Китайската компания Dreamee привлече Кристиано Роналдо като новото си рекламно лице

Dreame Technology провежда агресивна глобална маркетингова кампания, като подписва договор с международната футболна икона Кристиано Роналдо за нов глобален посланик на марката, с цел да подкрепи мащабното разширяване на своята екосистема. Стратегическото партньорство, провеждано под знамето на енергичната кампания „Dreame to Win“, бележи промяна за китайския иноватор в областта на умните домове, който се опитва да се възползва от междукултурното влияние на петкратния носител на „Златната топка“.

Корпоративното сътрудничество заменя стандартните, безлични рекламни послания на знаменитости с по-дълбока философска връзка, като ръководството на Dreame набляга силно на легендарната самодисциплина на Роналдо, неговата педантична работна етика и стремеж към върхови физически постижения като пряко отражение на собствените им инженерни стандарти. Маркетинговата кампания, струваща милиони долари, ще разпространи образа на португалската суперзвезда в цялото портфолио на Dreame, с цел да стимулира продажбите не само на техните флагмански автономни прахосмукачки и новите цифрови магнитни двигатели с 250 000 об/мин, но и на нововъведените продуктови сегменти, включващи усъвършенствани малки кухненски уреди, първокласни инструменти за лична хигиена и смарт телевизори.

Както вече сме ви разказвали, компанията направи и своите първи опити в областта на автомобилите и по-точно суперколите, като представи прототип с ракетни двигатели. Ще бъде интересно да видим дали футболната звезда ще има възможност да седне зад волана на подобен модел, макар и за кратка рекламна кампания. Роналдо е известен със своята страст към колите, а в гаража му могат да бъдат видени някой интересни екземпляри със солидна цена.