Смартфонът, който следва твоя ритъм

Има хора, които избират смартфон според камерата. Други – според батерията. А има и такива, за които телефонът е продължение на стила, работата и начина им на живот. В динамичния градски ритъм устройството трябва да изглежда добре в ръката, да се справя с натоварения график и да улавя важните моменти без усилие.

В кампанията на смартфони с 0% лихва за 24 месеца на А1 се открояват три модела с различен характер – iPhone Air, motorola edge 70 и realme 14x.

iPhone Air – минимализъм, който прави впечатление

В свят, в който всичко става по-голямо и по-шумно, iPhone Air залага на лекота и фина визия. 5,6 мм дебелина и 165 г тегло създават усещане за изчистен, почти архитектурен дизайн. Титаниевата рамка и Ceramic Shield защитата добавят спокойствие в ежедневието, без да нарушават естетиката.

48MP Fusion камерата е създадена за хора, които ценят детайла – отблясъците на светлината в късен следобед, портрет с естествено размазване на фона, видео в 4K с кинематографично усещане. 18MP Center Stage предната камера прави онлайн срещите и разговорите по-естествени, като държи фокуса там, където трябва.

A19 Pro чипът осигурява бърза реакция и плавна работа – от обработка на снимки до работа с по-тежки приложения. Батерията издържа през целия ден, а бързото зареждане е практично решение за хората с натоварен график, в който паузите са кратки.

Motorola edge 70 – дизайн със самочувствие

Motorola edge 70 впечатлява с изразен силует и цветове с характер, валидирани от PANTONE™. Тънкият профил от 5,99 мм и теглото от 159 г го правят елегантен избор за хора, които държат на външния вид, но очакват и издръжливост. Металният корпус, Gorilla® Glass 7i и IP68/IP69 защита означават, че стилът не изключва здравината.

50MP+50MP основна камера създава портрети с естествена дълбочина, ултрашироки кадри с впечатляваща перспектива и 4K видео с висока детайлност. А moto ai добавя интелигентност в ежедневието – Pay attention записва, транскрибира и обобщава информацията вместо теб, за да си максимално продуктивен.

68W TurboPower™ зареждането връща устройството в действие за минути, а 4800 mAh батерията издържа темпото на активен ден – от първата среща рано през деня до вечерята с приятели.

realme 14x – практичност със съвременен почерк

realme 14x е балансирано решение за хора, които искат надеждност и функционалност без излишна показност. Минималистичният дизайн и 120Hz дисплей създават усещане за плавност и лекота – независимо дали преглеждаш съдържание, четеш или работиш в движение.

Dimensity 6300 5G чипсетът осигурява стабилна връзка и отлична производителност, а голямото пространство за съхранение дава свобода за снимки, файлове и приложения. 5000 mAh батерията издържа целодневно натоварване, а IP64 защитата и удароустойчивата конструкция са практични в ежедневието.

С 50MP AI камерата кадрите са ясни, цветовете балансирани, а интелигентните функции помагат снимките да изглеждат по-добре без допълнителни усилия.

Тези модели са част от кампанията на А1 за смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 месеца. Пълната селекция можеш да разгледаш на сайта на телекома и да откриеш устройството, което най-добре отговаря на твоите нужди – за работа, свободно време и всичко между тях.