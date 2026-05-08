Google представи първия си фитнес тракер без екран

Google официално навлиза в сегмента на носимите устройства без екран с представянето на Fitbit Air – лек фитнес тракер за проследяване, създаден да предоставя висококачествени данни за здравето, без отвличащите внимание елементи на традиционния смартчасовник. Подобно на високопроизводителен автомобил, от който е премахнато излишното тегло за по-голяма маневреност, Air тежи едва 12 грама и се фокусира изцяло върху пасивното наблюдение. Той следи сърдечната честота денонощно, наблюдава сърдечния ритъм и поддържа мониторинг на кислородната сатурация, сърдечната честота в покой и промяната на сърдечната честота. Докато конкурентите в тази сфера често изискват задължителна месечна такса за достъп до каквито и да е данни, Google позиционира Air като по-достъпна алтернатива, като позволява основно проследяване на здравето без абонамент.

За потребители, търсещи по-насочено преживяване, компанията преименува платения си пакет на Google Health Premium, на цена 9,99 долара на месец или 99 долара годишно. Тази услуга вече е включена без допълнителни разходи за абонатите на плановете AI Pro и AI Ultra на Google, добавяйки значителна стойност за тези, които вече са част от екосистемата Gemini. Премиум нивото отключва Google Health Coach – генеративен AI асистент, който анализира биометричните тенденции, за да предоставя персонализирани предложения за тренировки и проактивни съвети за благосъстоянието. Самият хардуер е създаден, за да отговори на тези изисквания, като предлага до една седмица живот на батерията и система за бързо зареждане, която осигурява енергия за един ден само за пет минути.

Пускането на Air бележи по-широка софтуерна консолидация, тъй като старото приложение Fitbit се превръща в новото приложение Google Health. Този актуализиран център в крайна сметка ще замести и Google Fit, служейки като централизирано място за регистриране на активност, фази на сън и дори синхронизирани медицински записи. За да гарантира, че устройството се вписва във всеки начин на живот, Google представи разнообразие от сменяеми каишки, вариращи от дишащата Performance Loop, изработена от рециклирани материали, до устойчивата на пот Active Band и вдъхновената от бижута Elevated Modern Band. Стандартният Fitbit Air е достъпен за предварителна поръчка на цена от 99,99 долара, заедно със специална версия „Стивън Къри“ за 129,99 долара, като продажбата в търговската мрежа започва на 26 май.