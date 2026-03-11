Тествахме Samsung Galaxy S26 Ultra - смартфонът, който мисли вместо вас

Преди малко повече от седмица Samsung официално представи най-новото си попълнение в света на смартфоните – серията Galaxy S26. Както се очакваше, в центъра на вниманието е флагманският Galaxy S26 Ultra, който подобрява предишния модел, но и бележи начало на „третото поколение“ AI смартфони. Тук изкуственият интелект вече не е набор от самостоятелни трикове, а активен помощник, който работи постоянно, за да оптимизира всеки аспект от мобилното преживяване.

Първото нещо, което прави впечатление, когато вземете новия S26 Ultra, е неговият променен силует. Samsung е успял да създаде най-тънкия Ultra модел досега, като изтънените ръбове правят устройството по-лесно за ежедневна употреба, въпреки огромния си екран от 6.9 инча. Трябва да се има предвид, че по време на теста използвахме смартфона без предпазен кейс, като въпреки това, захватът е здрав без да се пъразля в ръката. В долната част на рамката намираме елегантно интегрирания S Pen, който остава емблематичен за смартфоните с марка Ultra и този път е интегриран в десния ъгъл на устройството. Устройството се предлага в 4 цвята – виолетово, бяло, черно и светлосиньо. Онлайн са налични още два ексклузивни цвята – сребристо и розово злато, като Galaxy S26 Ultra вече е с дебелина 7.9 мм спрямо 8.2 мм при предходния модел, а теглото му е намаляло с 4 г до 214 г. Незначителна разлика в теглото, която може да "хванете" само ако държите и двата телефона в ръка.

Преминавайки към дисплея, Samsung отново доказва защо остава без конкуренция в индустрията. S26 Ultra разполага с първия в света интегриран Privacy Display. Тази революционна технология работи на ниво пиксели, позволявайки на потребителя да ограничи видимостта от страничен ъгъл в обществени пространства. Когато е активирана, съдържанието остава видимо за потребителя, но става неразличимо за любопитни погледи отстрани. Когато сте в препълнено място, едно бързо натискане ограничава ъгъла на видимост и за всеки, който стои на 45 градуса от вас, екранът ви изглежда почти невидим. Все пак трябва да отбележим, че това променя контраста на екрана и прави видимостта и за вас една идея по-малко „кристална“, но въпреки това, дори и при силна слънчева светлина дисплеят остава четлив. Дисплеят е с непроменен диагонал от 6.9”, a пиковата му яркост е останала същата – 2600 нита със защита Gorilla Armor 2 .

Под капака на смартфона се крие Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy. Казано на автомобилен жаргон, това е двигателят с най-голяма мощност на пазара, като тук той е специално настроен за екосистемата Galaxy. Производителността на CPU е скочила с 19%, а GPU е с 24% по-бърз, което гарантира, че и най-взискателните мобилни игри се изпълняват с плавността на настолен компютър. NPU (Neural Processing Unit) отбелязва 39% скок, за да поддържа „винаги включените“ Galaxy AI функции. Налични са конфигурации на паметта 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB и 16 GB/1 TB.

Какво означава това в реалния живот, обаче. През седмица на интензивни тестове устройството не показа никакви признаци на термично забавяне, дори при 4K видео редактиране или игри. Новият NPU работи като усъвършенствана система за функциите „Now Nudge“ и „Now Brief“, които пък от своя страна действат като асистент, сканирайки вашите съобщения, за да предложат календарни записи или да покажат снимки от пътувания точно когато пишете за тях, което признаваме си е малко странно, особено първите пъти. Подобно на другите модели в серията и Galaxy S26 Ultra идва с най-новата версия на интерфейса One UI 8.5, базирана на Android 16. Samsung обещава да осигури 7 основни ъпгрейда на Android.

Когато става дума за „оптика“, подобрената бленда f/1.4 на основния сензор с 200 MP подобрява кадрите в нощни условия, както може да видите и от примерите. Според Samsung, тя улавя с почти 50% повече светлина от миналогодишния модел, ефективно превръщайки здрача в дневна светлина без зърнестия шум, който обикновено тормози мобилните сензори. Що се отнася до кадрите през деня, смартфонът не разочарова, подобно на своя предшественик. Освен основния сензор е наличен и 50-мегапикселов перископичен обектив, предлагащ 5-кратно оптично и 10-кратно оптично качество на зума (f/2.9), в комбинация с 10-мегапикселов обектив за специален 3-кратен оптичен зум (f/2.4). В комбинация със софтуера, камерата може да допълва обекти, като подобрява значително въмозжността за снимане на далечни обекти.



Трябва да отбележим и новата функция „Horizon Lock“ в режима Super Steady video също е особено впечатляваща, като поддържа кадъра перфектно нивелиран, дори ако въртите телефона, което е доста удобно, особено ако сте перфекционист на тема видеа и сторита в социалните мрежи и прави крайния продукт доста по-добре изглеждащ, без да променят особено начина си на снимане. От софтуерна гледна точка, пакетът Photo Assist позволява „магически“ редакции – като на практика може да промените изцяло една снимка, като добавите, премахвате или редактирате каквото и да е по нея, като това е отбелязано с допълнителен знак Galaxy AI в долната част.





Животът на батерията остава единствената област, в която Samsung избира надеждността пред суровата мощност. Докато някои конкуренти пълнят рамките си с огромни 7000 mAh пакети, Samsung се придържа към доказаната 5000 mAh батерия. Въпреки това, смартфона не показва признаци на недостиг на батерия, като в края на деня при по-интензивно използване S26 Ultra показваше между 20% до 30% остатък на батерията. Тук е момента да споменем и поддръжката на новото Super Fast Charging 3.0, което връща до 75% за 30 минути.

Разбира се, накрая идва и най-важния въпрос, а именно – заслужава ли си?



Макар да запазва по-голямата част от хардуера си от миналогодишния флагман, инженерите на Samsung, а и до голяма степен софтуерният им отдел, са направили необходимите промени, за да направят още по-добро устройство за професионалисти и създатели на съдържание, които се нуждаят от най-доброто в сегмента. Функцията Privacy Display на практика няма конкурент на пазара, а камерата с 200MP сензор, макар и вече позната ни от предходни модели, продължава да показва високо качество на снимките, независимо в коя част от денонощието решите да снимате. В допълнение, изкуственият интелект вече не е опция, която да използвате, когато решите, а част от ежедневието ви с Galaxy S26 Ultra и макар да съм сигурен, че това ще има противници, трябва да отбележим, че бързо се свиква с него и дори след това липсва при смяна на устройството. Все пак трябва да отбележим и че цената на модела започва от 1449 евро, което съвсем не е за подценяване.