Разкриха сериозен проблем с Apple Maps в Европа

Apple Maps в момента преминава през труден период, тъй като потребители от цял свят съобщават за досаден технически проблем, който нарушава една от най-основните функции на приложението. Все повече шофьори в района на Далас-Форт Уърт и в Централна Европа се обръщат към социалните мрежи, за да се оплачат, че приложението постоянно игнорира настройката „Избягвай пътища с такса“. Въпреки че опцията е активирана, навигационният механизъм според съобщенията „тайно“ пренасочва потребителите към платени магистрали, често ги подканя да преминат към път с такса и след това го прави автоматично, дори и след като потребителят избере „Не“.

Разочарованието се усилва от възприеманото мълчание на Apple по въпроса, като някои потребители отбелязват, че това „досадно“ поведение продължава вече няколко месеца, въпреки многобройните сигнали за обратна връзка. Макар някои да предлагат ръчното активиране на „Избягване на магистрали“ като временно решение, това често води до прекалено дълго пътуване през жилищни райони. Тази липса на надеждност идва в особено деликатен момент за Apple, тъй като компанията се готви да въведе локални реклами в платформата това лято.

Започвайки с предстоящата актуализация на iOS 26.5, Apple официално ще пусне реклами в търсенето в Apple Maps за потребители в САЩ и Канада. Фирмите ще могат да наддават за челни позиции в резултатите от търсенето и да се появяват в горната част на новата секция „Предложени места“, която ще показва препоръки въз основа на популярни места в близост и скорошна история на търсене. Въпреки че Apple подчертава, че тези реклами ще бъдат ясно обозначени и няма да са свързани с Apple акаунта на потребителя, за да се защити неприкосновеността на личния живот, моментът на пускането им предизвика критики от потребители, които смятат, че основната навигационна логика на приложението трябва да бъде усъвършенствана, преди да се пристъпи към по-нататъшното му монетизиране.

Собствената висококачествена преработка на Apple, Detailed City Experience (DCE), продължава бавното си глобално разширяване. Докато Милано стана първият италиански град, който получи актуализацията през януари 2026 г., а в Мелбърн през февруари беше добавен специализиран 3D модел на пистата „Албърт Парк“, големи части от света остават на стандартната карта. Към април, DCE е достъпна само в 35 града в 12 държави. С наближаването на WWDC 2026 на 8 юни, технологичният свят очаква да види дали Apple ще обяви по-агресивен план за своите иммерсивни карти или фокусът ще остане върху спорните нови източници на рекламни приходи.