Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Народните представители разглеждат промените в удължителния закон за бюджета

Народните представители разглеждат промените в удължителния закон за бюджета

13 Март, 2026 11:04 541 5

  • народни представители-
  • обсъждане-
  • удължителен закон-
  • бюджет

Вчера измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси

Народните представители разглеждат промените в удължителния закон за бюджета - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите обсъждат и разглеждат промените в т.нар. удължителен закон за държавния бюджет, предават от БТА. В пленарната зала служебният министър на финансите Георги Клисурски представи параметрите на удължителния закон: "Общините да имат възможност да извършват повече разходи, отколкото в момента, до размера и на събраните собствени приходи. Бих искал да откроя възможността, която се предоставя, Министерският съвет да сключи споразумение с Европейската комисия за подписване на договора по механизма "Сейф" за повишаване на отбранителните способности на България в пълния размер, одобрен от Европейската комисия, до 3 милиарда 261 милиона евро".

Вчера измененията бяха подкрепени от парламентарната комисия по бюджет и финанси. С тях се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

В края на миналата седмица председателят на парламентарната бюджетна комисия Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) коментира, че възможният подход, който предлага, е в четвъртък да се гледа законопроектът на бюджетна комисия и в петък има парламентарна процедура, с която е възможно да бъде приет на две четения. И от края на следващата седмица, няколко дни преди да започне официално предизборната кампания, ние да сме удължили Закона за държавния бюджет, да сме дали възможност на служебния кабинет на функционира, каза тогава Добрев.

Вчера по време на заседанието на бюджетната комисия Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложения законопроект, но подчерта, че ще бъдат внесени предложения между първо и второ четене, които предвиждат отразяване на исканията на общините и други мерки. По думите му поради това законопроектът не бива да се гледа на две четения в едно заседание, а трябва да се даде възможност да бъдат вкарани предложения между двете четения. Асен Василев от ПП-ДБ заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложенията. Цончо Ганев от “Възраждане“ посочи, че парламентарната му група няма да подкрепи законопроекта. Атанас Атанасов от „БСП-Обединена левица“ посочи, че парламентарната му група ще подкрепи законопроекта, но изрази загриженост, че в него липсват мерки за най-уязвимите групи в обществото


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Финансов контрол

    9 3 Отговор
    Некадърници, които нищо не разбират от икономика и финанси.... Тези удължени бюджети започнаха откакто ППДБ влязоха в политиката.

    Коментиран от #3, #5

    11:07 13.03.2026

  • 2 Трябва

    4 6 Отговор
    Да се гласуват пари...те ,които да наси...тят 2-те пра...се..та...и и то веднага,...че за Ду..бай и за паралел...ното прави...телство там, трябват много милиар...ди...Та.ки,Петьо Еврото,купчина про...курори,силиконки,това са яки разходи.

    11:09 13.03.2026

  • 3 Говориш

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Финансов контрол":

    Абсолютни глу...пости....парите са за кра...дене и издръжка на ГЕПИ и Де...лян,и структу...рите им,които им служат.

    11:11 13.03.2026

  • 4 Нищо

    3 0 Отговор
    не разглеждат , освен чалгарите , гербавата шайка и новите начала да търсят тъпи интриги , махленщина , обиди от безпомощност , нулево ниво и самохвалство ! Както и безпочвено самохвалство ! А Ментата при опит за изказване с бедния си речник , не намери българска дума и използва "уйдорма" , като мазно я нарече "прекрасната турска дума !

    11:19 13.03.2026

  • 5 Оооо

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Финансов контрол":

    Тогава страхливеца от Банкя защо си свали правителството. Ако не беше го сторил нямаше да има удължителен бюджет. Ама тук идеята е да се очернят някои хора непрекъснато. Няма да стане по този начин. Изборите са близо.

    11:36 13.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол