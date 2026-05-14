Рубио с остри критики към властта в Куба и нови предупреждения за санкции

Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио отправи нови остри обвинения срещу правителството на Куба, като заяви, че страната е „контролирана от компания, собственост на генерали от армията“, съобщи испанската агенция ЕФЕ, предава БТА.

В интервю за телевизия Фокс Нюз Рубио твърди, че значителна част от богатството в Куба е концентрирано в ръцете на военни среди, които управляват ключови икономически структури. По думите му обикновените граждани живеят в крайна бедност, докато свързани с армията компании разполагат с активи за милиарди долари.

Коментарите идват на фона на нови американски санкции срещу кубинския конгломерат Grupo de Administración Empresarial S.A.. Според Вашингтон мерките целят да ограничат достъпа на кубинските власти до икономически ресурси и са част от по-широката стратегия за натиск върху Хавана.

Рубио заяви, че предприетите действия са насочени към защита на националната сигурност на САЩ и към ограничаване на достъпа на кубинските военни структури до „незаконни финансови потоци“. Той определи Куба като държава, която е използвана като платформа за различни външнополитически и разузнавателни дейности.

Държавният секретар предупреди, че е възможно въвеждането на допълнителни санкции в следващите седмици и месеци, като част от продължаващата политика на натиск.

По данни на американския Държавен департамент въпросният конгломерат контролира значителна част от икономическата активност в страната, което според Вашингтон засилва влиянието на управляващите структури върху икономиката.

На 1 май президентът на Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за разширяване на санкциите срещу Куба, включително спрямо чуждестранни компании, които поддържат бизнес отношения с Хавана, особено в стратегически сектори като енергетика, сигурност и финанси.

Мерките се вписват в по-широката линия на засилен натиск от страна на Вашингтон, включително ограничения върху енергийни доставки и предупреждения за възможни военни действия в Карибския регион.