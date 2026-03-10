Смартфон, проектиран от Pininfarina

На изложението MWC 2026 в Барселона, брандът Infinix хвърли истинска технологична бомба, представяйки своя нов флагман – Note 60 Ultra. Най-интересното? Устройството е плод на тясно сътрудничество с легендарното италианско дизайнерско студио Pininfarina.

Забравете за скучните пластмасови панели. Дизайнът на Note 60 Ultra е вдъхновен директно от аеродинамиката на най-бързите спортни автомобили. С безшевни линии и изискани цветове като Torino Black и Monza Red, телефонът изглежда по-скоро като аксесоар към бутиково Ferrari, отколкото като джаджа. Но красотата тук е подплатена с брутална мощ.

Дисплей и производителност без компромис

Под капака е чипсетът MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, изграден по 4-нанометров процес. В комбинация с 12GB RAM, устройството обещава светкавична скорост.

Екран: 6,78-инчов AMOLED с 1.5K резолюция.

Честота: Впечатляващите 144Hz, които правят всяко движение по екрана гладко като масло.

Яркост: Пиковите 4500 нита гарантират, че ще виждате всичко перфектно дори под най-силното лятно слънце.

Infinix са заложили и на „тежката артилерия“ при камерите:

Основен сензор: Чудовищните 200 MP (Samsung ISOCELL HPE) за детайлност, която позволява да разпечатате снимката си на билборд.

Зум: 50-мегапикселов перископен обектив с 3,5х оптично и до 100х цифрово увеличение.

Изкуствен интелект: Системата XDR Image Engine се грижи цветовете да са живи, а нощните снимки – ясни.

Батерия, която се „лекува“ сама?

Да, правилно прочетохте. Note 60 Ultra разполага с огромна 7000 mAh силиконово-въглеродна батерия. Освен че поддържа 100W бързо зареждане (от 0 до 100% за 48 минути), телефонът дебютира с технология за „самолечение“. Тя е проектирана да възстановява микроскопични загуби в капацитета на всеки 200 цикъла, удължавайки живота на устройството значително.

Комуникация от бъдещето

Infinix влиза в елитния клуб на устройствата с двупосочна сателитна връзка. Можете да провеждате разговори и да пращате съобщения дори там, където няма нито една клетка на мобилен оператор. Смартфонът идва с Android 16 и обещание за 5 години поддръжка, което го прави дългосрочна инвестиция.

Цена

С цена от около 770 долара, Infinix Note 60 Ultra не е просто „красив телефон“. То е демонстрация на сила, съчетаваща италианския вкус към детайла с авангардни иновации в батериите и камерите.