Google Search Live вече е наличен в над 200 държави по света

Google официално пусна функцията „Search Live“ в режим „AI Mode“ в над 200 държави и територии. Това глобално пускане на пазара ефективно предоставя възможност за търсене в реално време с приоритет на гласовите команди на всеки пазар, където в момента е активен режимът „AI Mode“ на Google. За разлика от традиционните търсения по ключови думи, Search Live позволява непрекъснат диалог, като дава възможност на потребителите да уточняват своите запитвания, сякаш разговарят с човек.

Двигателят, който стои зад това разширяване, е чисто новият модел Gemini 3.1 Flash Live. Тази подобрена аудио и гласова архитектура е проектирана специално за взаимодействия с „ниска латентност“, което означава, че системата отговаря значително по-бързо и с по-естествени интонационни нюанси в сравнение с предишните версии. Тя е и вградено многоезична, поддържаща над 90 езика, което позволява на потребителите да превключват между езиците по време на разговора, без да се налага да променят настройките си.

Макар и Search Live и Gemini Live да споделят една и съща основа Gemini 3.1 Flash Live, те обслужват различни потребителски намерения. Gemini Live е позициониран като личен творчески сътрудник – идеален написване на имейли или подготовка за интервю. За разлика от него, Search Live е създаден за откриване на информация. Тя дава приоритет на фактическата точност и предоставя незабавни уеб връзки и цитати на екрана, преодолявайки различията между разговорлив асистент и проверимата информация в отворения уеб.

Достъпът до новата функция е наличен от приложението на Google на Android или iOS. Ако предпочитате писмен запис на взаимодействието си, на разположение е опция „Транскрипт“, за да запазите разговора с възможност за търсене в историята на AI Mode.