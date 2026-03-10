Samsung тества батерия с капацитет 18 000мАч

Samsung SDI активно преследва следващата граница в областта на мобилните телефони, но изтекли вътрешни тестови доклади сочат, че пътят към смартфон с „многодневна“ батерия все още се сблъсква със значителни инженерни препятствия. Компанията тества своите нови прототипи на силициево-въглеродни (Si-C) батерии – с капацитет от 12 000 mAh до огромните 18 000 mAh – и данните разкриват класическата борба между енергийна плътност и дългосрочна стабилност.

Основната пречка, пред която са изправени в момента моделите с капацитет 12 000 mAh (SDI-DC12K-SiC-V2) и 18 000 mAh (SDI-TC18K-SiC), е дълготрайността. Вътрешни документи показват, че и двата прототипа са се повредили след 960 цикъла на зареждане, което е под задължителната цел на Samsung от 1500 цикъла. За контекст, един флагмански смартфон обикновено трябва да поддържа добра капацитет в продължение на три до четири години ежедневно зареждане, а 960 цикъла вероятно биха довели до преждевременно влошаване на производителността за средностатистическия потребител.

Освен самата химия, физическата архитектура на тези висока капацитетни батерии се оказва трудна за овладяване. По-малкият модул използва две клетки с капацитет 6800 mAh и 5200 mAh, подредени една върху друга. Въпреки че целта е обща дебелина от 9,3 мм, производствените отклонения в тестовата партида доведоха до „издуване” на няколко образци над тази граница. Тази батерия се настройва за стабилност, с очаквано време на работа на екрана от 20 до 25 часа при 4G/Wi-Fi.

По-мощната батерия използва три различни клетки с различна дебелина. Термичните интерфейсни слоеве обаче – „лепилото“ и топлоизолацията между клетките – увеличават общата височина на кутията до 12,8 мм което понастоящем е прекалено дебело за съвременната естетика на флагманските модели.

Докато ентусиастите се надяваха, че Galaxy S26 Ultra ще дебютира с тази технология, тези слухове официално бяха опровергани. Samsung SDI сега насочва вниманието си към пускането на пазара през 2027 година. Целта е пълно препроектиране на вътрешните слоеве и цялостно преработване на фърмуера на системата за управление на батерията (BMS), за да се справя по-добре с уникалните характеристики на разширяване.

„Свещеният Граал“ за мнозина остават отделните клетки в тези слоеве. Една единствена клетка с капацитет 6699 mAh и дебелина само 4,2 mm би променила изцяло играта за устройства като Galaxy S27 Ultra или бъдещия Z Fold, като потенциално би предложила с 40% по-голям капацитет от настоящите литиево-йонни еквиваленти, без да увеличава размера на телефона.

Samsung SDI ефективно се състезава с времето и химията. Ако успеят да решат проблема с цикъла на живот и да намалят с половин милиметър термичната защита, 2027 година може да бъде годината, в която най-накрая ще спрем да носим допълнителни външни батерии.