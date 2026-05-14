BYD на лов за автомобилни заводи в Европа

14 Май, 2026 11:20

Китайският гигант се готви да „окупира“ излишните мощности на Стария континент

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският гигант BYD официално превключи на най-висока предавка в амбициите си за Стария континент. Вместо да губи ценно време в изграждането на нови производствени халета „от нулата“, технологичният лидер е хвърлил око на пустеещите мощности на европейските автопроизводители. В момента компанията води интензивни преговори със Stellantis NV и други големи играчи, за да изкупи техните неизползвани фабрики в Италия и Франция, предава Bloomberg.

„Не сме се фокусирали само върху Stellantis – оглеждаме всяка свободна врата в Европа,“ сподели изпълнителният вицепрезидент на BYD, Стела Ли, по време на ключова конференция в Лондон. Стратегията е пределно ясна: директно навлизане в сърцето на европейската индустрия, за да се заобиколят логистичните главоболия и да се циментира присъствието на марката на местна почва. Уху, това определено ще разбърка картите в сектора!

Италия в момента е под „светлината на прожекторите“ като приоритетна дестинация за бъдещите сделки. Делегация от BYD вече е инспектирала няколко обекта, като особен интерес предизвиква заводът на Stellantis в Касино. Франция също е в списъка на желанията, привличайки китайците с апетитно ниските си цени на електроенергията. За разлика от много свои сънародници, BYD държи на пълния контрол и категорично отказва да влиза в сложни съвместни предприятия – те искат да бъдат господари в собствения си дом.

Парадоксално е, че докато Stellantis се опитва да спаси положението чрез партньорство с Leapmotor (планирайки производство в испанските заводи на Fiat и Peugeot), BYD действа далеч по-агресивно. Огромните оперативни разходи и убийствената конкуренция притискат европейските концерни до стената, принуждавайки ги да разпродават активите си на своите най-големи съперници от Изтока.

Но апетитът на BYD не спира само до тухли и бетон. Стела Ли загатна, че компанията проучва възможността за придобиване на легендарни емблеми като Maserati, макар и за момента това да е по-скоро опипване на почвата. Междувременно, за да изстрелят своята премиум марка Denza в „лигата на големите“, китайците не пестят средства и активно привличат най-добрите мозъци от Porsche. „Нуждаем се от местни специалисти във всеки регион – от Великобритания до Франция,“ подчертава Ли, давайки да се разбере, че BYD не просто идва да продава коли, а да създаде своя собствена европейска инженерна империя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 000

    30 2 Отговор
    С ес е свършено.

    11:23 14.05.2026

  • 2 Голфаровото гоги

    14 0 Отговор
    Но не и в България

    11:25 14.05.2026

  • 3 Нострадамус

    32 2 Отговор
    Златната ера на европейското автомобилостроене приключи. Очаквайте фалити, безработица, вой, писъци и скърцане със зъби....

    11:28 14.05.2026

  • 4 Реалист

    20 2 Отговор
    Ако BYD направи сервизи и шоурум близо до моя град и подбие цените на европейските производители, минавам на ток!

    11:30 14.05.2026

  • 5 Никой

    29 2 Отговор
    не го вярваше, но наистина края е близо. Алчност, глупост, джендери, хомо, зелени...глупостта е безкрайна и най вече арогантното отношение към действителността!

    Коментиран от #6, #16

    11:33 14.05.2026

  • 6 така е ,но

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Но има и саботаж, до огромна степен нарочно съсипаха Европа платени от Китайци и от тези хора които правят повечето войни по Света ...

    11:38 14.05.2026

  • 7 Хитри

    22 0 Отговор
    лисици се оказаха драконите. И тепърва алчните запан(ли)яци ще усещат болката. Ако искаш да продаваш и правиш бизнес в Китай - не може без китайски партьор и в лакомията си исе хвнаха н играта. Онези взеха технолаогии, инженери - развиха технологиите, ресурси бол, евтина работна ръка още повече.... и в момента и пари безчетни.Сега искат да играят сами (донякъде разбираемо. А онези вмирисаните в Брюксел така и не им светва червената лампа.. и ако не предпириемат нещо с Европа е свършено безвъзвратно.

    Коментиран от #10

    11:39 14.05.2026

  • 8 долу ес

    11 1 Отговор
    стискам им палци ! до 8 г всички ще са техни! и всичко заради атлантипески ценности и безценности! това в сащ не може да се случи.

    11:44 14.05.2026

  • 9 българина

    17 1 Отговор
    стискам им палци, новият дс8 с китайски части 162 000 лв ?!?!?!?! пробег 500 км 4.80 дълъг, нишо особено, всеки китайски аналог е на половин цена! и всичко това заради Брюксел, град който ще остане печално в историята като Рим, потрошил 27 държави едновременно без война

    11:50 14.05.2026

  • 10 Иван

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хитри":

    По добре, тя пък една Европа, мале, мале, жива да я оплачеш!!???

    Коментиран от #12

    12:24 14.05.2026

  • 11 Азия винаги е мачкала европейските

    9 0 Отговор
    н@лъми и те не се научиха, но пък се научиха на санкции, глоби и да карат хората да обикалят с едно ремарке документи 5 месеца за да отворят баничарница 10кв.м. див рекет и тамън си отворил и си фалирал.Първо Япония през 70-80-90г. Касетофони, декове, уселватели, телевизори, видео, камери, часовници Сейко 5, Касио, лотмани, електронни игри, мотори, коли и още куп и тогава сложиха мита дебели за колите.Сега Китай е по същите стъпки но с по хитър ход.Ще дойдем при вас ще ви покажем как се прави и ще дадем по-ниски цени.Европа е аут и в кома.Нито колите им са качествени нито им са с красив дизайн.Урсула и брюкселските гладни ненаядени кучета да гасят ламБите и последният да щрака катинар.Такива некадърници не трябва да се хранят от европейският гражданин.Ако дойде за 1 година само Другаря Си да управлява Европа, ще станем номер 1.
    Ето за това ще слагат по 3€ на пратка готината Европа тя толкова си може да мачка европейците.

    12:45 14.05.2026

  • 12 Късоглед

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Иван":

    си, не искаш китайска доминация.. по ред причини. Най-малкото като почнеш от културните различия и стигнеш до работна етика. Ако се връзваш на глупостите с "евтините" стоки, да знаеш, че си в голяма грешка. Но е факт, че в сегашният си вид Европа е .. по-скоро НЕ е това, което трябва да бъде и то само заради една омекнала пасмина събрани със зелени еуглени, които не виждат по-далеч от носа си.. дори това е далече.

    12:46 14.05.2026

  • 13 ФауВе

    1 1 Отговор
    До ФауВе никой не може да се доближи понеже произвеждате оръжия :)))

    12:58 14.05.2026

  • 14 Васил

    5 4 Отговор
    За какво ми е Китайски автомобил на цената на Японски Корейски или Европейски ако не са два пъти по евтини едва ли ще намерят пазар.

    13:13 14.05.2026

  • 15 соломон идиота с трабанта

    2 2 Отговор
    Когато преди години казвах --ерата на Европейската доминираща автомобилна индустрия е към своя край "Или ще се качат на Китайският поезд или ще бъдат смачкани " даваха ми отрицателна оценка ? .. не ,че аз искам а ерата на Европейската доминация е на това ниво , само така временно могат да се запазят като се интегрират и но в бъде ще изчезнат и ще останат в историята .. Тава е истината -останах с години в Китай и малко или много имам поглед за нещата и как се развиват динамично и как много бързо защото не са само огромна стана но и са били Империя която е дала на човечеството повече от 1000 Изобретения --от барута , коприната , порцелана до много открития които човечеството ги използва до ден днешен . И тая икономическа сила не е възможно да бъде спряна . Да се интегрирате с нея --само може временно да се спасите -- но ранно или късно ще изчезнете и ще останете само в историята както Великите Империи са само история .

    Коментиран от #17

    13:36 14.05.2026

  • 16 Дрън-дрън та пляс

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Много мрънкате. Хората правят коли на ток и ви доминират. 2026 година какво да правят, кюнци ли?
    Няма зелени и обратни - има мрънкачи, има действачи и играчи.

    16:49 14.05.2026

  • 17 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "соломон идиота с трабанта":

    Израел ще смачка тези смешници скоро приключват с Исран и ги почват

    00:22 15.05.2026