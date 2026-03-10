Oppo разкри "тайната" на сгъваемия си дисплей без гънки

Oppo е точно на седмица от глобалното представяне на Find N6, а маркетинг отделът в момента е фокусиран върху „Свещения Граал“ на индустрията: перфектно плосък сгъваем екран. В поредица от технически анализи, Oppo твърди, че е постигнала „нулева гънка“, което е станало възможно благодарение на радикалното съчетание на течен 3D печат и съвременна наука за материалите.

Докато предишният Find N5 вече беше лидер в дизайна на панти, Find N6 въвежда второ поколение титаниевагъвкава панта. Това е преработка на производството, предназначена да елиминира микроскопичните структурни неравности, които в крайна сметка водят до видимо изкривяване на дисплея.

За да реши проблема с „неравномерната повърхност“, който тормози традиционните панти, Oppo се обръща към високопрецизен процес на адитивно производство. Всяка повърхност на пантата се сканира с лазер, за да се създаде висококачествен цифров двойник.

Малки капчици фотополимерна смола се отпечатват с 3D принтер в микроскопичните празнини на структурата от титанова сплав клас 5. Тези слоеве се втвърдяват незабавно с УВ светлина, създавайки перфектно гладка повърхност, върху която да се опира сгъваемият дисплей.

Втората част от уравнението се отнася до „деформацията“ – трайното деформиране на слоевете на екрана, причинено от постоянното напрежение при отваряне и затваряне на устройството. Новият патентован материал на Oppo е с 50% по-дебел от стандартното ултратънко стъкло (UTG), използвано от конкурентите. Тази добавена маса осигурява еластичност и „възстановяване на формата“, което позволява на стъклото да се върне в плоско състояние, вместо да запази формата на сгъването.

В съвместни тестове с TÜV Rheinland, Oppo демонстрира, че тази комбинация от по-широка панта и новото стъкло намалява дълбочината на дългосрочните гънки с 82% в сравнение с Find N5. Find N6 е класифициран да издържи над 600 000 сгъвания – еквивалент на 10 години употреба при 160 сгъвания на ден – като запазва перфектно плоска повърхност.