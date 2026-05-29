BMW привиква в сервиза новия iX3 заради риск от токов удар

Германският премиум гигант BMW предприема превантивни мерки за сигурност, обявявайки извънредна сервизна акция за новото поколение на електрическия кросоувър iX3. Базираният на революционната архитектура Neue Klasse модел е изправен пред софтуерен и хардуерен казус в модула за управление на енергията, което наложи спешната намеса на баварските инженери.

Под ударите на сервизната кампания попадат точно 145 екземпляра, слезли от конвейера в периода между 25 ноември 2025 г. и 20 февруари 2026 година. На родна земя в Германия засегнатите от проблема бройки са едва 28, но автопроизводителят от Мюнхен предпочита да духа и на студено, когато става въпрос за репутацията на най-важната му технологична платформа.

В епицентъра на главоболията се оказа така наречената „електроника за комфортно зареждане“, позната в индустрията като бордово зарядно устройство (OBC). Този жизненоважен възел отговаря за трансформирането на променливия ток (AC) от битовата мрежа или обществените бавни станции в постоянен (DC), който да напълни батерията под пода. Макар че Neue Klasse залага на брутална 800-волтова архитектура със способност да поема чудовищните 400 kW на бързи станции, дефектът се крие именно в модула за стандартно зареждане.

Опала! Оказва се, че поради производствен пропуск при специфични обстоятелства е възможно да се генерира опасно електрическо напрежение по самата метална каросерия на автомобила, докато той е включен в контакта. От BMW побързаха да успокоят духовете, че вероятността за подобна аномалия е нищожна и до момента няма нито един регистриран инцидент, нараняване или материална щета. Въпреки това, рискът от неприятен токов удар при докосване на купето по време на сесия е напълно реален на хартия.

Вместо да замазва положението с повърхностни софтуерни актуализации „по въздуха“ или временни козметични ремонти, марката подхожда зряло и радикално. Всички превозни средства от рисковата партида ще получат чисто ново бордово зарядно устройство в официалните сервизи. Освен това, баварците удариха спирачките на всички чакащи доставки в дилърските центрове. Автомобилите от складовете ще стигнат до своите притежатели едва след като преминат през обстойна инспекция и смяна на дефектния компонент.

В регистрите на германската Федерална автомобилна служба (KBA) акцията е заведена под номер 16565R, а вътрешнозаводският код на BMW за кампанията е 0061750900. Засегнатите собственици на новия iX3 ще бъдат потърсени лично от дилърите или чрез официално известие от държавните органи.

В интерес на истината, подобни детски болести при първите партиди на изцяло нови и непознати досега технологични платформи са нещо напълно нормално за съвременната автомобилна индустрия. Похвалното в случая е, че проблемът бе уловен навреме при вътрешните рутинни проверки за качество на BMW, преди да се стигне до неприятни преживявания по пътищата.