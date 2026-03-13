Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Революционната гвардия на Иран заплашва с по-строги мерки срещу нови протести

Революционната гвардия на Иран заплашва с по-строги мерки срещу нови протести

13 Март, 2026 10:58, обновена 13 Март, 2026 11:05 386 2

  • иран-
  • революционната гвардия на иран-
  • строги мерки-
  • протести

След репресиите през януари, когато хиляди бяха убити, властите обещават по-силен отговор на всякакви бъдещи улични безредици

Революционната гвардия на Иран заплашва с по-строги мерки срещу нови протести - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранската Революционна гвардия предупреди, че всякакви предстоящи демонстрации срещу властите ще бъдат потушавани с още по-голяма сила, отколкото през януари, когато хиляди загинаха, съобщава „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.

„Врагът, неуспял да постигне своите цели по бойното поле, отново се опитва да внесе страх и да предизвика улични безредици“, се казва в изявление на Гвардията, излъчено по телевизията. В документа се заплашва с „по-силен отговор от този на 8 януари“ при нови прояви на насилие.

През януари властите в Иран потушиха брутално антиправителствените демонстрации, които според официалната версия били „безредици“ и избухнали заради икономическо недоволство в страната, засегната от санкции.

Иранските официални власти признават за над 3000 смъртни случая сред протестиращи, минувачи и членове на силите за сигурност. Според американската агенция Human Rights Activists News Agency обаче при репресиите са били убити над 7000 души, като по-голямата част са граждани, участвали в протестите. Броят на жертвите вероятно е още по-висок.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРОТЕСТИРАЩИТЕ

    1 0 Отговор
    ША ГИ НАСТАНЯВАТ В ДЕВИЧЕСКИ УЧИЛИЩА

    11:09 13.03.2026

  • 2 протести по време на война

    0 0 Отговор
    се води измяна или метеж . в турска арестуваха десетки хиляди . на метежниците им се плаща . носят метежни планове .

    11:10 13.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания