Революционната гвардия на Иран заплашва с по-строги мерки срещу нови протести

Иранската Революционна гвардия предупреди, че всякакви предстоящи демонстрации срещу властите ще бъдат потушавани с още по-голяма сила, отколкото през януари, когато хиляди загинаха, съобщава „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.

„Врагът, неуспял да постигне своите цели по бойното поле, отново се опитва да внесе страх и да предизвика улични безредици“, се казва в изявление на Гвардията, излъчено по телевизията. В документа се заплашва с „по-силен отговор от този на 8 януари“ при нови прояви на насилие.

През януари властите в Иран потушиха брутално антиправителствените демонстрации, които според официалната версия били „безредици“ и избухнали заради икономическо недоволство в страната, засегната от санкции.

Иранските официални власти признават за над 3000 смъртни случая сред протестиращи, минувачи и членове на силите за сигурност. Според американската агенция Human Rights Activists News Agency обаче при репресиите са били убити над 7000 души, като по-голямата част са граждани, участвали в протестите. Броят на жертвите вероятно е още по-висок.