BYD замрази Denza Z9GT на -30°C и след това зареди батерията за броени минути

29 Май, 2026 11:16

Китайският премиум модел демонстрира чудовищна мощност от 1500 kW, изпращайки сериозно предупреждение към европейските производители

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският технологичен гигант BYD доказа, че ултрабързото пълнене на батериите не е привилегия само на топлия и слънчев климат. След като прекара цяло денонощие в дълбоко замразяване, новото луксозно возило Denza Z9GT пренаписа правилата на играта, вдигайки заряда си от 20% до 97% за зашеметяващите 12 минути.

За това зрелищно показно азиатците използваха своето второ поколение батерии Blade Battery, комбинирано с технологията Flash Charging. Изпитанието бе проведено при вледеняващите -30°C в специална климатична камера, където каросерията, платките и цялата силова електроника бяха подложени на истински полярни мъки. Обикновено при такива условия химическите процеси в акумулаторите, особено от типа LFP, буквално заспиват, а скоростта на зареждане пада драстично.

Но вместо мъчително чакане край контакта, Denza Z9GT „изпи“ огромно количество енергия от експериментална зарядна станция с мощност от фантастичните 1500 kW. След края на 12-минутната сесия бордовият компютър гордо изписа пробег от 1009 километра. Тук, разбира се, трябва да имаме едно наум, тъй като цифрата е изчислена по твърде оптимистичния китайски стандарт CLTC, който в реалния европейски трафик би се стопил с доста проценти.

Постижението обаче е ясен сигнал към традиционните автопроизводители, че BYD е намерил лек за най-големия кошмар на собствениците на електромобили през зимата. Компанията твърди, че при нормални термометрични условия същата тази архитектура може да зареди батерията от 10% до 70% за само 5 минути.

На този фон постиженията на западните премиум брандове започват да изглеждат леко бледи. Дори наточеният електрически спортист на Mercedes-AMG обещава пикови 600 kW и 11 минути за достигане на 80% капацитет, но при перфектно време. Американският луксозен кросоувър Lucid Gravity пък се справя от 0% до 50% за малко над 12 минути. Китайският аргумент обаче идва с уловка – инфраструктура, способна да достави 1500 kW мощност, в момента е по-скоро мираж в Европа и САЩ, което оставя технологията в сферата на близкото бъдеще за масовия шофьор.

Любопитен детайл е защо демонстрацията спря точно на 97%, а не на заветната стотица. Босът на концерна Уанг Чуанфу побърза да обясни, че последните три процента съзнателно се пазят като технологичен буфер за рекуперация. Ако батерията е натъпкана догоре, кинетичната енергия от спирането просто няма къде да отиде и колата губи способността си да спира ефективно с мотора в първите километри.

Цялата тази показност има съвсем ясна цел – Стария континент. Големият и луксозен Denza Z9GT вече стяга куфарите за европейския пазар. И това трябва сериозно да притесни местните автомобилни производители. Времената, в които китайските марки пробиваха единствено с ниски цени, отдавна са в историята – сега те атакуват право в десетката с технологии, които карат традиционната индустрия да изглежда леко изоставаща.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 най добрите

    7 0 Отговор
    залейте геюропа с качествени коли

    11:19 29.05.2026

  • 2 ПРИ МИНУС ТРИЙСЕ ПЛАСТМАСИТЕ

    1 0 Отговор
    СТАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧУПЛИВИ.......

    11:35 29.05.2026

  • 3 Мюмюн

    1 0 Отговор
    не фантазирайте, полярните мъки са х2 в градуси.

    11:39 29.05.2026

  • 4 КогаЩе

    2 0 Отговор
    Кога ще ги стинем китайците ... а да ние и завода за бтерии щяхе да строим, ама нещо и това ни се размина - 35 години управление, през което почти нищо не нправихме правилно - дали е случайно или някой ни бута към дъното - ами мисля, че е по-близко от това, което пишат по вестниците. немец ти продава български продукт с мениджърска немска надценка на продукта и накрая плаща 10 % в/у само 3-те процента (печалба, които декларира) - или разбирай остава 3-4 апаратамента в София на година като печалба - всичко друго се изнася като разходи по света :)

    Коментиран от #5

    11:55 29.05.2026

  • 5 много ясно че

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КогаЩе":

    новите ни господари ни потапят на дъното откакто са ни превзели сам го каза нищо не е направено правилно…

    Коментиран от #7

    12:00 29.05.2026

  • 6 Ония с фордо

    1 0 Отговор
    Много хубав експеримент и до там . Това е същото като състезанията за високи скорости с прототипи - показват че е възможно да се постигне нещо и до там.
    Та да се върнем на електричката - никъде не се говори какво се случва с химията в батерията при такива температури , колко дълго запазва капацитета си и каква е продължителността и на живот ? И да , едно е да ти изпише на дисплея какво разстояние можеш да измине в лабораторни условия а съвсем друго колко в реален трафик!

    Коментиран от #8

    12:04 29.05.2026

  • 7 ПравСи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "много ясно че":

    Прави си, един познати пита какво щеше да стане с ДЗУ Стара Загора и Правец ако бяхме запазили западните машини и технолгии и бяхме внедрили само частното управление като в Китай ... и той ми каза страшни неща, ДЗУ щяло да изкупи WD/Seagate още в края на 90-те години (и към днешна дата да е топ 3), а Правец щеше да е европейския Самсунг към днешна дата и в топ 5 в света. Странно нещо е когато западен ИИ ти казва, че нещо не правиш правилно 35 години - можеше да си в топ 3 или 5 - но ти предпочиташ да обясняваш как 35 години си бил в преход към "отбора на богатите" след като отбора пожарникари/мутри/харатни хора те водехе за носа в този отбор :)

    12:07 29.05.2026

  • 8 ЛичиСи

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ония с фордо":

    Личи си, че нито сте имало електроавтомобил нито разбирате от технологии (прочетете за електрониката в коментара след вашия) - в днешно време електромобилите (поне нелъжещите) си казват точно км. които бихте искали да изменете (и разбира се грешка от 5% зависи от наклона на терена и т.н.) - така че точността е на ниво. То и на безин да бяхте там грешките са още по-големи в разхода зависимост от стил/терен и най-вече колко е тежък крака)

    12:09 29.05.2026