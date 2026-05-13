Британската летяща кола иска да промени правилата в небето

Лондонският технологичен сектор буквално се готви за излитане, след като стартъпът AltoVolo обяви началото на работата по пълномащабния прототип на своя амбициозен проект Sigma. След като умаленото копие в мащаб 1:4 премина успешно през всички изпитания в небето, инженерите са готови да вдъхнат живот на реалния модел. Sigma не е просто поредното летящо средство – създателите му го определят като първия в света хиперзвуков самолет за вертикално излитане и кацане, който е на крачка от официална сертификация.

Най-драстичната промяна в инженерната концепция идва след дълги часове в лабораторията: AltoVolo заменя капсулованите вентилатори с отворени ротори. Оказва се, че затворената система е била твърде тежка и тромава. С новото решение машината вече може да зависва във въздуха два пъти по-дълго, като същевременно става по-стабилна при накланяне. За да изстискат максимума от тази конфигурация, британците са разработили и собствени витла, които оставят стандартните търговски решения далеч назад в класацията.

Цифрите зад Sigma звучат като от филм за бъдещето. Двуместната машина разчита на хибридна електрическа система, която позволява преходи до 800 км със солидната скорост от 355 км/ч. Макар да тежи под тон, апаратът е проектиран да бъде изключително корав и безопасен. В случай на авария, на борда има балистичен парашут, а резервната двигателна система гарантира, че полетът ще продължи дори ако единият агрегат реши да се „пенсионира“ преждевременно. При това положение, шумът е с цели 80% по-нисък от този на конвенционален хеликоптер – истинска благодат за градските квартали.

Интересното е, че за да седнете зад щурвала, не е нужно да сте ас от военновъздушните сили. Професионалното оборудване е съчетано с интерфейс, достъпен и за любители, които могат да получат лиценз само след 25 часа обучение. Разбира се, за новобранците ще има ограничения – летене само при ясно време и през деня.

Ако всичко върви по план, до края на 2026 година ще видим готовия демонстрационен модел, който ще отвори вратите към серийното производство. Експертите вече потриват ръце, наричайки Sigma „първата истинска летяща кола“. Едно е сигурно – градският пейзаж е напът да се промени радикално и то много по-скоро, отколкото предполагахме.