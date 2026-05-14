Дилърът на покойния актьор Матю Пери влиза в затвора за две години

Снабдявалият с кетамин звездата от „Приятели“ Матю Пери бе осъден на две години ефективен затвор, предаде New York Times.

През 2024 г. Ерик Флеминг се призна за виновен в заговор за разпространение на кетамин и в разпространение на кетамин, довело до смърт.

„Все още не мога да повярвам. Това е кошмар, от който не мога да се събудя“, каза Флеминг в съда.

Въпреки че прокурорите заявиха, че насоките за определяне на присъдата предвиждат г-н Флеминг да получи присъда от 46 до 57 месеца, те пледираха за намаляване на присъдата, като заявиха в съдебните документи, че той бързо е поел отговорност за престъпленията си и се е съгласил да сътрудничи на правителственото разследване.

Г-н Флеминг е четвъртият от петимата обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери. Джасвин Санга, самопровъзгласилата се „кралица на кетамина“, която е снабдила Флеминг с лекарството, беше осъдена през април на 15 години затвор по същото дело.

Матю Пери, който играеше Чандлър Бинг в ситкома от 90-те години на миналия век „Приятели“, се бореше с наркотична и алкохолна зависимост в продължение на десетилетия. В седмиците преди да бъде намерен безжизнен в джакузи в дома си в Лос Анджелис, актьорът ставаше все по-зависим от кетамин.