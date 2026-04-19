Какъв трябва да е протекторът на гумата на мокър път?

19 Април, 2026 11:30 1 556 13

Експерти говорят за намаляването на устойчивостта на гумите с износването им при т.нар. аквапланинг

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едва ли има нещо по-смразяващо за един шофьор от момента, в който воланът внезапно „олекне“ в ръцете му по време на проливен дъжд. Онова специфично чувство, че колата вече не е под ваш контрол, а се плъзга като шейна, има добре известно име – аквапланинг. Техническите експерти обаче предупреждават, че този феномен не е просто лош късмет, а директен резултат от състоянието на гумите на вашия автомобил.

При скорост от едва 60 км/ч на мокра настилка, гумите със сериозно износен протектор губят устойчивост два пъти по-бързо от чисто новите си събратя. Когато между асфалта и гумата се промъкне тънък воден слой, сцеплението се изпарява за миг. В тази ситуация автомобилът става напълно глух за командите на водача – нито спирачката, нито воланът могат да променят траекторията му. Опасно? Меко казано.

Магията на безопасността се крие в хидродинамичния дизайн на гумата

Надлъжните канали и напречните ламели работят в синхрон като мощна помпа, която изтласква течността извън контактното петно. „Всяка извивка и всеки блок на протектора са проектирани с една цел – да пресушат пътя под себе си за милисекунди,“ обясняват експертите. С изтъняването на грайфера обаче, този механизъм отказва, оставяйки колата на волята на стихията.

Въпреки че законът позволява летните гуми да се карат до доста критични милиметри на протектора, специалистите съветват да не си играете с огъня. Професионалната препоръка е категорична: падне ли дълбочината под 4 мм, способността за отвеждане на водата се нарушава фатално. Много съвременни модели разполагат със специални индикатори, които ще ви подскажат кога е време за нови гуми. Не чакайте последния момент, защото на мокрия път разликата между сигурността и инцидента често е само няколко милиметра каучук.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мурка

    6 3 Отговор
    СПИСВАЧА -НЕ СИ КОМПЕТЕНТЕН

    11:38 19.04.2026

  • 2 Гост

    4 2 Отговор
    Е, то нали за това си има борд указващ докъде да се ползва гумата..., отделно има толкова тестове колко издържа даден модел като пробег...

    11:42 19.04.2026

  • 3 Пилотът Гошу

    4 1 Отговор
    А стига бе!!!! Като останеш без грайфер и на вода имало аквапланинг?????? Не може да бъде!!! И не ставало изведнъж, ми можело да видим дали имаме грайфер??? Йееее, как така бе, защо никой ги не казва тея неща... Хората си мислят, че като се заглади и заприлича на гумите на Сена и Шумахер, че тогава държи повече бе, щото е кат на Ф1...

    Тея верно ги пишат тея статии за лешпери...

    11:53 19.04.2026

  • 4 Ура,,Ура

    3 3 Отговор
    Най добри са несиметричните гуми с технология за ускорено оттичане на водата от протектора. На последък първи са Унироял от заводите на Континентал.

    Коментиран от #5

    11:53 19.04.2026

  • 5 преди

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    доста години си купих унироял рейн спорт държаха се много добре докато не се заваля дъжд и стана майко мила почти като на лед… от тогава унироял никога…

    12:01 19.04.2026

  • 6 Интермедия

    7 0 Отговор
    По пътищата на АПИ е по вероятно да се получи тиквапланинг, поради липсата на отводняване, неравности, дупки и локви. А пък ако ви "омекне волана", използвайте техниката за управление на моторница.

    12:04 19.04.2026

  • 7 ИВАН

    4 7 Отговор
    Е да, но аз през живота си пък гуми не съм купувал, случвало се е да карам и по конци, без дори и сянка на грайфер ... и още съм си жив и здрав, ако всички бяха като мене продавачите на гуми щяха да са малко по малко богати, а природата доста по чиста ..... а старите и износени гуми пестят и гориво, коефициента им на съпротивление при търкаляне е по малък.

    12:11 19.04.2026

  • 8 карчи

    0 3 Отговор
    Миналият месец на едната кола замених GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE с
    NOKIAN Wetproof 1 и вече им направих първи тест в България и чужбина около 2500 км при всякакво време и различни температури включително при изключително проливен дъжд и мога да им дам изключително висока оценка! Определено цялостно ми допаднаха много повече от GOODYEAR-а, по тихи, по-добър грип, контактни и на дъжд много, много добри!
    Не че съм имал 5 год някакви проблем с GOODYEAR-а, но някакси ги усещах по "дървени" 🙄
    Интересното е че тези Нокиани са произведени в Китай в заводите на Kumho по технологиите и изискванията на Нокиан! Имах резерви за китайския им произход, но след 2500 км вече не.
    Въпросът, който остава е колко бързо, ще се износят? GOODYEAR-ът се оказа изключително износоустойчив и предполагам, че по този показател вероятно, ще е по добър?
    Разликата в цената обаче е осезаема, такаче Нокианите ме спечелиха и с това!
    Това не е реклама, споделям за едни от най-добрите гуми за макро😉

    12:14 19.04.2026

  • 9 купих кола със зимни гуми

    3 2 Отговор
    на 10 сезона и дълбок грайфер - е щях да се претрепя. Намерих някакви адидаски забравени в гардероба на 100 години, едната със супер добър грайфер, но на другата беше станал на пластмаса. Извод: каквито й да са гумите не повече от 3 сезона и смяна ако колата се кара еждневно.

    12:15 19.04.2026

  • 10 Не протектор

    4 0 Отговор
    А какъв е материалът? Новите пластмасови гуми за електрокари са причина за много смърт на пътя.

    12:33 19.04.2026

  • 11 Ония с фордо

    1 1 Отговор
    Вертял съм се при скорост 90 на магистрала като на въртележка в лунатарк с гуми регенерат с над 4 ми грайфер . От тогава никакъв компромис с гуми и скорост.

    13:26 19.04.2026

  • 12 Дидо

    3 0 Отговор
    С какви гуми си, съм съгласен напълно.
    Но и задкормилното устройство също е много голям фактор!

    15:43 19.04.2026

  • 13 оня с коня

    1 0 Отговор
    Проблемът е че Новите Маркови гуми ПОДЛЪГВАТ водача в дъждовно време внушавайки му излишно самочувствие,след което той престава да кара със СЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ.

    22:14 19.04.2026