Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Сателитната връзка на iPhone спаси шестима скиори затрупани от лавина

Сателитната връзка на iPhone спаси шестима скиори затрупани от лавина

20 Февруари, 2026 14:18 1 004 4

  • смартфон-
  • iphone-
  • apple-
  • сателит-
  • скиори

Спасителите са поддържали връзка с тях над четири часа

Сателитната връзка на iPhone спаси шестима скиори затрупани от лавина - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Функцията Emergency SOS via Satellite на Apple спаси живота на 6 човека по-рано тази седмица. Във вторник огромна лавина, която се счита за една от най-смъртоносните в историята на Калифорния, застигна ски експедиция в отдалечена местност близо до Castle Peak в езерото Тахо. Докато бедствието отне живота на осем скиори, шестима други са живи днес, защото успяха да пробият „мъртвата зона“ на планината Сиера Невада, използвайки своите iPhone-и.

Оцелелите, група от пет клиента и един водач, се озовали затрупани в условия на пълна замъгленост и без никакъв мобилен сигнал. Благодарение на своите смартфони, те са установили сателитна връзка с офиса на шерифа на окръг Невада. В продължение на четири изтощителни часа диспечер от Калифорнийската служба за спешни случаи е поддържал двустранен текстов диалог с групата, координирайки спасителната операция в условия, толкова „ужасни, че традиционните хеликоптери не можели да летят“.

Дон О'Кийф от Cal OES отбелязва, че способността да се поддържа постоянен поток от информация в продължение на четири часа не само е спасил животи, но е позволил на спасителите да преминат през смъртоносна буря.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    2 3 Отговор
    Никога повече айфон и мак докладващи и проследяващи устройства в моя живот

    15:13 20.02.2026

  • 2 Просто човек

    1 0 Отговор
    Миналата година и аз минах на Айфон

    16:22 20.02.2026

  • 3 Айзомби

    0 0 Отговор
    Спрете с тъпите ремлами за тая пръчка.

    17:29 20.02.2026

  • 4 Я, също

    0 0 Отговор
    Като нашите спасители на моряци - малко вятър да има, и по къщите - като се стопли и утихне, пак ще подновят, те бедстващите ще почакат!

    17:29 20.02.2026