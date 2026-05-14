Активисти в клетки протестираха пред парламента в защита на телетата

Протест срещу отглеждането на телета в клетки се състоя пред сградата на Народното събрание. Петиция, подписана от над 150 000 души ще бъде внесена в парламента.
Част от протестиращите са „заключени“ в символични клетки, като целта е да покажат колко пространство има едно животно, отглеждано при подобни условия. Демонстрантите носят фланелки с надписи „Невидими животни“ и държат снимки на телета.
Това е жестока практика, която се среща в кравефермите в България, телето веднага се откъсва от майката и се вкарва в такава изолационна клетка, то не мърда от нея в първите месеци от живота си. Големината на клетката е такава, че може само да се обърне вътре и да легне. Зад тази кауза заставаме не само организациите за защита на животните, а и най-големите организации от браншовия сектор, заяви председателят на УС на „Невидими животни“ Стефан Димитров.
„Телетата са високо социален вид, те прохождат почти веднага и като такива имат нужда да тичат, да подскачат, да играят едни с други. Вместо това те прекарват детство зад железни решетки или в бетонена килия“, обясни Димитров. Той бе категоричен, че това е жестокост, която няма място в XXI век. По думите му българите искат прогрес, като доказателство за това е фактът, че още в предходното Народно събрание бе внесена петиция с над 110 хиляди подписа с искане тази жестока практика да бъде прекратена.
Председателят на УС на „Невидими животни“ припомни, че тогава в комисия народните представители единодушно подкрепиха искането, но парламентарното време не стигна, за да се приемат нужните законодателни промени. „Сега тази петиция има 150 хиляди подписа и нашето очакване към новото Народно събрание е то да довърши започнатото, защото зад това искане се обединяваме не само организациите за защита на животните, но също така едни от най-големите и представителни развъдни и браншови организации, потребителски организации, ветеринарни лекари и специалисти“, добави той.
Димитров уточни, че през годините е разговарял със собствениците на десетки средни и големи български кравеферми, които са премахнали клетките за телета и са преминали към съвременен, хуманен начин на отглеждане. „И самите фермери ми казват - наистина по-здрави са телетата, по-добре се развиват, по-добре се чувстват, по-малко работа има за фермера и в крайна сметка и по-добри резултати“, сподели председателят на „Невидими животни“.
Попитан кои са европейските държави, които са прекратили отглеждането в клетки, той посочи, че това е тенденция, която всъщност върви в цял свят. „Даже в момента се обсъжда дори на ниво Европейски съюз (ЕС) такова законодателство. Това е също така препоръка от европейския орган за безопасност на храните. На практика във всички държави членки това е посоката, в която се върви, и България е в изключително добра позиция да направи тази стъпка, защото едва половината от телетата млечно направление в България се отглеждат в клетки към момента, а телетата маслодайно направление изобщо не се отглеждат в клетки, с което всъщност имаме голяма преднина пред повечето европейски държави“, каза още Димитров.
Стефан Димитров обясни и защо провеждат протестната акция с хора в клетки: „Избрахме да наредим клетки пред Народното събрание с по един човек вътре, за да покажем на практика как израстват една част от телетата в България и в какви условия. Това се опитва да го наподоби. Това са символични клетки, но истината е, че тези поддръжници тук, доброволци, които подкрепят каузата, ще прекарат едва няколко часа в тези клетки, докато телетата в България, които се отглеждат в клетки, не излизат от тези клетки месеци наред.“
2 Трол
11:13 14.05.2026
3 честен ционист
Коментиран от #6
11:14 14.05.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #32, #33
11:15 14.05.2026
6 Ганчо
До коментар #3 от "честен ционист":А не всички ционисти ли са злобни кучета като теб, или единствено ти?
Коментиран от #17
11:15 14.05.2026
7 Пич
11:16 14.05.2026
8 Наблюдател
11:16 14.05.2026
10 име
11:18 14.05.2026
11 ДрайвингПлежър
... интересно...
11:19 14.05.2026
13 Дзак
11:23 14.05.2026
14 хъхъ
11:25 14.05.2026
16 Огради и решетки
11:31 14.05.2026
18 бряааа
11:33 14.05.2026
19 Тия
11:34 14.05.2026
20 Странно
11:39 14.05.2026
21 ВенцЕслав Стефанов търбуха
11:42 14.05.2026
22 А стига бе.
Коментиран от #27
11:43 14.05.2026
23 Ха ха ха
11:44 14.05.2026
24 бат Данчо
11:45 14.05.2026
25 Така
До коментар #16 от "Огради и решетки":...не се възпитава дете, като му вменявате раздели и ревете пред него. Така ли всеки път ще му хленчете и после искате да стане мъж. Ще стане мамено синче и снаха ще ви доведе зет
11:49 14.05.2026
26 хмммм
11:50 14.05.2026
27 Друго...
До коментар #22 от "А стига бе.":... си е толупите, а шушо миго. Радвай им се, там са още ма първия ред един до един
11:52 14.05.2026
28 665
Коментиран от #50
11:52 14.05.2026
29 Манфред
11:53 14.05.2026
30 българин
11:54 14.05.2026
31 АГАТ а Кристи
И те търсят финансова ниша.
Що не ходят да ги пасат на село, ама от жълтите павета къде къде ще гушна повече финикиичетата
Коментиран от #52
11:57 14.05.2026
32 Един
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Може да го възстановите само в двора на руското посолство или си го издигнете някъде в Рашистан.
11:58 14.05.2026
33 А бе,
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Я си....най-близката роднина !
Можеш ли да дишаш под полата на "губернаторката" ???
11:59 14.05.2026
34 ккк
11:59 14.05.2026
35 Бгг
12:03 14.05.2026
36 Ти си
Незнам някой от тези професионални протестъри да е излязъл да протестира в подкрепа на Милан Димитров който 3 години лежа невинен енергия по затворите на Гърция и САЩ !
Ама така е за кучета , котки и телета се скача а за живи хора не - за тях пари няма ...
Коментиран от #47
12:06 14.05.2026
38 Ало Прованса
12:12 14.05.2026
39 В ей такива клетки
12:16 14.05.2026
40 Про стачка
12:18 14.05.2026
42 Луд Скайуокър
12:23 14.05.2026
43 нпо
12:30 14.05.2026
44 шекелке
До коментар #9 от "копейке":А къде е бучата?
12:34 14.05.2026
45 Прави сте
13:05 14.05.2026
47 Гост
До коментар #36 от "Ти си":Е,поне налко разнообразие,че аман от коткари и кучелюбци.
14:51 14.05.2026
48 Жбръц
15:32 14.05.2026
49 Единствен изход е ЕС и ЕК
15:44 14.05.2026
50 Японците и изобщо таза раса
До коментар #28 от "665":Нещо ме съмняват че не са читави.
15:51 14.05.2026
51 Производителите що за хора са
Протестиращите защо не протестират пред производителите на телета в Бг.
Това е морално етичен въпрос.
16:10 14.05.2026
52 Гинко
До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":Какво ти пречат протестиращите? Малко човещина излишна ли е към животинките? Поне да могат да се разхождат. Теб трябва да те затворят в клетка, оттам да коментираш!
17:34 14.05.2026