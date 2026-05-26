Проблем с първите доставени „умни“ гривни на Google

Google успя да постигне невероятно рядък логистичен парадокс, като разпрати дългоочаквания си фитнес тракер Fitbit Air преди първоначално обявения срок. Технологичният гигант от Силициевата долина официално пусна днес носимото устройство без екран, с което се надява да разтърси минималистичния сегмент на премиум устройствата за проследяване на здравето, доминиран от конкуренти като Whoop. Въпреки това, тъй като ранните предварителни поръчки пристигнаха на прага на потребителите цели 24 часа преди предвидената дата на пускане в продажба, хиляди ранни получатели на Android се озоваха с нефункциониращо хардуерно устройство поради очевидна празнина в разгръщането на софтуера.

Проектиран като изключително дискретна, ултралека сензорна капсула, тракерът умишлено се отказва от бутони и цифрови екрани, за да позволи на потребителите да се фокусират върху реалните си дейности без постоянни известия на китката. Тъй като няма вграден интерфейс, хардуерът разчита изцяло на придружаващото приложение за сдвояване, калибриране и показване на биометрични данни като непрекъснат пулс, фази на сън и нива на SpO2. Настройката на тракера изисква версия 5.0 на новопреименуваното приложение Google Health, което официално замества стария софтуер на Fitbit, но поетапният график на Google за пускане на пазара означава, че необходимият код не беше преминал филтрите на Play Store, когато устройствата пристигат.

Докато първите собственици, които изпълняваха процеса на настройка, бяха посрещнати от съобщение за грешка, посочващо, че е необходима актуализация на приложението, потребителите на iPhone успяха напълно да заобиколят препятствието. App Store на Apple пусна платформата Google Health 5.0 в световен мащаб преди пристигането на хардуера, оставяйки лоялните към Android потребители да изразят своето недоволство в онлайн форумите. Софтуерното затруднение бързо предизвика реакция от Маунтин Вю, като представител на Google потвърди в Reddit, че екипите за разработка активно ускоряват поетапното пускане на Android, за да се съобразят с ранните доставки.