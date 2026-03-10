Роскомнадзор не отрече съобщенията за решението на Кремъл да блокира Telegram през април

Облаците над една от най-популярните комуникационни платформи в света стават все по-черни. Последните сигнали от регулаторите загатват, че дните на Telegram в досегашния му вид са преброени. Макар официалните институции да запазват ледено мълчание пред преките запитвания, индиректните потвърждения за предстоящо пълно блокиране в началото на април вече заливат информационното пространство.

Хроника на едно предизвестено спиране

Напрежението не е от вчера. Още през февруари потребителите усетиха първите „трусове“ – драстичен спад в скоростта при изпращане на медийни файлове и сериозни закъснения при получаване на съобщения. По-късно стана ясно, че това не са технически неизправности, а умишлено забавяне на трафика.

Ето какви са основните обвинения, които поставят платформата в изолация:

Отказ от сътрудничество: Регулаторите настояват за пълно спазване на местните законови рамки, което според мнозина е в разрез с политиката на поверителност на приложението.

Сигурност и превенция: Като основен мотив за крайната мярка се посочва борбата с набирането на лица за незаконни дейности.

Ограничения стъпка по стъпка: Припомняме, че още миналото лято бяха блокирани гласовите повиквания в платформата под предлог за борба с телефонните измами.

Сянката върху Павел Дуров

Ситуацията става още по-драматична с появата на слухове за мащабно разследване срещу основателя на Telegram. Макар и без официален печат, информациите за обвинения в „недостатъчни усилия срещу престъпността“ в мрежата създават усещането за целенасочена кампания срещу технологичния предприемач.

Какво означава това за потребителите?

Ако прогнозите за началото на април се сбъднат, милиони хора ще останат без основния си канал за информация и лична комуникация. Това вероятно ще доведе до нов бум в използването на инструменти за заобикаляне на цензурата, но и до сериозна фрагментация на дигиталното пространство.



Дали Telegram ще успее да намери компромис в последните минути, или ще стане поредната жертва на регулаторния натиск? Едно е сигурно – април ще бъде месец на голямото изпитание за свободата на словото в мрежата.