Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Дилърът на покойния актьор Матю Пери влиза в затвора за две години

Дилърът на покойния актьор Матю Пери влиза в затвора за две години

14 Май, 2026 11:16 640 4

  • матю пери-
  • дилър-
  • ерик флеминг-
  • затвор-
  • кетамин

През 2024 г. Ерик Флеминг се призна за виновен в заговор за разпространение на кетамин

Дилърът на покойния актьор Матю Пери влиза в затвора за две години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Снабдявалият с кетамин звездата от „Приятели“ Матю Пери бе осъден на две години ефективен затвор, предаде New York Times.

През 2024 г. Ерик Флеминг се призна за виновен в заговор за разпространение на кетамин и в разпространение на кетамин, довело до смърт.

„Все още не мога да повярвам. Това е кошмар, от който не мога да се събудя“, каза Флеминг в съда.

Въпреки че прокурорите заявиха, че насоките за определяне на присъдата предвиждат г-н Флеминг да получи присъда от 46 до 57 месеца, те пледираха за намаляване на присъдата, като заявиха в съдебните документи, че той бързо е поел отговорност за престъпленията си и се е съгласил да сътрудничи на правителственото разследване.

Г-н Флеминг е четвъртият от петимата обвинени във връзка със смъртта на Матю Пери. Джасвин Санга, самопровъзгласилата се „кралица на кетамина“, която е снабдила Флеминг с лекарството, беше осъдена през април на 15 години затвор по същото дело.

Матю Пери, който играеше Чандлър Бинг в ситкома от 90-те години на миналия век „Приятели“, се бореше с наркотична и алкохолна зависимост в продължение на десетилетия. В седмиците преди да бъде намерен безжизнен в джакузи в дома си в Лос Анджелис, актьорът ставаше все по-зависим от кетамин.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Дилъра на Клоуна кога?

    11:17 14.05.2026

  • 2 Двойник

    1 0 Отговор
    Ми той Матю Пери си има двойник в България , в едно провинциално градче.

    11:34 14.05.2026

  • 3 Хайде сега...

    2 0 Отговор
    някой зорлем му е натикал кетамина на Матю Пери и алкохола също. Ако не беше този дрогдилър щеше да е друг.
    Между другото, не всички известни артисти са наркозависими. Доста от тях се занимават с благотворителна дейност. Матю вместо да си дава парите за кетамина, да беше нахранил няколко гладни африканчета...

    11:54 14.05.2026

  • 4 Дебеланата

    0 0 Отговор
    тва го казахте 20 пъти за последните 6 месеци.

    11:59 14.05.2026