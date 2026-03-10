Apple подготвя iPhone Ultra

Както вчера ви разкрихме, Apple подготвя значителна структурна промяна в продуктовата си гама за есента на тази година и макар „iPhone Fold“ да е обект на спекулации от години, най-новата информация от Марк Гурман от Bloomberg, сочи, че Apple се движи към изцяло „Ultra“ екосистема. Тази стратегия ще позиционира нови супер-премиум устройства като iPhone Ultra (Foldable), AirPods Ultra и MacBook Ultra – над съществуващите Pro модели.

Това преименуване на „Ultra“ е предназначено да отдели най-експерименталния и скъп хардуер на Apple от надеждните Pro работни коне, подобно на това, което Apple Watch Ultra направи за линията на носимите устройства.

Устройството, известно преди като „iPhone Fold“, сега се очаква да дебютира като iPhone Ultra през септември. Слуховете сочат, че ще има сгъване тип „книга“, с 5,5-инчов външен дисплей и огромен 7,8-инчов вътрешен OLED панел без гънки.

Споменаването на огромната ценова разлика (от 1446 до 2893 долара) вероятно отразява стратегия за диференцирана памет. Базовите модели може да разполагат с 256 GB и „стандартен“ A20 чип, докато се носят слухове, че моделите над 2800 долара ще разполагат с 2 TB памет и камера с „променлива бленда“ – първа по рода си за iPhone.

Очаква се да бъде пуснат заедно с iPhone 18 Pro и Pro Max през септември, докато стандартният iPhone 18 може да бъде забавен до началото на 2027-ма, за да се управляват разходите за компоненти.

Според слуховете ще се появят и AirPods Ultra, които ще бъдат нещо повече от просто аудио ъпгрейд. Според докладите на анализатора Мин-Чи Куо, тези слушалки вероятно ще разполагат с миниатюрни инфрачервени (IR) камери. Тези камери са проектирани да предоставят „визуална интелигентност“ на Siri. Те ще „виждат“ околната среда, за да помогнат с жестовото управление, пространственото аудио картографиране и идентифицирането на обекти или текст пред вас.