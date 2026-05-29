BYD замрази Denza Z9GT на -30°C и след това зареди батерията за броени минути

Китайският технологичен гигант BYD доказа, че ултрабързото пълнене на батериите не е привилегия само на топлия и слънчев климат. След като прекара цяло денонощие в дълбоко замразяване, новото луксозно возило Denza Z9GT пренаписа правилата на играта, вдигайки заряда си от 20% до 97% за зашеметяващите 12 минути.
За това зрелищно показно азиатците използваха своето второ поколение батерии Blade Battery, комбинирано с технологията Flash Charging. Изпитанието бе проведено при вледеняващите -30°C в специална климатична камера, където каросерията, платките и цялата силова електроника бяха подложени на истински полярни мъки. Обикновено при такива условия химическите процеси в акумулаторите, особено от типа LFP, буквално заспиват, а скоростта на зареждане пада драстично.
Но вместо мъчително чакане край контакта, Denza Z9GT „изпи“ огромно количество енергия от експериментална зарядна станция с мощност от фантастичните 1500 kW. След края на 12-минутната сесия бордовият компютър гордо изписа пробег от 1009 километра. Тук, разбира се, трябва да имаме едно наум, тъй като цифрата е изчислена по твърде оптимистичния китайски стандарт CLTC, който в реалния европейски трафик би се стопил с доста проценти.
Постижението обаче е ясен сигнал към традиционните автопроизводители, че BYD е намерил лек за най-големия кошмар на собствениците на електромобили през зимата. Компанията твърди, че при нормални термометрични условия същата тази архитектура може да зареди батерията от 10% до 70% за само 5 минути.
На този фон постиженията на западните премиум брандове започват да изглеждат леко бледи. Дори наточеният електрически спортист на Mercedes-AMG обещава пикови 600 kW и 11 минути за достигане на 80% капацитет, но при перфектно време. Американският луксозен кросоувър Lucid Gravity пък се справя от 0% до 50% за малко над 12 минути. Китайският аргумент обаче идва с уловка – инфраструктура, способна да достави 1500 kW мощност, в момента е по-скоро мираж в Европа и САЩ, което оставя технологията в сферата на близкото бъдеще за масовия шофьор.
Любопитен детайл е защо демонстрацията спря точно на 97%, а не на заветната стотица. Босът на концерна Уанг Чуанфу побърза да обясни, че последните три процента съзнателно се пазят като технологичен буфер за рекуперация. Ако батерията е натъпкана догоре, кинетичната енергия от спирането просто няма къде да отиде и колата губи способността си да спира ефективно с мотора в първите километри.
Цялата тази показност има съвсем ясна цел – Стария континент. Големият и луксозен Denza Z9GT вече стяга куфарите за европейския пазар. И това трябва сериозно да притесни местните автомобилни производители. Времената, в които китайските марки пробиваха единствено с ниски цени, отдавна са в историята – сега те атакуват право в десетката с технологии, които карат традиционната индустрия да изглежда леко изоставаща.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 КогаЩе
5 много ясно че
До коментар #4 от "КогаЩе":новите ни господари ни потапят на дъното откакто са ни превзели сам го каза нищо не е направено правилно…
6 Ония с фордо
Та да се върнем на електричката - никъде не се говори какво се случва с химията в батерията при такива температури , колко дълго запазва капацитета си и каква е продължителността и на живот ? И да , едно е да ти изпише на дисплея какво разстояние можеш да измине в лабораторни условия а съвсем друго колко в реален трафик!
7 ПравСи
До коментар #5 от "много ясно че":Прави си, един познати пита какво щеше да стане с ДЗУ Стара Загора и Правец ако бяхме запазили западните машини и технолгии и бяхме внедрили само частното управление като в Китай ... и той ми каза страшни неща, ДЗУ щяло да изкупи WD/Seagate още в края на 90-те години (и към днешна дата да е топ 3), а Правец щеше да е европейския Самсунг към днешна дата и в топ 5 в света. Странно нещо е когато западен ИИ ти казва, че нещо не правиш правилно 35 години - можеше да си в топ 3 или 5 - но ти предпочиташ да обясняваш как 35 години си бил в преход към "отбора на богатите" след като отбора пожарникари/мутри/харатни хора те водехе за носа в този отбор :)
8 ЛичиСи
До коментар #6 от "Ония с фордо":Личи си, че нито сте имало електроавтомобил нито разбирате от технологии (прочетете за електрониката в коментара след вашия) - в днешно време електромобилите (поне нелъжещите) си казват точно км. които бихте искали да изменете (и разбира се грешка от 5% зависи от наклона на терена и т.н.) - така че точността е на ниво. То и на безин да бяхте там грешките са още по-големи в разхода зависимост от стил/терен и най-вече колко е тежък крака)
