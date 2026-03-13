Новини
Свят »
Украйна »
Руските сили атакуваха пристанищната инфраструктура в Одеска област
  Тема: Украйна

Руските сили атакуваха пристанищната инфраструктура в Одеска област

13 Март, 2026 11:00 1 558 49

  • украйна-
  • одеска област-
  • русия-
  • дронове-
  • одеса

Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката, заяви областният управител

Руските сили атакуваха пристанищната инфраструктура в Одеска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили са атакували снощи с дронове пристанищна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението "Телеграм", предаде БТА.

В резултат от нападението щети са нанесени на пристанищен склад за хранителни стоки, информира Кипер. На мястото на удара е избухнал пожар, който е бил потушен своевременно от аварийните екипи.

"За щастие няма загинали или ранени. Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката", заяви областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Руската противовъздушна отбрана е свалила 176 украински дрона през изминалата нощ, предаде ТАСС, позовавайки се на дежурната сводка на министерството на отбраната на Русия, предаде БТА.

"От 23:00 ч. на 12 март до 7:00 на 13 март (от 22:00 до 6:00 бълг. вр. - бел. ред.) с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 176 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението на ведомството.

Най-много дронове - 80, са били неутрализирани над окупирания през 2014 г. Кримски полуостров. 29 безпилотника са свалени над руската република Адигея в Северен Кавказ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За да бъдем коректни

    52 8 Отговор
    Не са само хранителни ,а и оръжейна доставка.

    11:02 13.03.2026

  • 2 Бай той Толстой

    23 8 Отговор
    Изгорели са саламите

    11:05 13.03.2026

  • 3 "Руският химически завод "Уралхим"

    10 26 Отговор
    в Кирово-Чепецк, Кировска област и терминал в Тихорецк, са били ударени снощи при атака с дронове. Ангажирани са 270 пожарникари и 72 единици специализирана техника, които гасят огромния пожар, разпростиращ се на площ от най-малко 3800 квадратни метра. Участват специалисти от Главно управление на Министерството на извънредните ситуации на Русия за Краснодарски край."

    Коментиран от #34

    11:05 13.03.2026

  • 4 Защо

    8 22 Отговор
    Сащисаните и блатарите не си спретнат една война помежду си и да си начешат крастата за дълго време ,а и да оставят света на мира

    11:06 13.03.2026

  • 5 Нямат край

    11 31 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #36

    11:08 13.03.2026

  • 6 Руските варвари!

    13 32 Отговор
    Потомците на Чингиз хан!

    11:08 13.03.2026

  • 7 Смешник

    46 8 Отговор
    Българите в Одеса с нетърпение чакат братушките да ги освободят

    11:08 13.03.2026

  • 8 Снимката показва

    13 38 Отговор
    Руският "мир" в Одеса която била "руски" град... според хунтата в Кремъл и русофилите...

    11:09 13.03.2026

  • 9 Абе,

    37 7 Отговор
    тази укристански " храна" , втори ден детонира...

    Коментиран от #45

    11:11 13.03.2026

  • 10 прибират

    21 1 Отговор
    си вересиите рушнаците окончателно вече.

    11:12 13.03.2026

  • 11 Истината

    14 29 Отговор
    Рашистите "освобождават" градовете в Украйна така, че там сега не живее никой. Бахмут, град със 70 000 население беше сринат до основи от варварите .

    Коментиран от #13

    11:12 13.03.2026

  • 12 хаха 🤣

    15 13 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на парното и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #24

    11:15 13.03.2026

  • 13 Смешник

    25 6 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    Кои са варварите? Сигурно имаш в предвид терористичния фашистки режим в Киев

    Коментиран от #16, #23

    11:18 13.03.2026

  • 14 Лют пипер

    21 6 Отговор
    "щети са нанесени на пристанищен склад за хранителни стоки". Големите кълба дим са от черния пипер. Много запалим и гори здраво, та чак гърми. И добре че ни осведомихте, колко са българите в Одеса, че бяхме забравили

    Коментиран от #19, #33

    11:19 13.03.2026

  • 15 Цомчо Плюнката

    10 7 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    11:20 13.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лука

    3 12 Отговор
    Рашистите дават мило и драго да си мислим ,че тръмпи е на тяхна страна !

    Коментиран от #26

    11:21 13.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Омазана ватенка

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Лют пипер":

    Абе ти нали щеше да умир.аш за лева?

    11:22 13.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 СТИГА

    19 5 Отговор
    Спрете с тези НАРАТИВИ !!!
    "Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души"

    Последното Преброяване в Украйна е било през 2018 г.
    Българите бяха едни от първите,
    които бяха НАСИЛСТВЕНО пращани на фронта
    (докато нашето правителство се снимаше и прегръщаше със Зеленски)

    Колко българи според вас са останали в Одеса !??

    Коментиран от #28

    11:23 13.03.2026

  • 23 Лука

    7 18 Отговор

    До коментар #13 от "Смешник":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #37, #41

    11:24 13.03.2026

  • 24 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 14 Отговор

    До коментар #12 от "хаха 🤣":

    Точен сте господине!От руснак войник не става.В това е проблема.




    Благодаря за вниманието!

    11:24 13.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Едва ли се радват

    15 6 Отговор

    До коментар #17 от "Лука":

    Колкото и да са глупави, руснаците вече разбраха, че Тръмп е безецеремонен и гази всичко наред. Също така разбраха, че Тръмп не ги е смятал за фактор и съответно всичко, което прави е в полза на собствените му планове, в тях Русия не фигурира. Русия е просто една пионка на шахматната дъска на Тръмп, която той си мести както си пожелае.

    11:25 13.03.2026

  • 27 ТОДОР СТОЯНОВ

    5 1 Отговор
    ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО СВЪРШИ...!!!
    ДВА ИЗТРИТИ КОМЕНТАРА..., ЗАЩОТО ГО НАПИСАХ НА ЛАТИНСКИ...ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ...?!?
    КВИ СТЕ ВИЕ?!?

    11:27 13.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тц,тц,тц 😂😂😂

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Бай ОНЯ":

    Ами врякахте,че българи в Одеса били палени от украинци.🤔🤔

    11:31 13.03.2026

  • 31 ЗабеляЗЪЛ

    6 11 Отговор
    Копейките така и не могат да запомнят цените в евро и ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #32

    11:32 13.03.2026

  • 32 Копейко

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "ЗабеляЗЪЛ":

    На нас ни е сложно превалутирането ,от рубли в лева и от лева в евро ,пък и не сме умни

    11:44 13.03.2026

  • 33 хаха 🤣

    4 12 Отговор

    До коментар #14 от "Лют пипер":

    ти остави черния дим, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #39

    11:44 13.03.2026

  • 34 "ПартенкаХИМ"

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от ""Руският химически завод "Уралхим"":

    Хи хи хи
    "ударили" са на 120 километра до химзавода с половин фламинго другата половина е отлетяла към Камчатка където пет часа по късно е ударила буркан със сода бикарбонат........ Щетите са "огромни"

    12:08 13.03.2026

  • 35 Военното контраразузнаване на Украйна

    7 4 Отговор
    е разкрило руски агент, подготвящ ракетно-бомбена атака срещу Андрий Билецки, създателя на батальона "Азов" - днес вече част от Националната гвардия на Украйна. Украинската Служба за сигурност със съдействието лично на главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски и командващия на войските за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди, е предотвратила опитите на Русия да елиминира Билецки, който в момента е командир на Трети армейски корпус на Силите за отбрана.

    12:10 13.03.2026

  • 36 някой си

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат край":

    евр0гейск0то излагане край няма

    12:12 13.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Лука

    6 3 Отговор
    Одеса е руски град
    намиращ се на брега на руското черноморие

    12:16 13.03.2026

  • 39 някой си

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "хаха 🤣":

    мечтите на евр0гейт@ците не секват ей 😆🤣

    Коментиран от #42

    12:17 13.03.2026

  • 40 Павлов

    2 4 Отговор
    Не може да не се отбележи прецизността на удара. Натовските казарми са разрушени, а колите отпред са здрави.

    12:18 13.03.2026

  • 41 някой си

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Лука":

    фашизма е при евр0пед@лите

    Коментиран от #43

    12:22 13.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 123

    3 5 Отговор
    Тая пристанищна инфаструктура е като люцерната, колкото повече я косиш, толкова повече расте. Вече 4 г през ден я бомбардират, свършване няма. Калибри, кинжали, калашници, орешници, лешници, всичко се изсипва там , а пристанището си функционира. Така както я кара, на Путин ще му вземат и Крим и моста. Тоя човек вече пречи на Русия. Това, което наполеон и хитлер не можаха да сторят, той ще го направи. Руските войски отстъпват на фронта, защото нямат числено превъзходство. По нова година 2 пъти му докладваха , че Купянск е превзет, накрая се оказа пълен блъф. Кирил Дмитриев и Уиткоф всеки ден преговарят и се усмихват по телевизора, а през това време английските ракети разрушават руските градове. Долу путин, време е военните да си изпълнят клетвата.

    Коментиран от #46

    12:25 13.03.2026

  • 45 наблюдател

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Абе,":

    до 9 по руската телевизия ли казаха

    Коментиран от #48

    12:25 13.03.2026

  • 46 а ма..

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "123":

    Смотаная бандерко..четери года урсулците наливат млрди в гушата на зеления мухал..а он не може да си върне запорожкио аец хи хи

    12:38 13.03.2026

  • 47 дончичо

    1 1 Отговор
    1 аз купувам
    2 ти купуваш
    3 той купува
    3 тя купува
    3то купува
    сегашно време на глагол купувам,Украйна купува сега !Или планира фундаментално да купи ,което е вече бъдеще неопределено
    виж статията по-горе

    12:41 13.03.2026

  • 48 ртр..

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "наблюдател":

    Те сега каза че трумп отменя санкцийте и от днес масква може да търгува с петрол,а довечера зяпайте по бандер тв как от зеления мухал излаза..злобарска пеня от устата му

    12:44 13.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания