Руските сили атакуваха пристанищната инфраструктура в Одеска област

Руските сили са атакували снощи с дронове пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм", предаде БТА.

В резултат от нападението щети са нанесени на пристанищен склад за хранителни стоки, информира Кипер. На мястото на удара е избухнал пожар, който е бил потушен своевременно от аварийните екипи.

"За щастие няма загинали или ранени. Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката", заяви областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, предаде ТАСС, позовавайки се на дежурната сводка на министерството на отбраната на Русия, предаде БТА.

"От 23:00 ч. на 12 март до 7:00 на 13 март (от 22:00 до 6:00 бълг. вр. - бел. ред.) с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.

Най-много дронове - 80, са били неутрализирани над окупирания през 2014 г. Кримски полуостров. 29 безпилотника са свалени над руската република Адигея в Северен Кавказ.