Google Photos иззема функциите на Photoshop

Google прави професионалния ретуш на портрети вградена функция, като официално пуска набор от интелигентни инструменти в редактора на снимки на Google Photos. От 22 април актуализацията преминава през фазата на глобално разгръщане, насочена към милиарди потребители на Android, които разчитат на платформата като своя основна галерия. За разлика от по-широкия „Magic Editor“, който се фокусира върху структурни промени в сцената, тези нови инструменти са прецизни инструменти, проектирани специално за усъвършенстване на лицето.

Новият работен процес позволява на потребителите да изберат конкретно лице в снимката, за да отключат специализирано подменю с опции за подобрение. След като обектът бъде идентифициран, редакторът предлага седем различни категории: „Heal“, „Smooth“, „Under Eyes“, „Irises“, „Teeth“, „Eyebrows“ и „Lips“. След избора на категория се появява плъзгач, с който потребителят може да регулира интензивността на ефекта – от едва забележима корекция до по-изразено завършване.

Технически погледнато, тези инструменти използват същите генеративни AI модели, които захранват функциите „Best Take“ и „Magic Eraser“ на Google. Инструментът „Heal“, например, използва запълване, съобразено със съдържанието, за да премахне несъвършенствата, като същевременно запазва естествения тон на кожата, докато опциите „Irises“ и „Teeth“ прилагат целенасочена корекция на яркостта и цвета към конкретни области на лицето.

За да имат достъп до новите функции, потребителите трябва да използват Android 9.0 или по-нова версия на устройство, оборудвано с поне 4 GB RAM. Макар че Google е дал приоритет на екосистемата на Android за първоначалното пускане, се очаква актуализация за iOS и уеб версията на Google Photos да последва до началото на лятото.