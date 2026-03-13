Руските сили атакуваха пристанищната инфраструктура в Одеска област

Руските сили са атакували снощи с дронове пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм", предаде БТА.
В резултат от нападението щети са нанесени на пристанищен склад за хранителни стоки, информира Кипер. На мястото на удара е избухнал пожар, който е бил потушен своевременно от аварийните екипи.
"За щастие няма загинали или ранени. Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката", заяви областният управител.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.
Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, предаде ТАСС, позовавайки се на дежурната сводка на министерството на отбраната на Русия, предаде БТА.
"От 23:00 ч. на 12 март до 7:00 на 13 март (от 22:00 до 6:00 бълг. вр. - бел. ред.) с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.
Най-много дронове - 80, са били неутрализирани над окупирания през 2014 г. Кримски полуостров. 29 безпилотника са свалени над руската република Адигея в Северен Кавказ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За да бъдем коректни
11:02 13.03.2026
2 Бай той Толстой
11:05 13.03.2026
3 "Руският химически завод "Уралхим"
Коментиран от #34
11:05 13.03.2026
4 Защо
11:06 13.03.2026
5 Нямат край
Коментиран от #36
11:08 13.03.2026
6 Руските варвари!
11:08 13.03.2026
7 Смешник
11:08 13.03.2026
8 Снимката показва
11:09 13.03.2026
9 Абе,
Коментиран от #45
11:11 13.03.2026
10 прибират
11:12 13.03.2026
11 Истината
Коментиран от #13
11:12 13.03.2026
12 хаха 🤣
Коментиран от #24
11:15 13.03.2026
13 Смешник
До коментар #11 от "Истината":Кои са варварите? Сигурно имаш в предвид терористичния фашистки режим в Киев
Коментиран от #16, #23
11:18 13.03.2026
14 Лют пипер
Коментиран от #19, #33
11:19 13.03.2026
15 Цомчо Плюнката
11:20 13.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Лука
Коментиран от #26
11:21 13.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Омазана ватенка
До коментар #14 от "Лют пипер":Абе ти нали щеше да умир.аш за лева?
11:22 13.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 СТИГА
"Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души"
Последното Преброяване в Украйна е било през 2018 г.
Българите бяха едни от първите,
които бяха НАСИЛСТВЕНО пращани на фронта
(докато нашето правителство се снимаше и прегръщаше със Зеленски)
Колко българи според вас са останали в Одеса !??
Коментиран от #28
11:23 13.03.2026
23 Лука
До коментар #13 от "Смешник":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #37, #41
11:24 13.03.2026
24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "хаха 🤣":Точен сте господине!От руснак войник не става.В това е проблема.
Благодаря за вниманието!
11:24 13.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Едва ли се радват
До коментар #17 от "Лука":Колкото и да са глупави, руснаците вече разбраха, че Тръмп е безецеремонен и гази всичко наред. Също така разбраха, че Тръмп не ги е смятал за фактор и съответно всичко, което прави е в полза на собствените му планове, в тях Русия не фигурира. Русия е просто една пионка на шахматната дъска на Тръмп, която той си мести както си пожелае.
11:25 13.03.2026
27 ТОДОР СТОЯНОВ
ДВА ИЗТРИТИ КОМЕНТАРА..., ЗАЩОТО ГО НАПИСАХ НА ЛАТИНСКИ...ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ...?!?
КВИ СТЕ ВИЕ?!?
11:27 13.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #20 от "Бай ОНЯ":Ами врякахте,че българи в Одеса били палени от украинци.🤔🤔
11:31 13.03.2026
31 ЗабеляЗЪЛ
Коментиран от #32
11:32 13.03.2026
32 Копейко
До коментар #31 от "ЗабеляЗЪЛ":На нас ни е сложно превалутирането ,от рубли в лева и от лева в евро ,пък и не сме умни
11:44 13.03.2026
33 хаха 🤣
До коментар #14 от "Лют пипер":ти остави черния дим, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
Коментиран от #39
11:44 13.03.2026
34 "ПартенкаХИМ"
До коментар #3 от ""Руският химически завод "Уралхим"":Хи хи хи
"ударили" са на 120 километра до химзавода с половин фламинго другата половина е отлетяла към Камчатка където пет часа по късно е ударила буркан със сода бикарбонат........ Щетите са "огромни"
12:08 13.03.2026
35 Военното контраразузнаване на Украйна
12:10 13.03.2026
36 някой си
До коментар #5 от "Нямат край":евр0гейск0то излагане край няма
12:12 13.03.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Лука
намиращ се на брега на руското черноморие
12:16 13.03.2026
39 някой си
До коментар #33 от "хаха 🤣":мечтите на евр0гейт@ците не секват ей 😆🤣
Коментиран от #42
12:17 13.03.2026
40 Павлов
12:18 13.03.2026
41 някой си
До коментар #23 от "Лука":фашизма е при евр0пед@лите
Коментиран от #43
12:22 13.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 123
Коментиран от #46
12:25 13.03.2026
45 наблюдател
До коментар #9 от "Абе,":до 9 по руската телевизия ли казаха
Коментиран от #48
12:25 13.03.2026
46 а ма..
До коментар #44 от "123":Смотаная бандерко..четери года урсулците наливат млрди в гушата на зеления мухал..а он не може да си върне запорожкио аец хи хи
12:38 13.03.2026
47 дончичо
2 ти купуваш
3 той купува
3 тя купува
3то купува
сегашно време на глагол купувам,Украйна купува сега !Или планира фундаментално да купи ,което е вече бъдеще неопределено
виж статията по-горе
12:41 13.03.2026
48 ртр..
До коментар #45 от "наблюдател":Те сега каза че трумп отменя санкцийте и от днес масква може да търгува с петрол,а довечера зяпайте по бандер тв как от зеления мухал излаза..злобарска пеня от устата му
12:44 13.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.