Първи поглед към по-достъпния Galaxy S26 FE

Samsung подготвя следващия си модел от серията с достъпна цена, а най-новите шпионски снимки от веригата за доставки потвърждават посоката на дизайна. Наскоро изтекли рендъри на калъфи от трети страни показват, че предстоящият Galaxy S26 FE визуално ще се припокрива с този на стандартните S26 и S26+. Най-забележителният елемент от еволюционния дизайн се намира на задния панел, където е преработен модулът на камерата, в който е разположен вертикално подреденият набор от три обектива.

Потребителите ще видят традиционен центриран отвор за предната камера. Въпреки че рендерите показват изключително тънки рамки, най-добре е да подходим към тези пропорции с известна доза скептицизъм, тъй като производителите на калъфи създават тези цифрови макети директно от сурови CAD чертежи, които определят точните външни физически размери, но често пропускат точните допуски за вътрешните граници на дисплея.

Под капака първоначалните тестове от сравнителните приложения ни дават ясна представа за задвижващия агрегат. Неотдавнашна публикация в Geekbench разкрива, че Samsung ще вгради своя 3-нанометров чипсет Exynos 2500, същия чип, който дебютира в Galaxy Z Flip 7. Този процесор ще бъде съчетан с 8 GB RAM в базовата конфигурация. В съответствие с традиционния жизнен цикъл на продукта, рендърите подсказват за цветова палитра, състояща се от черно, сиво, бяло и лилаво. Като се има предвид, че предишното поколение Galaxy S25 FE излезе от производствената линия в началото на септември 2025 година, очаквайте този обновен модел да направи официалния си дебют в шоурумите по същото време тази есен.