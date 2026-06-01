ИПБ: България няма нужда от поредното правителство, което обещава и се снишава

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира за критична точка на пречупване по българските пътища: "Към 31 май 2026 г. черната статистика отчете 168 загинали(с 25 повече спрямо същия период на 2025 г.) и 2841 тежко ранени.
Само за последния месец май труповете на пътя са с 7 повече – най-кървавият месец от началото на годината. Тези цифри са директно наследство от системния провал и неадекватните законодателни, наказателни и инфраструктурни мерки на кабинета "Желязков". Правителството на Росен Желязков беше официално предупредено от ИПБ, че политиките му ще донесат само нови жертви – прогноза, която днес се потвърждава с кръв."
Ето какво допълват от ИПБ:
Време е за разликата.
Новото правителство управлява от близо месец. Напълно ясно е, че то не е авторът на този хаос. Но също толкова ясно е, че до този момент новото управление показва само едно: опасно затишие пред провала.
Обявиха пътната безопасност за свой приоритет, но до сега това намерение не е подкрепено с нито едно конкретно действие. Вместо реформи, чуваме добре познатото и износено клише на вътрешния министър Иван Демерджиев, че „полицаите се вадят от храстите“.
Точно с тези фрази и с този празен пиар се провалиха поредица от правителства преди. Реалността доказва, че полицейският контрол сам по себе си е безполезен.
Порочният 12-месечен кръг на българската политика:
България е заложник на абсурдна и повтаряща се закономерност:
1. Институциите спят, докато статистиката тихо расте.
2. Случва се тежка катастрофа с голям обществен отзвук (загинал журналист, политик, дете или масова трагедия).
3. Държавата имитира дейност – извънредни мерки, показни проверки и шумна репресия пред камерите.
4. Общественият натиск отслабва и всичко се връща към завареното положение.
Този цикъл се повтаря на всеки 12 до 18 месеца. Ако новото правителство продължи по утъпкания път на своите предшественици, следващата голяма трагедия на пътя е въпрос на седмици.
Предизвикателството на ИПБ:
България няма нужда от поредното правителство, което обещава и се снишава. Нуждаем се от лидер, който да спре войната по пътищата с реални действия, а не с лозунги.
Възможността за промяна е изцяло във в ръце на премиера Румен Радев .
Очакваме действия.
1 Минавам с 200
2 Аман, аман вече
3 айдебе
4 Анонимен
5 ДрайвингПлежър
Прекалено много пари се въртят в схемата с "контрола", за да бъде променена схемата!
Прекалено много хора се хранят от джоба на драгия шофьор, че той да бъде оставен на спокойствие да си кара и да му се създадат условия да кара!
Днес на пътя най-опасната среща остава срещата със служителите на МВР, а не с джигитите!
10:14 01.06.2026
6 Военна диктатура
7 Иван Грозни
8 Тези от ОПТ
До коментар #1 от "Минавам с 200":От коя хижа са?
9 Честита "промяна" (поредната)
10 то си е нормално . има закономерност
11 Тунтун
12 БПИ
13 Проверки на мпс-та
А хвърчащите всяка вечер по софийските булеварди и особено по южната дъга на околовръстното между детелината на Цариградско и колелото на Герман двуколесни и расови четириколесни които всяка вечер си правят гонката остават не чути и не видяни от КАТ.
10:32 01.06.2026
15 Тринога с лазер
До коментар #8 от "Тези от ОПТ":Из горите има много хижи, а някъде и с по сто хижи на едно място.
10:34 01.06.2026
16 Попов
17 Факт
18 Нали сме прогресивни?
19 оня с коня
20 ТИР
21 Факт
До коментар #11 от "Тунтун":Това е просто име без съдържание, може и университет да го кръстят
22 МП4
23 име
24 Ве съм ПБ
Вината е на народа, че няма култура, а правителството е производно от народа.
25 Панчев
До коментар #23 от "име":Наскоро дядка ме засече. Обясних му, че така не се кара, отговорът му беше: "Ти не ме учи, как се кара, знаеш ли, колко категории имам."
Дядката си е карал курсовете при Бай Тошо.
26 Ха ха
До коментар #6 от "Военна диктатура":От военни диктатури държавите само фалират. Пример Африка, Латино Америка и други.
27 Бай Хой
28 Тоя гербаджииски институт
29 Джихади Йово
