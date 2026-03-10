Новини
Технологии »
Oppo разкри "тайната" на сгъваемия си дисплей без гънки

Oppo разкри "тайната" на сгъваемия си дисплей без гънки

10 Март, 2026 18:06 642 2

  • oppo-
  • find-
  • сгъваем дисплей-
  • дисплей

Компанията е разработила нова система базирана на предходното поколение

Oppo разкри "тайната" на сгъваемия си дисплей без гънки - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Oppo е точно на седмица от глобалното представяне на Find N6, а маркетинг отделът в момента е фокусиран върху „Свещения Граал“ на индустрията: перфектно плосък сгъваем екран. В поредица от технически анализи, Oppo твърди, че е постигнала „нулева гънка“, което е станало възможно благодарение на радикалното съчетание на течен 3D печат и съвременна наука за материалите.

Докато предишният Find N5 вече беше лидер в дизайна на панти, Find N6 въвежда второ поколение титаниевагъвкава панта. Това е преработка на производството, предназначена да елиминира микроскопичните структурни неравности, които в крайна сметка водят до видимо изкривяване на дисплея.

За да реши проблема с „неравномерната повърхност“, който тормози традиционните панти, Oppo се обръща към високопрецизен процес на адитивно производство. Всяка повърхност на пантата се сканира с лазер, за да се създаде висококачествен цифров двойник.

Oppo разкри "тайната" на сгъваемия си дисплей без гънки

Малки капчици фотополимерна смола се отпечатват с 3D принтер в микроскопичните празнини на структурата от титанова сплав клас 5. Тези слоеве се втвърдяват незабавно с УВ светлина, създавайки перфектно гладка повърхност, върху която да се опира сгъваемият дисплей.

Втората част от уравнението се отнася до „деформацията“ – трайното деформиране на слоевете на екрана, причинено от постоянното напрежение при отваряне и затваряне на устройството. Новият патентован материал на Oppo е с 50% по-дебел от стандартното ултратънко стъкло (UTG), използвано от конкурентите. Тази добавена маса осигурява еластичност и „възстановяване на формата“, което позволява на стъклото да се върне в плоско състояние, вместо да запази формата на сгъването.

В съвместни тестове с TÜV Rheinland, Oppo демонстрира, че тази комбинация от по-широка панта и новото стъкло намалява дълбочината на дългосрочните гънки с 82% в сравнение с Find N5. Find N6 е класифициран да издържи над 600 000 сгъвания – еквивалент на 10 години употреба при 160 сгъвания на ден – като запазва перфектно плоска повърхност.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевзек

    2 0 Отговор
    "новото стъкло намалява дълбочината на дългосрочните гънки с 82%"

    Евроатлантическата пропаганда действа по същия начин с мозъчетата на нашите козячета - прави ги идеално плоски.

    18:33 10.03.2026

  • 2 незнайко

    0 0 Отговор
    Господи кой ще отваря телефона си 160 пъти на ден ?
    Такъв телефон не е за РАБОТА !!!

    18:43 10.03.2026