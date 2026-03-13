Народните представители разглеждат промените в удължителния закон за бюджета

Депутатите обсъждат и разглеждат промените в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет, предават от БТА. В пленарната зала служебният министър на финансите Георги Клисурски представи параметрите на удължителния закон: "Общините да имат възможност да извършват повече разходи, отколкото в момента, до размера и на събраните собствени приходи. Бих искал да откроя възможността, която се предоставя, Министерският съвет да сключи споразумение с Европейската комисия за подписване на договора по механизма "Сейф" за повишаване на отбранителните способности на България в пълния размер, одобрен от Европейската комисия, до 3 милиарда 261 милиона евро".

Вчера измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси. С тях се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

В края на миналата седмица председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) коментира, че възможният подход, който предлага, е в четвъртък да се гледа законопроектът на бюджетна комисия и в петък има парламентарна процедура, с която е възможно да бъде приет на две четения. И от края на следващата седмица, няколко дни преди да започне официално предизборната кампания, ние да сме удължили Закона за държавния бюджет, да сме дали възможност на служебния кабинет на функционира, каза тогава Добрев.

Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложения законопроект, но подчерта, че ще бъдат внесени предложения между първо и второ четене, които предвиждат отразяване на исканията на общините и други мерки. По думите му поради това законопроектът не бива да се гледа на две четения в едно заседание, а трябва да се даде възможност да бъдат вкарани предложения между двете четения. Асен Василев от ПП-ДБ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложенията. Цончо Ганев от “Възраждане“ посочи, че парламентарната му група няма да подкрепи законопроекта. Атанас Атанасов от „БСП-Обединена левица“ посочи, че парламентарната му група ще подкрепи законопроекта, но изрази загриженост, че в него липсват мерки за най-уязвимите групи в обществото