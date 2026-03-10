Новини
Технологии »
Роскомнадзор не отрече съобщенията за решението на Кремъл да блокира Telegram през април

Роскомнадзор не отрече съобщенията за решението на Кремъл да блокира Telegram през април

10 Март, 2026 12:51 410 1

  • telegram-
  • кремъл-
  • русия

Обръчът около Telegram се затяга

Роскомнадзор не отрече съобщенията за решението на Кремъл да блокира Telegram през април - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Облаците над една от най-популярните комуникационни платформи в света стават все по-черни. Последните сигнали от регулаторите загатват, че дните на Telegram в досегашния му вид са преброени. Макар официалните институции да запазват ледено мълчание пред преките запитвания, индиректните потвърждения за предстоящо пълно блокиране в началото на април вече заливат информационното пространство.

Хроника на едно предизвестено спиране

Напрежението не е от вчера. Още през февруари потребителите усетиха първите „трусове“ – драстичен спад в скоростта при изпращане на медийни файлове и сериозни закъснения при получаване на съобщения. По-късно стана ясно, че това не са технически неизправности, а умишлено забавяне на трафика.

Ето какви са основните обвинения, които поставят платформата в изолация:

Отказ от сътрудничество: Регулаторите настояват за пълно спазване на местните законови рамки, което според мнозина е в разрез с политиката на поверителност на приложението.

Сигурност и превенция: Като основен мотив за крайната мярка се посочва борбата с набирането на лица за незаконни дейности.

Ограничения стъпка по стъпка: Припомняме, че още миналото лято бяха блокирани гласовите повиквания в платформата под предлог за борба с телефонните измами.

Сянката върху Павел Дуров

Ситуацията става още по-драматична с появата на слухове за мащабно разследване срещу основателя на Telegram. Макар и без официален печат, информациите за обвинения в „недостатъчни усилия срещу престъпността“ в мрежата създават усещането за целенасочена кампания срещу технологичния предприемач.

Какво означава това за потребителите?

Ако прогнозите за началото на април се сбъднат, милиони хора ще останат без основния си канал за информация и лична комуникация. Това вероятно ще доведе до нов бум в използването на инструменти за заобикаляне на цензурата, но и до сериозна фрагментация на дигиталното пространство.


Дали Telegram ще успее да намери компромис в последните минути, или ще стане поредната жертва на регулаторния натиск? Едно е сигурно – април ще бъде месец на голямото изпитание за свободата на словото в мрежата.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    0 0 Отговор
    Реших, че картинката е във връзка с чаканите още 8 Ф-16-ки, ама не било.

    13:02 10.03.2026