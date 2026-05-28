Facebook, Instagram и WhatsApp с платени версии

Meta официално пусна набор от нива на членство „Plus“ за Facebook, Instagram и WhatsApp. Създадени с цел да извлекат печалби от огромната си потребителска база, без да нарушава основния си рекламен механизъм, новата софтуерна стратегия въвежда локализирана, богата на функции система за плащане, която ще съществува напълно отделно от високото ниво на корпоративната програма Meta Verified.

За месечна абонаментна цена от 3,99 долара потребителите могат да изберат Facebook Plus или Instagram Plus, докато скромна месечна такса от 2,99 долара отключва специализирания пакет WhatsApp Plus. Подобно на плащането на годишна такса за свързани услуги, тези периодични такси предоставят на потребителите на социални медии обширен набор от оперативни подобрения в дълбоките менюта, които от години са били очевидно задържани от стандартните, безплатни версии на платформите.

От визуална и аналитична гледна точка, както Facebook Plus, така и Instagram Plus въвеждат ниво на детайлна телеметрия, която преди това е била достъпно само за инструменти за създатели на съдържание на корпоративно ниво. Абонаментът за Plus версиите дава огромен тласък на управлението на Stories, отключвайки критични показатели като точен брой прегледи, възможността да се създават безкраен брой персонализирани списъци с аудитория за сегментиране на последователите ви, както и много търсената опция за удължаване на живота на Stories отвъд традиционния 24-часов срок на валидност. Софтуерната актуализация въвежда и жизненоважни режими за преглед преди публикуване, интегрирана лента за търсене за огромни списъци със зрители и настройка за публикуване „само в архив“, която закрепва публикациите директно в мрежата на профила, като напълно заобикаля стандартния новинарски поток на последователите. Естетичното персонализиране допълва пакета, като добавя анимирани реакции „Супер сърце“, персонализирани икони на приложения, персонализирани шрифтове за биографиите в профилите и допълнителни значки за профила в таблото.

Междувременно, ориентираният към полезност WhatsApp Plus възприема по-персонализиран подход към абсолютната продуктивност, като изчиства оформлението на приложението, за да подобри ежедневната ефективност на комуникацията. Базовият пакет за 2,99 долара включва персонализирани мелодии за конкретни контакти, обновена палитра от теми за потребителския интерфейс в цялата система, разширен капацитет за закачени чатове, за да се даде приоритет на важните разговори, ексклузивни пакети със стикери и значително подобрени инструменти за сортиране за сложни конфигурации на списъци.