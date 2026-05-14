Рубио с остри критики към властта в Куба и нови предупреждения за санкции

Държавният секретар на Съединените американски щати Марко Рубио отправи нови остри обвинения срещу правителството на Куба, като заяви, че страната е „контролирана от компания, собственост на генерали от армията“, съобщи испанската агенция ЕФЕ, предава БТА.
В интервю за телевизия Фокс Нюз Рубио твърди, че значителна част от богатството в Куба е концентрирано в ръцете на военни среди, които управляват ключови икономически структури. По думите му обикновените граждани живеят в крайна бедност, докато свързани с армията компании разполагат с активи за милиарди долари.
Коментарите идват на фона на нови американски санкции срещу кубинския конгломерат Grupo de Administración Empresarial S.A.. Според Вашингтон мерките целят да ограничат достъпа на кубинските власти до икономически ресурси и са част от по-широката стратегия за натиск върху Хавана.
Рубио заяви, че предприетите действия са насочени към защита на националната сигурност на САЩ и към ограничаване на достъпа на кубинските военни структури до „незаконни финансови потоци“. Той определи Куба като държава, която е използвана като платформа за различни външнополитически и разузнавателни дейности.
Държавният секретар предупреди, че е възможно въвеждането на допълнителни санкции в следващите седмици и месеци, като част от продължаващата политика на натиск.
По данни на американския Държавен департамент въпросният конгломерат контролира значителна част от икономическата активност в страната, което според Вашингтон засилва влиянието на управляващите структури върху икономиката.
На 1 май президентът на Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за разширяване на санкциите срещу Куба, включително спрямо чуждестранни компании, които поддържат бизнес отношения с Хавана, особено в стратегически сектори като енергетика, сигурност и финанси.
Мерките се вписват в по-широката линия на засилен натиск от страна на Вашингтон, включително ограничения върху енергийни доставки и предупреждения за възможни военни действия в Карибския регион.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
11:33 14.05.2026
2 гост
Коментиран от #10, #11, #22
11:33 14.05.2026
3 Овчар
11:34 14.05.2026
4 Отстрани
В САЩ властта е в ръцете на еврейска милитаризирана олигархия от обкръжението на диктатора Тръмп , разпалваща войни и пиратстваща и плячкосваща по целия свят. Набутал е във властта цялото си семейство , което не спира да печели от спекула на борсата със съдействието на Тръмп.
В същото време милиони американци живеят на купони и по улиците в нищета.
Рубио по-добре да се скрие с празните си приказки.
11:38 14.05.2026
5 Рубио ми е
11:41 14.05.2026
6 Фейк - либераст
- Защото за 10 минути забравя какво е казал и изтръмпва поредния тръмпизъм!
11:42 14.05.2026
7 азз
Коментиран от #8
11:44 14.05.2026
8 хмммм
До коментар #7 от "азз":Няма независима комунистическа държава. Комунизъм значи зависимост.
Коментиран от #14
11:48 14.05.2026
9 Хасковски каунь
11:49 14.05.2026
10 Хаваи никога
До коментар #2 от "гост":не е бил под санкциите на САЩ.Става 50 -я щат на САЩ през август 1959 г.
11:50 14.05.2026
11 не може да бъде
До коментар #2 от "гост":Тази разлика се дължи преди всичко на изключително срамните позорни н безчовечни действия на САЩ вече 60 г!?.Вече 60 г.Куба е фронтова държава заради действията на САЩ -и въпреки всичко -издържа!?Главният въпрос е -какво толкова лошо са направили кубинците на САЩ за да предприемат американците такива действия!?Като човек запознат частично с проблема ще кажа -просто са искали да живеят като хора!?Фидел Ккастро направи от всички кубинци хора -да имат образование медицинско обслужване нормална работа!?При Фулхенсио Батиста американската марионетка Куба е просто един бардак - пълна неграмотност за около 75% от населението проституция американската мафия командва хотелиерството и шоу бизнеса а производството на кубинската захар се контролира от американски фирми и се изнася на безценица в САЩ?Фидел Кастро и неговите съратници просто са искали да променят това -никакъв комунизъм !? -и са получили категоричен отказ от САЩ!?И сега имаме това което имаме!?
Коментиран от #25
11:55 14.05.2026
12 Отреазвяващ
Коментиран от #23
12:04 14.05.2026
13 604
12:15 14.05.2026
14 604
До коментар #8 от "хмммм":Я съ скрий ве къв си що си не решаваш ти нито идолите ти кой къв що и как...краварника освен дъ смърди за друго не става!
12:19 14.05.2026
15 Комунист
Останаха гладните хора в Куба и С.Корея.
Куба хората излязоха на протест с празни тенджери и викове за оставка.Ако ни нямаше нас комунистите и Фидел днес Куба щеше да бъде процъфтяващ остров.
Дай Боже скорошно освобождаване от безбожните терористи-комунисти.
Коментиран от #24
12:26 14.05.2026
16 Прав е Марко!
Коментиран от #19
12:31 14.05.2026
17 САЩ действат като змия удушвач
12:32 14.05.2026
18 Боко
12:45 14.05.2026
19 Боко
До коментар #16 от "Прав е Марко!":Да ти порим ауспухнатаМАМА ДО НАС💩ране💩💩💩👌
12:46 14.05.2026
21 Тоя се меси
13:00 14.05.2026
22 Луд с картечница
До коментар #2 от "гост":Куба , Иран и Северна Корея са под санкции над 50 г.ако твоите идоли сащисаните са под санкция само Една година ще са в небитието.
13:43 14.05.2026
23 Картаген
До коментар #12 от "Отреазвяващ":Всеки държавен ръководител , който не е назначен лично от тях ,го обявяват за заплаха за националната сигурност и започват санкции.Ако пък държавата,не дай си Боже , има природни ресурси,направо я нападат и разграбват.
Такава им е политиката.
14:16 14.05.2026
25 Атина Палада
До коментар #11 от "не може да бъде":На Марко Рубио родителите са избягали от Батиста в САЩ !
15:47 14.05.2026