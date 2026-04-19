Какъв трябва да е протекторът на гумата на мокър път?

Едва ли има нещо по-смразяващо за един шофьор от момента, в който воланът внезапно „олекне“ в ръцете му по време на проливен дъжд. Онова специфично чувство, че колата вече не е под ваш контрол, а се плъзга като шейна, има добре известно име – аквапланинг. Техническите експерти обаче предупреждават, че този феномен не е просто лош късмет, а директен резултат от състоянието на гумите на вашия автомобил.
При скорост от едва 60 км/ч на мокра настилка, гумите със сериозно износен протектор губят устойчивост два пъти по-бързо от чисто новите си събратя. Когато между асфалта и гумата се промъкне тънък воден слой, сцеплението се изпарява за миг. В тази ситуация автомобилът става напълно глух за командите на водача – нито спирачката, нито воланът могат да променят траекторията му. Опасно? Меко казано.
Магията на безопасността се крие в хидродинамичния дизайн на гумата
Надлъжните канали и напречните ламели работят в синхрон като мощна помпа, която изтласква течността извън контактното петно. „Всяка извивка и всеки блок на протектора са проектирани с една цел – да пресушат пътя под себе си за милисекунди,“ обясняват експертите. С изтъняването на грайфера обаче, този механизъм отказва, оставяйки колата на волята на стихията.
Въпреки че законът позволява летните гуми да се карат до доста критични милиметри на протектора, специалистите съветват да не си играете с огъня. Професионалната препоръка е категорична: падне ли дълбочината под 4 мм, способността за отвеждане на водата се нарушава фатално. Много съвременни модели разполагат със специални индикатори, които ще ви подскажат кога е време за нови гуми. Не чакайте последния момент, защото на мокрия път разликата между сигурността и инцидента често е само няколко милиметра каучук.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Пилотът Гошу
Тея верно ги пишат тея статии за лешпери...
11:53 19.04.2026
5 преди
До коментар #4 от "Ура,,Ура":доста години си купих унироял рейн спорт държаха се много добре докато не се заваля дъжд и стана майко мила почти като на лед… от тогава унироял никога…
12:01 19.04.2026
8 карчи
NOKIAN Wetproof 1 и вече им направих първи тест в България и чужбина около 2500 км при всякакво време и различни температури включително при изключително проливен дъжд и мога да им дам изключително висока оценка! Определено цялостно ми допаднаха много повече от GOODYEAR-а, по тихи, по-добър грип, контактни и на дъжд много, много добри!
Не че съм имал 5 год някакви проблем с GOODYEAR-а, но някакси ги усещах по "дървени" 🙄
Интересното е че тези Нокиани са произведени в Китай в заводите на Kumho по технологиите и изискванията на Нокиан! Имах резерви за китайския им произход, но след 2500 км вече не.
Въпросът, който остава е колко бързо, ще се износят? GOODYEAR-ът се оказа изключително износоустойчив и предполагам, че по този показател вероятно, ще е по добър?
Разликата в цената обаче е осезаема, такаче Нокианите ме спечелиха и с това!
Това не е реклама, споделям за едни от най-добрите гуми за макро😉
12:14 19.04.2026
12 Дидо
Но и задкормилното устройство също е много голям фактор!
15:43 19.04.2026
