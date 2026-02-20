Сателитната връзка на iPhone спаси шестима скиори затрупани от лавина

Функцията Emergency SOS via Satellite на Apple спаси живота на 6 човека по-рано тази седмица. Във вторник огромна лавина, която се счита за една от най-смъртоносните в историята на Калифорния, застигна ски експедиция в отдалечена местност близо до Castle Peak в езерото Тахо. Докато бедствието отне живота на осем скиори, шестима други са живи днес, защото успяха да пробият „мъртвата зона“ на планината Сиера Невада, използвайки своите iPhone-и.

Оцелелите, група от пет клиента и един водач, се озовали затрупани в условия на пълна замъгленост и без никакъв мобилен сигнал. Благодарение на своите смартфони, те са установили сателитна връзка с офиса на шерифа на окръг Невада. В продължение на четири изтощителни часа диспечер от Калифорнийската служба за спешни случаи е поддържал двустранен текстов диалог с групата, координирайки спасителната операция в условия, толкова „ужасни, че традиционните хеликоптери не можели да летят“.

Дон О'Кийф от Cal OES отбелязва, че способността да се поддържа постоянен поток от информация в продължение на четири часа не само е спасил животи, но е позволил на спасителите да преминат през смъртоносна буря.