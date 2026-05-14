Рубио с остри критики към властта в Куба и нови предупреждения за санкции

14 Май, 2026 11:28 1 314 25

Вашингтон засилва натиска върху Хавана, като обвинява военни структури в контрол над икономиката

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио отправи нови остри обвинения срещу правителството на Куба, като заяви, че страната е „контролирана от компания, собственост на генерали от армията“, съобщи испанската агенция ЕФЕ, предава БТА.

В интервю за телевизия Фокс Нюз Рубио твърди, че значителна част от богатството в Куба е концентрирано в ръцете на военни среди, които управляват ключови икономически структури. По думите му обикновените граждани живеят в крайна бедност, докато свързани с армията компании разполагат с активи за милиарди долари.

Коментарите идват на фона на нови американски санкции срещу кубинския конгломерат Grupo de Administración Empresarial S.A.. Според Вашингтон мерките целят да ограничат достъпа на кубинските власти до икономически ресурси и са част от по-широката стратегия за натиск върху Хавана.

Рубио заяви, че предприетите действия са насочени към защита на националната сигурност на САЩ и към ограничаване на достъпа на кубинските военни структури до „незаконни финансови потоци“. Той определи Куба като държава, която е използвана като платформа за различни външнополитически и разузнавателни дейности.

Държавният секретар предупреди, че е възможно въвеждането на допълнителни санкции в следващите седмици и месеци, като част от продължаващата политика на натиск.

По данни на американския Държавен департамент въпросният конгломерат контролира значителна част от икономическата активност в страната, което според Вашингтон засилва влиянието на управляващите структури върху икономиката.

На 1 май президентът на Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за разширяване на санкциите срещу Куба, включително спрямо чуждестранни компании, които поддържат бизнес отношения с Хавана, особено в стратегически сектори като енергетика, сигурност и финанси.

Мерките се вписват в по-широката линия на засилен натиск от страна на Вашингтон, включително ограничения върху енергийни доставки и предупреждения за възможни военни действия в Карибския регион.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Пресата в САЩ коментира унижението на Тръмп в Китай.

    Коментиран от #20

    11:33 14.05.2026

  • 2 гост

    6 30 Отговор
    Хавай....Куба идентични острови около САЩ..къде е сега единият и къде другият...трябва да си кьорав за да не видиш разликата.как е при капитализма и как при комунизма..Отделно като знаеш кой е твоят съсед и е трябвало навреме да си определиш политиката..

    Коментиран от #10, #11, #22

    11:33 14.05.2026

  • 3 Овчар

    25 3 Отговор
    Критиките на този сопол вече никой не ги взима на сериозно..!

    11:34 14.05.2026

  • 4 Отстрани

    26 3 Отговор
    Тоя Рубио описва по-скоро ситуацията в САЩ, а не в Куба.
    В САЩ властта е в ръцете на еврейска милитаризирана олигархия от обкръжението на диктатора Тръмп , разпалваща войни и пиратстваща и плячкосваща по целия свят. Набутал е във властта цялото си семейство , което не спира да печели от спекула на борсата със съдействието на Тръмп.
    В същото време милиони американци живеят на купони и по улиците в нищета.
    Рубио по-добре да се скрие с празните си приказки.

    11:38 14.05.2026

  • 5 Рубио ми е

    12 2 Отговор
    Белязания

    11:41 14.05.2026

  • 6 Фейк - либераст

    20 2 Отговор
    - Защо Тръмп дава интервюта през 10 минути?
    - Защото за 10 минути забравя какво е казал и изтръмпва поредния тръмпизъм!

    11:42 14.05.2026

  • 7 азз

    17 3 Отговор
    Какво ви влиза в работата как работи независима държава ??? Навремето изтребихте местното индианско население,до скоро още държахте чернокожи роби,сега тръгнали да разказват на света що е демокрация....

    Коментиран от #8

    11:44 14.05.2026

  • 8 хмммм

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "азз":

    Няма независима комунистическа държава. Комунизъм значи зависимост.

    Коментиран от #14

    11:48 14.05.2026

  • 9 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Место да помогнат се чудят как да...../ Един умира друг му го за+вира/

    11:49 14.05.2026

  • 10 Хаваи никога

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    не е бил под санкциите на САЩ.Става 50 -я щат на САЩ през август 1959 г.

    11:50 14.05.2026

  • 11 не може да бъде

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Тази разлика се дължи преди всичко на изключително срамните позорни н безчовечни действия на САЩ вече 60 г!?.Вече 60 г.Куба е фронтова държава заради действията на САЩ -и въпреки всичко -издържа!?Главният въпрос е -какво толкова лошо са направили кубинците на САЩ за да предприемат американците такива действия!?Като човек запознат частично с проблема ще кажа -просто са искали да живеят като хора!?Фидел Ккастро направи от всички кубинци хора -да имат образование медицинско обслужване нормална работа!?При Фулхенсио Батиста американската марионетка Куба е просто един бардак - пълна неграмотност за около 75% от населението проституция американската мафия командва хотелиерството и шоу бизнеса а производството на кубинската захар се контролира от американски фирми и се изнася на безценица в САЩ?Фидел Кастро и неговите съратници просто са искали да променят това -никакъв комунизъм !? -и са получили категоричен отказ от САЩ!?И сега имаме това което имаме!?

    Коментиран от #25

    11:55 14.05.2026

  • 12 Отреазвяващ

    18 4 Отговор
    Не разбирам какво го интересува Нарко-Марко,кой как и защо управлява Куба!Да си гледат тяхната копанка!

    Коментиран от #23

    12:04 14.05.2026

  • 13 604

    16 1 Отговор
    Краварите мястото им е в обора..и там са се запътили..колкот и да драпат само показват колко са зле и въпреки пърфюмите си смърдят на тор!

    12:15 14.05.2026

  • 14 604

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    Я съ скрий ве къв си що си не решаваш ти нито идолите ти кой къв що и как...краварника освен дъ смърди за друго не става!

    12:19 14.05.2026

  • 15 Комунист

    4 15 Отговор
    Където дойдеме настъпва мизерия и фалит на държавата.Това се случи в СССР и целият соц.конц.лагер.
    Останаха гладните хора в Куба и С.Корея.
    Куба хората излязоха на протест с празни тенджери и викове за оставка.Ако ни нямаше нас комунистите и Фидел днес Куба щеше да бъде процъфтяващ остров.
    Дай Боже скорошно освобождаване от безбожните терористи-комунисти.

    Коментиран от #24

    12:26 14.05.2026

  • 16 Прав е Марко!

    3 16 Отговор
    Не със санкции срещу комунистите в Куба, а с въоръжена намеса Доналд Трръмп ще ликвидира военния комунизъм в Куба.

    Коментиран от #19

    12:31 14.05.2026

  • 17 САЩ действат като змия удушвач

    15 4 Отговор
    Каква заплаха е Куба за националната сигурност на САЩ???

    12:32 14.05.2026

  • 18 Боко

    8 0 Отговор
    Мазен, крадлив БОКЛУК🤮💩👌

    12:45 14.05.2026

  • 19 Боко

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Прав е Марко!":

    Да ти порим ауспухнатаМАМА ДО НАС💩ране💩💩💩👌

    12:46 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тоя се меси

    9 0 Отговор
    навсякъде все някой му е крив ще си замине и той някой ден заедно с Тръмпи

    13:00 14.05.2026

  • 22 Луд с картечница

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Куба , Иран и Северна Корея са под санкции над 50 г.ако твоите идоли сащисаните са под санкция само Една година ще са в небитието.

    13:43 14.05.2026

  • 23 Картаген

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Отреазвяващ":

    Всеки държавен ръководител , който не е назначен лично от тях ,го обявяват за заплаха за националната сигурност и започват санкции.Ако пък държавата,не дай си Боже , има природни ресурси,направо я нападат и разграбват.
    Такава им е политиката.

    14:16 14.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "не може да бъде":

    На Марко Рубио родителите са избягали от Батиста в САЩ !

    15:47 14.05.2026