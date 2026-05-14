BYD на лов за автомобилни заводи в Европа

Китайският гигант BYD официално превключи на най-висока предавка в амбициите си за Стария континент. Вместо да губи ценно време в изграждането на нови производствени халета „от нулата“, технологичният лидер е хвърлил око на пустеещите мощности на европейските автопроизводители. В момента компанията води интензивни преговори със Stellantis NV и други големи играчи, за да изкупи техните неизползвани фабрики в Италия и Франция, предава Bloomberg.

„Не сме се фокусирали само върху Stellantis – оглеждаме всяка свободна врата в Европа,“ сподели изпълнителният вицепрезидент на BYD, Стела Ли, по време на ключова конференция в Лондон. Стратегията е пределно ясна: директно навлизане в сърцето на европейската индустрия, за да се заобиколят логистичните главоболия и да се циментира присъствието на марката на местна почва. Уху, това определено ще разбърка картите в сектора!

Италия в момента е под „светлината на прожекторите“ като приоритетна дестинация за бъдещите сделки. Делегация от BYD вече е инспектирала няколко обекта, като особен интерес предизвиква заводът на Stellantis в Касино. Франция също е в списъка на желанията, привличайки китайците с апетитно ниските си цени на електроенергията. За разлика от много свои сънародници, BYD държи на пълния контрол и категорично отказва да влиза в сложни съвместни предприятия – те искат да бъдат господари в собствения си дом.

Парадоксално е, че докато Stellantis се опитва да спаси положението чрез партньорство с Leapmotor (планирайки производство в испанските заводи на Fiat и Peugeot), BYD действа далеч по-агресивно. Огромните оперативни разходи и убийствената конкуренция притискат европейските концерни до стената, принуждавайки ги да разпродават активите си на своите най-големи съперници от Изтока.

Но апетитът на BYD не спира само до тухли и бетон. Стела Ли загатна, че компанията проучва възможността за придобиване на легендарни емблеми като Maserati, макар и за момента това да е по-скоро опипване на почвата. Междувременно, за да изстрелят своята премиум марка Denza в „лигата на големите“, китайците не пестят средства и активно привличат най-добрите мозъци от Porsche. „Нуждаем се от местни специалисти във всеки регион – от Великобритания до Франция,“ подчертава Ли, давайки да се разбере, че BYD не просто идва да продава коли, а да създаде своя собствена европейска инженерна империя.