Google обмисля да внедри реклами в Gemini

Google преосмисля стратегията си за монетизация на своето флагманско приложение Gemini. По време на конференция за финансовите резултати за първото тримесечие, главният бизнес директор Филип Шиндлер сигнализира за важна промяна в корпоративната политика, оставяйки вратата широко отворена за интегрирането на спонсорирани реклами в интерфейса на самостоятелния чатбот. Това развитие бележи рязко отклонение от предишните изявления на компанията, в които ръководителите омаловажаваха по-ранните слухове като неоснователни и настояваха за поддържане на строго абонаментен подход към разширяването на платформата.

Шиндлер представи потенциалното въвеждане на тези спонсорирани формати, използвайки познатата корпоративна реторика, представяйки рекламата като механизъм за доставка на ценна търговска информация, който позволява на услугите да се разширяват и да достигат до милиарди потребители. Източници от бранша посочват, че технологичният гигант планира да проучи почвата, като внедри тези рекламни формати в своя AI Mode for Search, преди да ги филтрира в самостоятелното приложение Gemini. Този предпазлив подход отразява протоколите за тестване, използвани за нови автомобилни платформи, като гарантира, че хардуерните и софтуерните интеграции работят безпроблемно, преди да бъдат пуснати за широката публика.

Зад кулисите графикът за разработка изглежда се движи много по-бързо, отколкото предполагат публичните съобщения. Доклади от агенции купувачи разкриват, че марката вече е започнала дискусии относно рекламни позиции в Gemini за текущата година, дори докато официалната линия оставаше без реклами. Изправена пред натиска на конкуренти като OpenAI, които вече са започнали да разпространяват спонсорирани съобщения към своите потребители с безплатен достъп, Google е под нарастващ натиск да балансира потребителското преживяване с финансовите реалности на управлението на услуга, изискваща значителна инфраструктура. Въпреки че компанията се похвали с 350 милиона платени абонамента в цялата си екосистема, разходите за поддържане на огромна база от потребители с безплатен достъп са създали наложителна нужда от нови източници на приходи.