнал за известия. Най-интересното е, че в системната лента се намира забележителна икона Gemini, което показва, че AI ко-пилотът на Google се интегрира като стандартна фабрична функция, а не като опционално допълнение. Дори „управлението“ е било настроено, като курсорът на мишката е с нова „опашка“ за по-добра видимост при навигация с висока скорост.

В браузъра Google най-накрая оборудва Android версията на Chrome с „компонентите за производителност“, които потребителите изискват от години – по-специално, специален бутон за разширения. Това предполага, че десктоп версията на операционната система най-накрая ще поддържа пълна екосистема от плъгини. Мултитаскинг възможностите също са значително подобрени, с прозоречна система, която отразява ергономията на ChromeOS. В горния десен ъгъл на прозорците на приложенията виждаме специални бутони за минимизиране, пълен екран и затваряне, както и стабилен режим на разделен екран, който прави управлението на множество работни процеси по-плавно. Макар лентата с задачи да остава позната на тези, които са използвали настоящия интерфейс на таблета, цялостният пакет изглежда като много по-съгласувана, готова за производство машина.