BYD на лов за автомобилни заводи в Европа

Китайският гигант BYD официално превключи на най-висока предавка в амбициите си за Стария континент. Вместо да губи ценно време в изграждането на нови производствени халета „от нулата“, технологичният лидер е хвърлил око на пустеещите мощности на европейските автопроизводители. В момента компанията води интензивни преговори със Stellantis NV и други големи играчи, за да изкупи техните неизползвани фабрики в Италия и Франция, предава Bloomberg.
„Не сме се фокусирали само върху Stellantis – оглеждаме всяка свободна врата в Европа,“ сподели изпълнителният вицепрезидент на BYD, Стела Ли, по време на ключова конференция в Лондон. Стратегията е пределно ясна: директно навлизане в сърцето на европейската индустрия, за да се заобиколят логистичните главоболия и да се циментира присъствието на марката на местна почва. Уху, това определено ще разбърка картите в сектора!
Италия в момента е под „светлината на прожекторите“ като приоритетна дестинация за бъдещите сделки. Делегация от BYD вече е инспектирала няколко обекта, като особен интерес предизвиква заводът на Stellantis в Касино. Франция също е в списъка на желанията, привличайки китайците с апетитно ниските си цени на електроенергията. За разлика от много свои сънародници, BYD държи на пълния контрол и категорично отказва да влиза в сложни съвместни предприятия – те искат да бъдат господари в собствения си дом.
Парадоксално е, че докато Stellantis се опитва да спаси положението чрез партньорство с Leapmotor (планирайки производство в испанските заводи на Fiat и Peugeot), BYD действа далеч по-агресивно. Огромните оперативни разходи и убийствената конкуренция притискат европейските концерни до стената, принуждавайки ги да разпродават активите си на своите най-големи съперници от Изтока.
Но апетитът на BYD не спира само до тухли и бетон. Стела Ли загатна, че компанията проучва възможността за придобиване на легендарни емблеми като Maserati, макар и за момента това да е по-скоро опипване на почвата. Междувременно, за да изстрелят своята премиум марка Denza в „лигата на големите“, китайците не пестят средства и активно привличат най-добрите мозъци от Porsche. „Нуждаем се от местни специалисти във всеки регион – от Великобритания до Франция,“ подчертава Ли, давайки да се разбере, че BYD не просто идва да продава коли, а да създаде своя собствена европейска инженерна империя.
11:23 14.05.2026
5 Никой
11:33 14.05.2026
6 така е ,но
До коментар #5 от "Никой":Но има и саботаж, до огромна степен нарочно съсипаха Европа платени от Китайци и от тези хора които правят повечето войни по Света ...
11:38 14.05.2026
10 Иван
До коментар #7 от "Хитри":По добре, тя пък една Европа, мале, мале, жива да я оплачеш!!???
12:24 14.05.2026
Ето за това ще слагат по 3€ на пратка готината Европа тя толкова си може да мачка европейците.
12 Късоглед
До коментар #10 от "Иван":си, не искаш китайска доминация.. по ред причини. Най-малкото като почнеш от културните различия и стигнеш до работна етика. Ако се връзваш на глупостите с "евтините" стоки, да знаеш, че си в голяма грешка. Но е факт, че в сегашният си вид Европа е .. по-скоро НЕ е това, което трябва да бъде и то само заради една омекнала пасмина събрани със зелени еуглени, които не виждат по-далеч от носа си.. дори това е далече.
12:46 14.05.2026
15 соломон идиота с трабанта
16 Дрън-дрън та пляс
До коментар #5 от "Никой":Много мрънкате. Хората правят коли на ток и ви доминират. 2026 година какво да правят, кюнци ли?
Няма зелени и обратни - има мрънкачи, има действачи и играчи.
16:49 14.05.2026
17 Демократ
До коментар #15 от "соломон идиота с трабанта":Израел ще смачка тези смешници скоро приключват с Исран и ги почват
00:22 15.05.2026