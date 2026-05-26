Космически технологии на космическа цена: ASUS изригна с два брутални геймърски лаптопа

Тайванският технологичен гигант ASUS буквално взриви пазара на преносими компютри, вдигайки летвата до недостижими за конкуренцията висоти. Компанията официално представи две нови попълнения в тежката си геймърска артилерия, които карат досегашните флагмани да изглеждат като детски играчки. Новите хищници ROG Strix SCAR 10 Plus Extreme Edition и ултратънкият Zephyrus G16 Air са въоръжени до зъби с най-мощния хардуер на планетата, включително графичния звяр от следващо поколение GeForce RTX 5090. Ох, тези машини са създадени да разплачат всеки тежък софтуер или игра, но за съжаление цената им също е в състояние да разплаче портфейла на средностатистическия потребител.

Абсолютният властелин в новата гама е чудовищният ASUS ROG Strix SCAR 10 Plus Extreme Edition. Този 18-инчов геймърски самолетоносач разполага с умопомрачителен mini-LED дисплей с 4K резолюция, 240Hz честота на опресняване и космическа пикова яркост от 1600 нита. Под капака му пулсира най-новият процесор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, подпомогнат от бруталните 128 GB DDR5 RAM и колосалните 8 TB супербързо PCIe 5.0 SSD пространство. Тройната вентилаторна охладителна система е истинско инженерно чудо, способно да укроти и разсее цели 320 вата обща топлина, докато вие се наслаждавате на безкомпромисен гейминг. Разбира се, луксът има своята цена – тази технологична икона излиза на пазара на 8 юни 2026 г. на умопомрачителните 7 590 евро.

За тези, които търсят същата брутална мощ, но опакована в елегантен и лесно преносим корпус, ASUS предлага изящния ROG Zephyrus G16 Air. С дебелина от едва 1.45 сантиметра, този стилен боец крие в себе си процесор Intel Core Ultra 9 386H, споменатата вече видеокарта GeForce RTX 5090 и 64 GB свръхбърза LPDDR5X памет. Тук картината е поверена на съвършен 16-инчов OLED екран с 2.5K резолюция и светкавично време за реакция от едва 0.2 милисекунди, гарантиращо перфектно визуално изживяване. Макар че общата мощност (TDP) тук е ограничена до по-разумните 175 вата с цел запазване на тънкия профил, лаптопът остава истинска портативна ракета. Той ще бъде достъпен за покупка още в края на този месец, на 30 май, срещу сумата от 5 440 евро.

В крайна сметка ASUS ясно показаха как изглежда бъдещето на мобилния гейминг, стига човек да може да си го позволи. И двата модела са оборудвани с мощни 90 Wh батерии, изобилие от модерни портове като Thunderbolt 5 и върхови аудио системи, което ги превръща в перфектните работни станции за софтуерни инженери, 3D дизайнери и най-взискателните геймъри. Да, сумите изглеждат стряскащо за лаптоп, но когато купувате най-доброто, съществуващо на пазара, компромисите просто остават в миналото.