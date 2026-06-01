ИПБ: България няма нужда от поредното правителство, което обещава и се снишава

1 Юни, 2026 10:03 2 031 29

България е заложник на абсурдна и повтаряща се закономерност, алармират от Института

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира за критична точка на пречупване по българските пътища: "Към 31 май 2026 г. черната статистика отчете 168 загинали(с 25 повече спрямо същия период на 2025 г.) и 2841 тежко ранени.

Само за последния месец май труповете на пътя са с 7 повече – най-кървавият месец от началото на годината. Тези цифри са директно наследство от системния провал и неадекватните законодателни, наказателни и инфраструктурни мерки на кабинета "Желязков". Правителството на Росен Желязков беше официално предупредено от ИПБ, че политиките му ще донесат само нови жертви – прогноза, която днес се потвърждава с кръв."

Ето какво допълват от ИПБ:

Време е за разликата.

Новото правителство управлява от близо месец. Напълно ясно е, че то не е авторът на този хаос. Но също толкова ясно е, че до този момент новото управление показва само едно: опасно затишие пред провала.

Обявиха пътната безопасност за свой приоритет, но до сега това намерение не е подкрепено с нито едно конкретно действие. Вместо реформи, чуваме добре познатото и износено клише на вътрешния министър Иван Демерджиев, че „полицаите се вадят от храстите“.

Точно с тези фрази и с този празен пиар се провалиха поредица от правителства преди. Реалността доказва, че полицейският контрол сам по себе си е безполезен.

Порочният 12-месечен кръг на българската политика:

България е заложник на абсурдна и повтаряща се закономерност:

1. Институциите спят, докато статистиката тихо расте.

2. Случва се тежка катастрофа с голям обществен отзвук (загинал журналист, политик, дете или масова трагедия).

3. Държавата имитира дейност – извънредни мерки, показни проверки и шумна репресия пред камерите.

4. Общественият натиск отслабва и всичко се връща към завареното положение.

Този цикъл се повтаря на всеки 12 до 18 месеца. Ако новото правителство продължи по утъпкания път на своите предшественици, следващата голяма трагедия на пътя е въпрос на седмици.

Предизвикателството на ИПБ:

България няма нужда от поредното правителство, което обещава и се снишава. Нуждаем се от лидер, който да спре войната по пътищата с реални действия, а не с лозунги.

Възможността за промяна е изцяло във в ръце на премиера Румен Радев .

Очакваме действия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минавам с 200

    13 3 Отговор
    До края на юни, могат да закръглят жертвите на двеста.

    Коментиран от #8

    10:10 01.06.2026

  • 2 Аман, аман вече

    21 4 Отговор
    Пак ли ревете да вдигат глобите? Подобно на лекарите по време на ковида и вие доста се поувлякохте по нашата безопасност. Актове, фишове и ваксини му е майката...Овчи народ сме че не сме ви тричали още.

    10:10 01.06.2026

  • 3 айдебе

    20 0 Отговор
    тази статия е писана от ниските етажи на опг мвр и прокуратура

    10:14 01.06.2026

  • 4 Анонимен

    19 0 Отговор
    Пътища трябват!

    10:14 01.06.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    Драгия шофьор трябва да знае, че ПРОМЯНА НЯМА ДА ИМА!
    Прекалено много пари се въртят в схемата с "контрола", за да бъде променена схемата!
    Прекалено много хора се хранят от джоба на драгия шофьор, че той да бъде оставен на спокойствие да си кара и да му се създадат условия да кара!

    Днес на пътя най-опасната среща остава срещата със служителите на МВР, а не с джигитите!

    10:14 01.06.2026

  • 6 Военна диктатура

    15 3 Отговор
    Ето това е решението. Рестарт на държавата. Мръсната кръв трябва да изтече. Турци и гърци минаха по тоя път вече.

    Коментиран от #26

    10:16 01.06.2026

  • 7 Иван Грозни

    6 3 Отговор
    А Радев очаква от вас даго потрепяте постоянно с всички правамощия които имате, а не само бля-бля какъвто вие метода на работа.

    10:16 01.06.2026

  • 8 Тези от ОПТ

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Минавам с 200":

    От коя хижа са?

    Коментиран от #15

    10:17 01.06.2026

  • 9 Честита "промяна" (поредната)

    6 15 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    10:20 01.06.2026

  • 10 то си е нормално . има закономерност

    5 3 Отговор
    за година населението е станало по оязвимо . да се погледнат жертвите . Лежал на пътя през нощта и го сгазили . карал каруца през жп прелез и го бутнал влак . пресичал напреко магистралата . и го сгазили . навлязал в насрещното и се тряснал в камьон . кой от кой по пропаднал , обеднял , скитник , а има и с тротинетки . един с тротинетка го бутнала кола . една на пешеходна пътека . един дядо на слизане от трамвая . помел го камьон . самите жертви са в групи дето са по уязвими . аз не карам каруца . не лежа през ноща на платното .

    10:24 01.06.2026

  • 11 Тунтун

    14 0 Отговор
    Това може да го каже всеки шофьор, без да е "Институт"! Един ред няма за това какви мерки се предлагат?!?!

    Коментиран от #21

    10:26 01.06.2026

  • 12 БПИ

    10 2 Отговор
    България няма нужда от ИПБ!

    10:28 01.06.2026

  • 13 Проверки на мпс-та

    12 0 Отговор
    за пожарогасители защото някои си пълни гушката от продажбата и пълненето им ........респективно заверката и без пълнене.
    А хвърчащите всяка вечер по софийските булеварди и особено по южната дъга на околовръстното между детелината на Цариградско и колелото на Герман двуколесни и расови четириколесни които всяка вечер си правят гонката остават не чути и не видяни от КАТ.

    10:32 01.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тринога с лазер

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тези от ОПТ":

    Из горите има много хижи, а някъде и с по сто хижи на едно място.

    10:34 01.06.2026

  • 16 Попов

    7 0 Отговор
    Трябва да се разбие това корумпирано гнездо на герберасти.

    10:41 01.06.2026

  • 17 Факт

    1 1 Отговор
    Тая дебланка не смее да се покаже

    10:43 01.06.2026

  • 18 Нали сме прогресивни?

    1 5 Отговор
    Ето - отбелязваме прогрес! Даже жертвите ни са повече от тези при Желязков. Няма да тормозите нашето МВР! След изборите, които минаха перфектно, колегите имат нужда от почивка.

    10:44 01.06.2026

  • 19 оня с коня

    4 0 Отговор
    Институтът за пътна безопасност обвинява Правителството на Желязков че Политиката му ще донесе само жертви.А ще посочили ИПБ С коя част ОТ ВЪПРОСНАТА "ПОЛИТИКА" не е било съгласно?Не посочва,защото НЕ МОЖЕ.А защо тогава се Произнася?Ами за покаже че съществува и следователно Персоналът заслужава Заплати!

    10:45 01.06.2026

  • 20 ТИР

    9 1 Отговор
    Никой неможе да ме убеди че поставяне камери на ограничения 20 ,30 ,40 е борба с джигитите или намаляване на ПТП,,

    10:45 01.06.2026

  • 21 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тунтун":

    Това е просто име без съдържание, може и университет да го кръстят

    10:46 01.06.2026

  • 22 МП4

    6 1 Отговор
    Пътищата са глобалния проблем. Две прави отсечки нямаме и 5 км път на който да няма 7 различни вида асфалт , да не говорим за кратерите , дупките. Що няма 4 лентови пътища , широки да видим ще правят ли челки , ще изкачат ли животни ще се образуват ли локви . . Ние пътища нямаме къде да ходим те за мпс-тата говорят. И 2000 триноги сложете и 5000 знака наппавете тинята по която капаме няма да се промени , а онези семкаджии в новите патрулки само ще описват жертвите и обедната ще муат кебапчета . В много грозна държава живеем , А и народа изтрещя !!

    10:48 01.06.2026

  • 23 име

    4 0 Отговор
    Провала не е само на желязков, а на всички преди него, поне 20г назад. Причината за повечето загинали е, че все повече хора, които не трябва да имат книжка и кола, си купуват книжка и кола. За мен в основата стои образованието. И колкопо повече млади и функционално неграмотни излизат на пътя, толкова повече ще стават загиналите.

    Коментиран от #25

    10:49 01.06.2026

  • 24 Ве съм ПБ

    4 0 Отговор
    Не правителството е винавно, че народът е пpocт, неук, невежа, нагъл, агресивен и невъзпитан.
    Вината е на народа, че няма култура, а правителството е производно от народа.

    10:52 01.06.2026

  • 25 Панчев

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Наскоро дядка ме засече. Обясних му, че така не се кара, отговорът му беше: "Ти не ме учи, как се кара, знаеш ли, колко категории имам."
    Дядката си е карал курсовете при Бай Тошо.

    10:55 01.06.2026

  • 26 Ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Военна диктатура":

    От военни диктатури държавите само фалират. Пример Африка, Латино Америка и други.

    10:57 01.06.2026

  • 27 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Първо няма пътища ,тия ,,вълни,,осеяни с дупки не е са пътища даже магистралата Тракия на места в дясната лента не може да се кара с повече от 60 км /ч,повечето водачи не спазват знаци за ограничение на скоростта с много знаци са поставени не където трябва и спъват трафика или слаб вече трафик и ограничение на две и повече ленти....А кога ще махнете табелите за ремонт преди Костенец повече от 4-5 г. Стоят на магистралата а ремонт няма а ограничение има ?!?!?! И накрая магистралата не е полигон за тестване на новозакупената каруца колко вдига....

    10:58 01.06.2026

  • 28 Тоя гербаджииски институт

    1 0 Отговор
    Е за ликвидация , само хранилкаджии парашутисти.

    11:00 01.06.2026

  • 29 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    Аз така и така си карам бавно, но такива прикрити камери много обичам да ги стрелям с въздушния пищак :DD

    11:29 01.06.2026

