Разсекретиха iOS 27 и промените, които ни очакват

Apple се готви да представи новата си операционна система iOS 27 на тазгодишната си конференция за разработчици WWDC през юни. Макар да се счита за основен ъпдейт на годишна база, новата версия на софтуера няма да донесе сериозни промени, а по-скоро ще подобри работата на Liquid Glass тематиката, която бе въведена през изминалата година с iOS 26. Макар да остават няколко седмици до премиерата на новата операционна система, първите снимки на софтуера вече достигнаха интернет каналите и ни предоставят първия, макар и неофициален поглед към бъдещето на iPhone за следващите 12 месеца.

Най-голямата промяна, очаквано, идва при Siri. За разлика от предишните варианти за достъп, които изискваха задържане на бутона за включване на устройството, от сега нататък Siri ще може да бъде „повиквана“ чрез издърпване от горната част на екрана и по-конкретно в средата. Един път задействана, системата ще дава възможност за търсене чрез текст или говор, като последното ще отваря поле в Dynamic Island, което да показва, че гласовият асистент е включен. Заедно с новите функционалности, Apple подготвя и отделно приложение за Siri, което да действа подобно на ChatGPT и Gemini, за да предоставя бързи отговори на въпроси от всякакво естество.

Промените в менюто за камерата също включват гласовия асистент, но заедно с него ще видим и нова подредба на менютата, която ще ви дава възможност собственоръчно да подреждате опциите, които използвате най-често, за да персонализирате максимално камерата. Очакват се няколко нови функции, включително Reframe, която, както името подсказва, ще ви позволява цялостно прекадриране на снимката, за да постигнете търсения ефект. Освен това, Apple работи усилено над своите корекции с изкуствен интелект, за да достигне Samsung, тъй като много потребители се оплакват от сериозно изоставане в тази област от „ябълките“.

Очакват се още няколко новости в iOS 27, отново съсредоточени върху изкуствения интелект и Siri, но подробности за тях ще разберем през втората седмица на месец юни, за когато е определено и началото на WWDC 2026. Малко след това се очаква да видим и първите бета версии на операционната система, а през есента и официалната версия на iOS 27.