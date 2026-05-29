BYD замрази Denza Z9GT на -30°C и след това зареди батерията за броени минути

Китайският технологичен гигант BYD доказа, че ултрабързото пълнене на батериите не е привилегия само на топлия и слънчев климат. След като прекара цяло денонощие в дълбоко замразяване, новото луксозно возило Denza Z9GT пренаписа правилата на играта, вдигайки заряда си от 20% до 97% за зашеметяващите 12 минути.

За това зрелищно показно азиатците използваха своето второ поколение батерии Blade Battery, комбинирано с технологията Flash Charging. Изпитанието бе проведено при вледеняващите -30°C в специална климатична камера, където каросерията, платките и цялата силова електроника бяха подложени на истински полярни мъки. Обикновено при такива условия химическите процеси в акумулаторите, особено от типа LFP, буквално заспиват, а скоростта на зареждане пада драстично.

Но вместо мъчително чакане край контакта, Denza Z9GT „изпи“ огромно количество енергия от експериментална зарядна станция с мощност от фантастичните 1500 kW. След края на 12-минутната сесия бордовият компютър гордо изписа пробег от 1009 километра. Тук, разбира се, трябва да имаме едно наум, тъй като цифрата е изчислена по твърде оптимистичния китайски стандарт CLTC, който в реалния европейски трафик би се стопил с доста проценти.

Постижението обаче е ясен сигнал към традиционните автопроизводители, че BYD е намерил лек за най-големия кошмар на собствениците на електромобили през зимата. Компанията твърди, че при нормални термометрични условия същата тази архитектура може да зареди батерията от 10% до 70% за само 5 минути.

На този фон постиженията на западните премиум брандове започват да изглеждат леко бледи. Дори наточеният електрически спортист на Mercedes-AMG обещава пикови 600 kW и 11 минути за достигане на 80% капацитет, но при перфектно време. Американският луксозен кросоувър Lucid Gravity пък се справя от 0% до 50% за малко над 12 минути. Китайският аргумент обаче идва с уловка – инфраструктура, способна да достави 1500 kW мощност, в момента е по-скоро мираж в Европа и САЩ, което оставя технологията в сферата на близкото бъдеще за масовия шофьор.

Любопитен детайл е защо демонстрацията спря точно на 97%, а не на заветната стотица. Босът на концерна Уанг Чуанфу побърза да обясни, че последните три процента съзнателно се пазят като технологичен буфер за рекуперация. Ако батерията е натъпкана догоре, кинетичната енергия от спирането просто няма къде да отиде и колата губи способността си да спира ефективно с мотора в първите километри.

Цялата тази показност има съвсем ясна цел – Стария континент. Големият и луксозен Denza Z9GT вече стяга куфарите за европейския пазар. И това трябва сериозно да притесни местните автомобилни производители. Времената, в които китайските марки пробиваха единствено с ниски цени, отдавна са в историята – сега те атакуват право в десетката с технологии, които карат традиционната индустрия да изглежда леко изоставаща.