Nothing кани феновете си да пробват Phone (4a) преди официалната му премиера

Nothing кани най-верните си фенове да станат част от компанията, като официално отвори заявки за своята програма за общностно ревю на предстоящата серия Phone (4a). Като дава на обикновените потребители ранен достъп до хардуера, преди той да се появи на пазара, Nothing залага на това, че автентичният, подхранван от общността ентусиазъм ще бъде по-силен от лъскавите прессъобщения.

Кандидатстването приключва на 22 февруари 2026 година и според информацията не е необходимо да сте професионален творец с милион последователи, но трябва да сте регистриран член на Nothing Community и да демонстрирате умение да давате задълбочени отзиви. Избраните участници ще получат устройството назаем, като подпишат строго споразумение за неразкриване на информация, за да пазят тайните в безопасност, докато не бъде вдигнато ембаргото.

Phone (4a) и (4a) Pro трябва да дебютират на 5 март 2026 година, дата, която Карл Пей „вандализира“ върху покана за събитие на Apple по типичен за него начин.

Поради нарастващите разходи за компоненти за памет, изтеклите информации сочат повишение на цената с около 50 до 90 евро. Очаква се стандартният Phone (4a) да започне от около 409 евро (460 долара), а моделът Pro потенциално да се качи до 499 евро (570 долара). Глобалното пускане на пазара се очаква да започне на 12 март, а вариантът Pro ще последва по-късно през месеца.