Samsung представи функция, която следи температурата ви по време на сън и контролира климатика

26 Май, 2026 20:05 633 2

Услугата е достъпна само с последното поколение уреди на компанията

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung представи протокола си „WindFree Wearable Good Sleep“, усъвършенствана платформа за умни домове, предназначена да установи канал за комуникация в реално време между китката на потребителя и климатика в дома. При тази нова архитектура, ако носите Galaxy Watch 4 или по-нова версия, Galaxy Fit3 или новия Galaxy Ring, устройството изцяло заобикаля традиционните ръчни дистанционни управления, за да диктува настройките на климатика директно на най-новите климатични уреди 2026 Bespoke AI на Samsung въз основа на вашето физиологично състояние.

Вместо да разчита на предварително програмиран график, който предполага кога може да заспите, сензорите на носимото устройство открива точния физически момент на заспиване чрез проследяване в реално време на движението, колебанията в сърдечната честота и промените в температурата на кожата. След като сънят бъде потвърден, хардуерът предава криптиран токен чрез приложението SmartThings към климатика, свързан с Wi-Fi, като автоматично задейства охлаждащи панели „WindFree“ на Samsung, за да предотврати директното издухване на неприятен, високоскоростен студен въздух върху кожата ви.

От екологична гледна точка системата активно отразява естествените спадове в температурата на човешкото тяло. По време на началната фаза на заспиването автоматизираният алгоритъм дава указания на компресора да понижи бързо температурата в помещението, създавайки прохладна атмосфера, която помага за ускоряване на заспиването. Въпреки това, когато потребителят навлезе по-дълбоко в по-късните етапи на 90-минутния цикъл на съня и по-специално в състоянията N2 и N3 без бързи движения на очите, при които телесната температура и кръвното налягане на човека падат до най-ниските си точки, климатикът автоматично намалява охлаждащата си мощност, повишавайки стайната температура с до два градуса, за да предотврати ранното събуждане от студ. Този колебаещ се охлаждащ цикъл се повтаря от четири до шест пъти през нощта, като използва локализирани показатели на тялото, за да създаде хипер-персонализиран термичен диапазон, който пази качеството на съня ви, докато не се събудите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мюмюн

    1 0 Отговор
    звук анализира ли? с миризмата ще е сложно, ама при пръцкане - по-студено да ми е

    20:37 26.05.2026

  • 2 Социалистъ ама Капиталистъ

    1 0 Отговор
    Остава до пуснат Робот, който да може да ремонтира битовата техника и ще бъде супер!

    21:18 26.05.2026