Новини
Технологии »
Google Search Live вече е наличен в над 200 държави по света

27 Март, 2026 17:26 1 307 0

  • google-
  • gemini-
  • gemini live-
  • search live

Функцията помага за по-интуитивно търсене в мрежата

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google официално пусна функцията „Search Live“ в режим „AI Mode“ в над 200 държави и територии. Това глобално пускане на пазара ефективно предоставя възможност за търсене в реално време с приоритет на гласовите команди на всеки пазар, където в момента е активен режимът „AI Mode“ на Google. За разлика от традиционните търсения по ключови думи, Search Live позволява непрекъснат диалог, като дава възможност на потребителите да уточняват своите запитвания, сякаш разговарят с човек.

Двигателят, който стои зад това разширяване, е чисто новият модел Gemini 3.1 Flash Live. Тази подобрена аудио и гласова архитектура е проектирана специално за взаимодействия с „ниска латентност“, което означава, че системата отговаря значително по-бързо и с по-естествени интонационни нюанси в сравнение с предишните версии. Тя е и вградено многоезична, поддържаща над 90 езика, което позволява на потребителите да превключват между езиците по време на разговора, без да се налага да променят настройките си.

Макар и Search Live и Gemini Live да споделят една и съща основа Gemini 3.1 Flash Live, те обслужват различни потребителски намерения. Gemini Live е позициониран като личен творчески сътрудник – идеален написване на имейли или подготовка за интервю. За разлика от него, Search Live е създаден за откриване на информация. Тя дава приоритет на фактическата точност и предоставя незабавни уеб връзки и цитати на екрана, преодолявайки различията между разговорлив асистент и проверимата информация в отворения уеб.

Достъпът до новата функция е наличен от приложението на Google на Android или iOS. Ако предпочитате писмен запис на взаимодействието си, на разположение е опция „Транскрипт“, за да запазите разговора с възможност за търсене в историята на AI Mode.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ