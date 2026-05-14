Активисти в клетки протестираха пред парламента в защита на телетата

14 Май, 2026 11:11 1 310 52

Петиция, подписана от над 150 000 души ще бъде внесена в парламента

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест срещу отглеждането на телета в клетки се състоя пред сградата на Народното събрание. Петиция, подписана от над 150 000 души ще бъде внесена в парламента.

Част от протестиращите са „заключени“ в символични клетки, като целта е да покажат колко пространство има едно животно, отглеждано при подобни условия. Демонстрантите носят фланелки с надписи „Невидими животни“ и държат снимки на телета.

Това е жестока практика, която се среща в кравефермите в България, телето веднага се откъсва от майката и се вкарва в такава изолационна клетка, то не мърда от нея в първите месеци от живота си. Големината на клетката е такава, че може само да се обърне вътре и да легне. Зад тази кауза заставаме не само организациите за защита на животните, а и най-големите организации от браншовия сектор, заяви председателят на УС на „Невидими животни“ Стефан Димитров.

„Телетата са високо социален вид, те прохождат почти веднага и като такива имат нужда да тичат, да подскачат, да играят едни с други. Вместо това те прекарват детство зад железни решетки или в бетонена килия“, обясни Димитров. Той бе категоричен, че това е жестокост, която няма място в XXI век. По думите му българите искат прогрес, като доказателство за това е фактът, че още в предходното Народно събрание бе внесена петиция с над 110 хиляди подписа с искане тази жестока практика да бъде прекратена.

Председателят на УС на „Невидими животни“ припомни, че тогава в комисия народните представители единодушно подкрепиха искането, но парламентарното време не стигна, за да се приемат нужните законодателни промени. „Сега тази петиция има 150 хиляди подписа и нашето очакване към новото Народно събрание е то да довърши започнатото, защото зад това искане се обединяваме не само организациите за защита на животните, но също така едни от най-големите и представителни развъдни и браншови организации, потребителски организации, ветеринарни лекари и специалисти“, добави той.

Димитров уточни, че през годините е разговарял със собствениците на десетки средни и големи български кравеферми, които са премахнали клетките за телета и са преминали към съвременен, хуманен начин на отглеждане. „И самите фермери ми казват - наистина по-здрави са телетата, по-добре се развиват, по-добре се чувстват, по-малко работа има за фермера и в крайна сметка и по-добри резултати“, сподели председателят на „Невидими животни“.

Попитан кои са европейските държави, които са прекратили отглеждането в клетки, той посочи, че това е тенденция, която всъщност върви в цял свят. „Даже в момента се обсъжда дори на ниво Европейски съюз (ЕС) такова законодателство. Това е също така препоръка от европейския орган за безопасност на храните. На практика във всички държави членки това е посоката, в която се върви, и България е в изключително добра позиция да направи тази стъпка, защото едва половината от телетата млечно направление в България се отглеждат в клетки към момента, а телетата маслодайно направление изобщо не се отглеждат в клетки, с което всъщност имаме голяма преднина пред повечето европейски държави“, каза още Димитров.

Стефан Димитров обясни и защо провеждат протестната акция с хора в клетки: „Избрахме да наредим клетки пред Народното събрание с по един човек вътре, за да покажем на практика как израстват една част от телетата в България и в какви условия. Това се опитва да го наподоби. Това са символични клетки, но истината е, че тези поддръжници тук, доброволци, които подкрепят каузата, ще прекарат едва няколко часа в тези клетки, докато телетата в България, които се отглеждат в клетки, не излизат от тези клетки месеци наред.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    34 7 Отговор
    Ами като ги пуснем свободно на "Герена", почват да чупят и да рушат.

    11:13 14.05.2026

  • 3 честен ционист

    16 14 Отговор
    Ганчо ще папка накрая протеинови барчета като във филма Snowpiercer 2013

    Коментиран от #6

    11:14 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    26 13 Отговор
    Пред столичната община има протест за възстановяване на Паметника на Съветската армия.

    Коментиран от #9, #32, #33

    11:15 14.05.2026

  • 6 Ганчо

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    А не всички ционисти ли са злобни кучета като теб, или единствено ти?

    Коментиран от #17

    11:15 14.05.2026

  • 7 Пич

    36 8 Отговор
    Хич да не ги вадят от клетките тези животни!!! Заради такива тъпи НПО гьонсурати месото ще изчезне от трапезата на човеците, и контрола чрез глад ще настане!!!

    11:16 14.05.2026

  • 8 Наблюдател

    46 6 Отговор
    По света биват убивани милиони невинни, жени и деца, но никой не плаща да протестираме. Гиди продажни мазнотии, гиди.

    11:16 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 име

    14 13 Отговор
    Това не е животновъдство, това си е мъчение за животните докато са уж живи, а ние ще ядем химия и ще продължаваме да се чудим що сме най-болните в ЕССР. Но пък кака Mърcyлка ни осигури договор с Меркосур, от където може свободно да си внасяме всякаква селскостопанска продукция, гледана и третирана със забранени за употреба в ЕССР препарати, така че съвеста дапни е чиста ;)

    11:18 14.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    20 6 Отговор
    Искате да кажете, че някви говеда се правили на телета?
    ... интересно...

    11:19 14.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дзак

    29 1 Отговор
    Нека да тичат на свобода! Но ливадите станаха фотоволтаични полета! Свободните от фотоволтаици пък са заградени с бодлива тел от Блекангъс.

    11:23 14.05.2026

  • 14 хъхъ

    28 2 Отговор
    Защо не протестират пред посолството на Израил?

    11:25 14.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Огради и решетки

    16 0 Отговор
    Кокошките ги пуснахме на свобода, време и телетата да освободимВъпросът е , че не ги виждаме , трудно вече някой се нагъррбва да гледа животни . Закрихме селата. След време ще еволюраме още повече и ще спрем да ги колим. Знае ли човек?Когато моя син тръгна първи клас , като го оставях в училище и се налагаше да се разделяме всеки път се разпалквах ,защото стоях пред оградата на училището и нямах достъп до детето ми. А той ми липсваше ужасно много ! От тогава мразя всички огради и решетки.

    Коментиран от #25

    11:31 14.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бряааа

    8 0 Отговор
    Не знаех, че в България имало телета. Ми да ги защитим, че сигурно не са много. Испанците също могат да прекратят оня грозен и гаден “спорт”.

    11:33 14.05.2026

  • 19 Тия

    17 0 Отговор
    Сороски и-ио-и дали са виждали теленца на живо и ако са млекодайни майките как да ги гледат бе т-па-и

    11:34 14.05.2026

  • 20 Странно

    16 0 Отговор
    Къде са тия телета,много рядко виждам телешко в магазините,веднъж имаше,беше все едно ям подметка,явно само за износ

    11:39 14.05.2026

  • 21 ВенцЕслав Стефанов търбуха

    12 1 Отговор
    Като ги пуснат трошат седалките на стадиона

    11:42 14.05.2026

  • 22 А стига бе.

    8 5 Отговор
    Вие вкарахте 130 говеда в парламентО за телетата плачете????

    Коментиран от #27

    11:43 14.05.2026

  • 23 Ха ха ха

    10 0 Отговор
    Не говоря конкретно, но самата дума активист ми е противна, заради цялата НПО-шка измет която отрови душите на няколко поколения млади хора и ги превърна в първосигнално полуидиоти. Четох че само в Ереван издействали над 6000 НПО-та. Представяте ли си какво тумори пося либералният идиотизъм и Сорос! Трябва незабавна и пълна забрана на тези тумори, на тяхното финансиране и на техния достъп до децата.Пазете децата си хора! На нас нищо не могат да ни направят, но тях ще превърнат в зомбита.Между другото думата зомби се пише със Z. Не е случайно, нали!

    11:44 14.05.2026

  • 24 бат Данчо

    13 1 Отговор
    Активисти /говеда/ в клетки протестираха пред парламента в защита на телетата...

    11:45 14.05.2026

  • 25 Така

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Огради и решетки":

    ...не се възпитава дете, като му вменявате раздели и ревете пред него. Така ли всеки път ще му хленчете и после искате да стане мъж. Ще стане мамено синче и снаха ще ви доведе зет

    11:49 14.05.2026

  • 26 хмммм

    8 2 Отговор
    Те не са хора, а телета. Пак някаква глупост, но щом управлява комунист - такива акции ще има много.

    11:50 14.05.2026

  • 27 Друго...

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "А стига бе.":

    ... си е толупите, а шушо миго. Радвай им се, там са още ма първия ред един до един

    11:52 14.05.2026

  • 28 665

    5 2 Отговор
    Грантаджийски пърформънс. В Япония не се занимават с клетки, а направо им режат сухожилията веднага след раждането. Обездвижването е ключово за т. нар. мраморно месо.

    Коментиран от #50

    11:52 14.05.2026

  • 29 Манфред

    6 2 Отговор
    Киите и урсулите в клетка.

    11:53 14.05.2026

  • 30 българин

    4 4 Отговор
    Това е най-важното, телетата, слама в очите на телетата довели това ялово правителство на власт. Борбата с олигархията е в пълна сила в краварниците, оборски тор е властта в тази държава.

    11:54 14.05.2026

  • 31 АГАТ а Кристи

    6 2 Отговор
    Браво на телетата !
    И те търсят финансова ниша.
    Що не ходят да ги пасат на село, ама от жълтите павета къде къде ще гушна повече финикиичетата

    Коментиран от #52

    11:57 14.05.2026

  • 32 Един

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Може да го възстановите само в двора на руското посолство или си го издигнете някъде в Рашистан.

    11:58 14.05.2026

  • 33 А бе,

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Я си....най-близката роднина !
    Можеш ли да дишаш под полата на "губернаторката" ???

    11:59 14.05.2026

  • 34 ккк

    6 0 Отговор
    а за хората в клетки, кокошките, патиците, гъските, рибите , насекомите Кога?

    11:59 14.05.2026

  • 35 Бгг

    8 1 Отговор
    България има много по важни проблеми от тия. То ние изчезваме те телетата не били свободни. Тия са платени подлоги.

    12:03 14.05.2026

  • 36 Ти си

    10 0 Отговор
    Само да попитам какво животновъдство имаме и за какви телета става въпрос при положение че телешкото и говедото у нас е от Аржентина , Чили и Бразилия ?Дори месото за запазената марка "Горнооряховски суджук" идва от Румъния .
    Незнам някой от тези професионални протестъри да е излязъл да протестира в подкрепа на Милан Димитров който 3 години лежа невинен енергия по затворите на Гърция и САЩ !
    Ама така е за кучета , котки и телета се скача а за живи хора не - за тях пари няма ...

    Коментиран от #47

    12:06 14.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ало Прованса

    9 1 Отговор
    що се не върнете по селата, да покажете нагледно, как се прави?

    12:12 14.05.2026

  • 39 В ей такива клетки

    7 0 Отговор
    трябва да затворят парламентарната група на ППЛГБД и всеки желаещ да ги бие с пръчка

    12:16 14.05.2026

  • 40 Про стачка

    7 0 Отговор
    Тоя в дясно на снимката наистина ли е бил там или е намонтиран ?

    12:18 14.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Луд Скайуокър

    6 1 Отговор
    Аааа , няма такива работи ,без никакви телета , крави и всякакви говеда направи да се затриват защото са вредни за климата ! Най-си е добре да се яде рафиниране протеим от свободни и щастливи брашняни червеи.

    12:23 14.05.2026

  • 43 нпо

    8 0 Отговор
    кучета и котки може,а прасета не може

    12:30 14.05.2026

  • 44 шекелке

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "копейке":

    А къде е бучата?

    12:34 14.05.2026

  • 45 Прави сте

    5 0 Отговор
    В такива клетки трябва да вкарат повечето депутати те много ще им прилягат

    13:05 14.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ти си":

    Е,поне налко разнообразие,че аман от коткари и кучелюбци.

    14:51 14.05.2026

  • 48 Жбръц

    0 1 Отговор
    Ще ги отглеждат в клетки,защото свободната паша умря заедно със социализма.Всички ливади,около селата,се оказаха по чудодеен начин,частна собственост.Е,как земеделски производители,решили да се занимават с животновъдство да ги отглеждат.Няма алтернатива,освен в обора.Но площите за обор са нищожни.Дали сеновал за фуража и смеските да изгради,дали за тях кошари..Много от нас първосигнално роптаят срещу МЕРКОСУР.Но Аржентина отглежда повече едър рогат добитък,от цяла Европа.И над 98% от животните са на свободна паша.От там,телешкото месо е в пъти по качествено,вкусно и здравословно от което и да е европейско.

    15:32 14.05.2026

  • 49 Единствен изход е ЕС и ЕК

    2 0 Отговор
    Да прекратят практиката , но то има много незаконни кланници и ние не знаем как се колят животните там. Като се има предвид че те са на едни наши сънародници не много хуманни.

    15:44 14.05.2026

  • 50 Японците и изобщо таза раса

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "665":

    Нещо ме съмняват че не са читави.

    15:51 14.05.2026

  • 51 Производителите що за хора са

    2 0 Отговор
    Предполагам че може да имат домашни любимци кучета и котки.
    Протестиращите защо не протестират пред производителите на телета в Бг.
    Това е морално етичен въпрос.

    16:10 14.05.2026

  • 52 Гинко

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "АГАТ а Кристи":

    Какво ти пречат протестиращите? Малко човещина излишна ли е към животинките? Поне да могат да се разхождат. Теб трябва да те затворят в клетка, оттам да коментираш!

    17:34 14.05.2026

